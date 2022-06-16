Самые красивые заброшки мира

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Изображения заброшенных творений рук человеческих не только очаровывают, но и захватывают воображение, манят своей тайной, заставляя задумываться о прошлом этих мест, о том, почему они были покинуты. От этих прекрасных снимков невозможно оторвать взгляд!
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Заброшенный викторианский дом в Рардене, штат Огайо, США, - и он же в восстановленном виде
Замок Макдермотт, заброшенный ирландский замок посреди озера, графство Роскоммон, Ирландия
Раниджи Ки Баори или «Степной колодец королевы» был построен в 1699 году Рани Натхавати Джи, младшей королевой правящего Рао Раджи Анируд Сингха Бунди в Индии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: архитектура заброшенные здания заброшки интересно красиво красота мира путешествия таинственно
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Ну какая же "заброшенная" то? Там семья белых медведей живёт. Без прописки, конечно, но живёт...
Скорее суровый.
спасибо за пост