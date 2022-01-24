Делаем сами себе игрушки: немного о 3D ручках

Не только 3D-печать: альтернативный способ сделать фигурку любимого персонажа.
Технологии 3D-печати сейчас используются повсеместно от пластмассовых игрушек и формочек для ювелирных украшений до целых домов, которые возводятся с нуля.
В последнее время ученые даже научились печатать искусственные органы для людей. Но есть и иное направление, которое не настолько популярно, но тоже представляет интерес.
Речь пойдет о 3D ручках, которые представляют собой инструмент для рисования пластиком. В умелых руках из-под пера 3D-ручки могут выйти настоящие шедевры.
Данные ручки делятся на два типа: рисование холодным и горячим пластиком. В чем же различия?
Холодные работают с фотополимерами (смола, которая очень быстро застывает), а горячие работают на пластике. Для детей рекомендуют выбирать 3D-ручки, работающие на смоле.
В эксплуатации нет ничего сложного. Необходимо заправить ручку нужным материалом(бывают разных цветов), которым вы предпочитаете рисовать и воткнуть в розетку.
Сфера применения данного инструмента – огромна. От обычных рисунков и маленьких сувениров до полноценных фигурок, посуды или украшений для дома.
Люди в интернете делятся впечатляющими видео, где они делают фигурки супергероев со светящимися элементами костюмов, чинят чашки и занимаются моделированием.
Есть даже специализированные каналы, на которых рассказывается о строительстве домика для хомяка или создания чехла для своего телефона.
Естественно, чтобы сделать нечто по-настоящему стоящее и качественное одной 3D-ручкой не обойтись. Авторы этих обучающих видео используют и другие инструменты: сверла, наждачную бумагу, паяльник и другие инструменты, чтобы довести модель до ума.
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Несмотря на то, что сам материал, которым заправляются 3D-ручки, бывает разного цвета, изготовленные предметы после окрашивают в нужный цвет.
И хоть чудо-ручки уже сейчас творят невероятное, позволяя рисовать объемные фигуры и предметы, но в будущем инструмент будет совершенствоваться, что позволит делать шедевры при помощи лишь одного гаджета.
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Понравилось28
В итоге драгу очень "благодарил" за такой полезный подарок. Знаете, что рисунки на кухонном столе портят покрытие и плохо убираются?) И что ваять можно почти на любой поверхности, включая телевизор? В общем так себе подарок оказался, но не сомневаюсь, что можно использовать и в более созидательных целях.