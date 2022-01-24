Делаем сами себе игрушки: немного о 3D ручках

Технологии 3D-печати сейчас используются повсеместно от пластмассовых игрушек и формочек для ювелирных украшений до целых домов, которые возводятся с нуля.

В последнее время ученые даже научились печатать искусственные органы для людей. Но есть и иное направление, которое не настолько популярно, но тоже представляет интерес.

Речь пойдет о 3D ручках, которые представляют собой инструмент для рисования пластиком. В умелых руках из-под пера 3D-ручки могут выйти настоящие шедевры.