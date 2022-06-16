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Самые красивые заброшки мира

Самые красивые заброшки мира

Автор:
16 июня 2022 17:36
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   заброшенные здания   заброшки   интересно   красиво   красота мира   путешествия   таинственно   
1658
36
Изображения заброшенных творений рук человеческих не только очаровывают, но и захватывают воображение, манят своей тайной, заставляя задумываться о прошлом этих мест, о том, почему они были покинуты. От этих прекрасных снимков невозможно оторвать взгляд!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   заброшенные здания   заброшки   интересно   красиво   красота мира   путешествия   таинственно   
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11  комментариев
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13
Максим Макашев 54 минуты назад
Заброшенная советская метеостанция на острове Колючин
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Ну какая же "заброшенная" то? Там семья белых медведей живёт. Без прописки, конечно, но живёт...
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8k
Миха Минуту назад
Эх, прекрасно всё, прекрасно...)
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19k
Alf 9 минут назад
Легендарный ИЛ-28 в Скулте (Латвия)
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37k
Example 6.2.6 10 минут назад
Спальня Бога. (*Не совсем заброшка, по документам на консервации, но все мы понимаем, что значит консервация при нынешнем строе.)
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1k
Лимонадный Джо 15 минут назад
Почему теплица? Наверное это всё-таки "Зимний сад".
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2k
perekrestok Полчаса назад
Впечатляет! Жаль что хозяева комменты не оставляют.
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134
zenon Полчаса назад
Как это может быть заброшенным. Утеряли ключи и это невозможно открыть. Вот откроют, отроют, а там везде сплящие красотки.
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5k
Ыукп Полчаса назад

Скорее суровый.
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2k
Трям 44 минуты назад
Я бы недолго думая писданулся вниз!
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9k
Павел 45 минут назад
Что много заброшек в Италии?
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9k
Hunson Abadeer 50 минут назад
красотища
спасибо за пост
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