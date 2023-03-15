Набил себе кроссовки

«Это был очень болезненный опыт. Худшей частью были пальцы ног и пятки, но это стоило боли, так как татуировка выглядит великолепно. К счастью, восстановление не было слишком тяжелым, потому что мои ноги не слишком сильно опухли, - говорит Блажей. - Я вернулся на работу через три дня после татуировки».

44-летний Дин Гюнтер, художник-татуировщик из Манчестера, использовал весь свой 15-летний опыт работы, чтобы идеально нарисовать на ногах идеальную копию любимых кроссовок Блажея.

Дин сказал: «Он любит свою обувь Nike и решил вытатуировать их на себе навсегда. Это показывает, что он их и правда обожает. Он устал покупать новую обувь каждые несколько месяцев, так что теперь он может носить свои Nike даже в постели».