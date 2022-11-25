Единственная река в истории, которой вынесли суровый приговор

В общем судебные процессы в старину были не только демонстрацией торжества справедливости, но и своего рода развлечением. Судили всё живое и иногда не живое тоже судили. Например, в мире существует единственная река, которой вынесли смертной приговор и даже привели его в исполнение. Приговорённая река сегодня всё ещё существует и носит название Дияла. Протекает она по территории современного Ирака. А интересное событие с вынесением приговора произошло примерно в 500 году до н.э. в Персии при правлении царя Кира. Персидскому царю Киру однажды понадобилось переправиться через эту небольшую реку, но случилось несчастье. Во время переправы, на глазах у правителя река забрала его любимого белого коня, который к тому же считался священным и был своего рода талисманом Кира.