Набил себе кроссовки

Житель Манчестера, не желающий расставаться со своими любимыми кроссовками, вытатуировал их у себя на ногах.
Мужчина
44-летний Блажей Амброзак из Манчестера принял «спонтанное решение» сделать татуировку своей любимой пары кроссовок Nike у себя на ногах, воистину подняв свою любовь к обуви на новый уровень. После болезненного восьмичасового сеанса татуировки Блажей воссоединился с кроссовками навсегда.
Блажей, водитель большегрузного автомобиля, рассказал: "Решение сделать татуировку тренера было спонтанным, но мне очень понравилась эта идея, потому что она оригинальна. Я люблю все виды кроссовок Nike, но эти "джорданы" — мои абсолютные фавориты, поэтому я решил использовать их дизайн".
«Это был очень болезненный опыт. Худшей частью были пальцы ног и пятки, но это стоило боли, так как татуировка выглядит великолепно. К счастью, восстановление не было слишком тяжелым, потому что мои ноги не слишком сильно опухли, - говорит Блажей. - Я вернулся на работу через три дня после татуировки».
44-летний Дин Гюнтер, художник-татуировщик из Манчестера, использовал весь свой 15-летний опыт работы, чтобы идеально нарисовать на ногах идеальную копию любимых кроссовок Блажея.
Дин сказал: «Он любит свою обувь Nike и решил вытатуировать их на себе навсегда. Это показывает, что он их и правда обожает. Он устал покупать новую обувь каждые несколько месяцев, так что теперь он может носить свои Nike даже в постели».
«Мнеэта история показалась прикольной, - говорит Гюнтер. - Его жена тоже нашла это забавным. В конце концов, он взрослый мужчина и может делать все, что хочет».
«Это определенно была необычная просьба. Мне потребовалось два часа, чтобы нарисовать эскиз кроссовок, и еще восемь часов, чтобы сделать татуировку на обеих ногах за один день», - признается мастер.
«Я специализируюсь на татуировках в цветном реализме, а это нечто совершенно другое. Но мне нравится делать странные сумасшедшие татуировки», - признается Гюнтер.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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