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Набил себе кроссовки

Набил себе кроссовки

Автор:
15 марта 2023 14:31
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Великобритания   водитель   кроссовки   манчестер   тату   тату-мастер   удивительно   
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Житель Манчестера, не желающий расставаться со своими любимыми кроссовками, вытатуировал их у себя на ногах.

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Мужчина

44-летний Блажей Амброзак из Манчестера принял «спонтанное решение» сделать татуировку своей любимой пары кроссовок Nike у себя на ногах, воистину подняв свою любовь к обуви на новый уровень. После болезненного восьмичасового сеанса татуировки Блажей воссоединился с кроссовками навсегда.


Блажей, водитель большегрузного автомобиля, рассказал: "Решение сделать татуировку тренера было спонтанным, но мне очень понравилась эта идея, потому что она оригинальна. Я люблю все виды кроссовок Nike, но эти "джорданы" — мои абсолютные фавориты, поэтому я решил использовать их дизайн".


«Это был очень болезненный опыт. Худшей частью были пальцы ног и пятки, но это стоило боли, так как татуировка выглядит великолепно. К счастью, восстановление не было слишком тяжелым, потому что мои ноги не слишком сильно опухли, - говорит Блажей. - Я вернулся на работу через три дня после татуировки».


44-летний Дин Гюнтер, художник-татуировщик из Манчестера, использовал весь свой 15-летний опыт работы, чтобы идеально нарисовать на ногах идеальную копию любимых кроссовок Блажея.

Дин сказал: «Он любит свою обувь Nike и решил вытатуировать их на себе навсегда. Это показывает, что он их и правда обожает. Он устал покупать новую обувь каждые несколько месяцев, так что теперь он может носить свои Nike даже в постели».


«Мнеэта история показалась прикольной, - говорит Гюнтер. - Его жена тоже нашла это забавным. В конце концов, он взрослый мужчина и может делать все, что хочет».


«Это определенно была необычная просьба. Мне потребовалось два часа, чтобы нарисовать эскиз кроссовок, и еще восемь часов, чтобы сделать татуировку на обеих ногах за один день», - признается мастер.


«Я специализируюсь на татуировках в цветном реализме, а это нечто совершенно другое. Но мне нравится делать странные сумасшедшие татуировки», - признается Гюнтер.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   водитель   кроссовки   манчестер   тату   тату-мастер   удивительно   
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6  комментариев
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15k
Элитный тигр Полчаса назад
А ведь до изобретения соцсетей и интернета только родственники идиота знали, что он идиот...
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73k
Доктор Джонс 9 минут назад
Вот дурак, теперь будет в одной и той же модели ходить до самой смерти... Ну если, конечно, под поезд не попадёт...
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26k
Serg2001 10 минут назад
Сдается мне, его батя себе тату презика набил... Так он на свет и появился. Наследственное это...)
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3k
веселый просто 11 минут назад
Осталось фаланги с ногтями отфигачить, чтоб вид не портили
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8k
Владимир 24 минуты назад
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4k
Денис Полчаса назад
Ввиду надвигающегося пи.здеца и финансового кризиса, надо было сразу набивать труханы, треники и байку. Заодно и шапку набить на всякий
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