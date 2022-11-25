Единственная река в истории, которой вынесли суровый приговор

Для тех, кто хоть немного интересуется историей, странные судебные решения прошлого не являются чем-то удивительным. Например, часто можно было наблюдать судебные процессы над животными или даже насекомым, которые как-то навредили человеку или обществу в целом.
Причём проводились вполне официальные судебные заседания с адвокатами с обеих сторон, судьёй и всеми положенными атрибутами. Известны случаи, когда приговаривали моль к обезглавливанию за порчу дорогостоящего полотна. Известен так же судебный процесс над саранчой, где в итоге саранче постановили выделить участок для питания, причём впоследствии адвокат саранчи предъявил иск о том, что выделенная земля оказалась неплодородной.
В общем судебные процессы в старину были не только демонстрацией торжества справедливости, но и своего рода развлечением. Судили всё живое и иногда не живое тоже судили. Например, в мире существует единственная река, которой вынесли смертной приговор и даже привели его в исполнение. Приговорённая река сегодня всё ещё существует и носит название Дияла. Протекает она по территории современного Ирака. А интересное событие с вынесением приговора произошло примерно в 500 году до н.э. в Персии при правлении царя Кира. Персидскому царю Киру однажды понадобилось переправиться через эту небольшую реку, но случилось несчастье. Во время переправы, на глазах у правителя река забрала его любимого белого коня, который к тому же считался священным и был своего рода талисманом Кира.
Царь был очень расстроен и, конечно же, зол на реку, которая забрала его талисман. Недолго думая он осудил реку и вынес ей смертный приговор, который подчинённые привели в исполнение оригинальным способом. Они прорыли 360 каналов и полностью осушили Диялу. Река перестала существовать на целую 1000 лет. Впрочем, природу одолеть невозможно, царя Кира не стало, он пал в бою, исчезло его царство, а река вернулась в своё прежнее русло, когда песок пустынь засыпал каналы. Так она и течёт по сей день, наверное и не вспоминает о приговоре, который ей назначил смертный человек.
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