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Делаем сами себе игрушки: немного о 3D ручках

Делаем сами себе игрушки: немного о 3D ручках (6 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 10:59
Сообщество : Искусство
Метки: 3D ручка   интересно   красиво   печать   творчество   
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Не только 3D-печать: альтернативный способ сделать фигурку любимого персонажа.

Технологии 3D-печати сейчас используются повсеместно от пластмассовых игрушек и формочек для ювелирных украшений до целых домов, которые возводятся с нуля.


В последнее время ученые даже научились печатать искусственные органы для людей. Но есть и иное направление, которое не настолько популярно, но тоже представляет интерес.


Речь пойдет о 3D ручках, которые представляют собой инструмент для рисования пластиком. В умелых руках из-под пера 3D-ручки могут выйти настоящие шедевры.


Данные ручки делятся на два типа: рисование холодным и горячим пластиком. В чем же различия?


Холодные работают с фотополимерами (смола, которая очень быстро застывает), а горячие работают на пластике. Для детей рекомендуют выбирать 3D-ручки, работающие на смоле.


В эксплуатации нет ничего сложного. Необходимо заправить ручку нужным материалом(бывают разных цветов), которым вы предпочитаете рисовать и воткнуть в розетку.


Сфера применения данного инструмента – огромна. От обычных рисунков и маленьких сувениров до полноценных фигурок, посуды или украшений для дома.


Люди в интернете делятся впечатляющими видео, где они делают фигурки супергероев со светящимися элементами костюмов, чинят чашки и занимаются моделированием.


Есть даже специализированные каналы, на которых рассказывается о строительстве домика для хомяка или создания чехла для своего телефона.

Естественно, чтобы сделать нечто по-настоящему стоящее и качественное одной 3D-ручкой не обойтись. Авторы этих обучающих видео используют и другие инструменты: сверла, наждачную бумагу, паяльник и другие инструменты, чтобы довести модель до ума.


Несмотря на то, что сам материал, которым заправляются 3D-ручки, бывает разного цвета, изготовленные предметы после окрашивают в нужный цвет.


И хоть чудо-ручки уже сейчас творят невероятное, позволяя рисовать объемные фигуры и предметы, но в будущем инструмент будет совершенствоваться, что позволит делать шедевры при помощи лишь одного гаджета.

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Метки: 3D ручка   интересно   красиво   печать   творчество   
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2  комментария
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6k
Максим Час назад
Я помню дети моего товарища несколько лет назад загорелись этими ручками. Я и подарил две штуки с набором этой лески или как её там.
В итоге драгу очень "благодарил" за такой полезный подарок. Знаете, что рисунки на кухонном столе портят покрытие и плохо убираются?) И что ваять можно почти на любой поверхности, включая телевизор? В общем так себе подарок оказался, но не сомневаюсь, что можно использовать и в более созидательных целях.
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58k
pynh 44 минуты назад
еще бы руки не из жопы, может и у меня получилось бы что-то нарисовать этой ручкой
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