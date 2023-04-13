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«Такие не должны занимать должности»: в Смоленске депутат от КПРФ помочился на забор и конкретно «влетел»

«Такие не должны занимать должности»: в Смоленске депутат от КПРФ помочился на забор и конкретно «влетел»

Автор:
13 апреля 2023 17:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автомойка   видео   депутат   забор   скандал   смоленск   
1953
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С мандатом он может попрощаться.

Смоленский депутат Максим Баранов вышел из автомойки и удивился:

Я как раз машину поставил на автомойке, сам сходил в торговый центр – так же, как и он сделал, можно сказать, только в торговом центре, как положено. Потом вышел, стою возле мойки, смотрю: выходит из машины и начинает…

Я считаю, такие не должны занимать такие должности, потому что он не достоин быть депутатом. Я считаю, он недостойный человек в плане депутатства. Может быть, он человек и хороший, а тут в каком-то неадекватном состоянии был, совершил эту грубую ошибку, тем более в общественном месте – пописал. Политик такого вообще не должен делать.

Ну а «депутат» Дмитрий Лашкевич заявил:

Мне сказали из определённых источников, что так будет лучше. Я ему [Баранову] уже отправил видео, что извиняюсь перед жителями Смоленска, не знаю, почему он не выкладывает. И всё, я заканчиваю свою депутатскую деятельность. И то она как бы есть, но её как бы нет: ты раз в месяц приходишь на этот совет, и ничего там не принимается сверхъестественного.

Но если честно, ничего такого, блин, я не сделал, чтобы меня так мурыжить. У меня в Велиже, где 8 тысяч население, 60 тысяч просмотров уже у этого видео. Я теперь, короче, думаю, может, правда, блогером каким затесаться.

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Метки: автомойка   видео   депутат   забор   скандал   смоленск   
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35  комментариев
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10k
ron 2 часа назад
К последней части последнего видео:
Дима - парень неплохой.
Только ссытся и глухой )))
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401
Кристофер Робин 7 минут назад
депутатов стало на столько много, что когда встречаются два случайных человека, один из которых писает в неположенном месте, оба оказываются депутатами.
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3k
Anatoly Tananykhin 16 минут назад
В век интернета и мобильной связи так себя вести может только очень тупой человек.
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22k
ЦСКА Полчаса назад
Три четверти депутатов, такие как этот типчик! Из них половина, занимают "должности"! Если эти три четверти разогнать, не изменится НИЧЕГО! Хотя нет, гос.казна потяжелеет точно!
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1k
Николай Полчаса назад
Лошкевич!!! ЛОШКЕВИЧ!!!!!!!!!! Да он просто нереальный лошара!
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11k
Shtoppi Полчаса назад
такие "слуги народа" нах_й никому не нужны, даже за даром.
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34k
russger Полчаса назад
В депутаты походу даже бомжу можно пойти. Депутатом папа стану, пусть меня не учат ))
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27k
Константин Вычегда 38 минут назад
Коммунист вроде хотел спровоцировать нападение на депутата, на неприкосновенное лицо. Хорошо, что автор не поддался.
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5k
мемфрид 38 минут назад
Затесаться тебе надо не блогером, а доской в заборе. Чмо тупорылое
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12k
кот базилий 41 минуту назад
Какое быдло во власти...
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959
Николай 41 минуту назад
Да гопарь какой-то....
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151
Vladimir Grishin 47 минут назад
Как они депутатами становятся? Даже элементарного инстинкта самосохранения нет... Или им реально похер на всех и вся......И мир уже у их ног
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12k
..: Атеист :.. 59 минут назад
Чтобы такого не было, депутаты бы лучше бы обеспокоились установкой туалетов.
В крупных городах хотя бы есть забегаловки типо "маков" и ему подобных. А так вот куда? А вот хрен куда! Если в машине, то хотя бы в бутылку можно приспособиться. Пусть платные, пусть не совсем дешевые, но это уже будет по-человечески!
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14k
a_komolow Час назад
Пусть лучше лопнет моя совесть, чем мой мочевой пузырь
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21k
Davy Jones Час назад
Хорошо быть кошечкой,
Хорошо собакаю,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
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1k
Andrey G Час назад
Поссать на забор, если приспичило, это допустимо. Особенно есди выбирать из двух зол (второе штанишки). А вести себя как быдло недопустимо. Особенно, если ты из себя человека из народа корчишь. Ну а вообще в России сейчас ссальня в каждой забегаловке и зайти и попроситься (хотя и проситься не обязательно) не составляет проблем. Видимо депутат в душе француз.
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6k
Sanar Час назад
В необрезанной версии на шоте ясно прозвучала фраза этого персонажа "-Ну, меня припёрло конкретно, я неделю бухал."
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4k
CCR Час назад
Он и извинялся бухой .
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2k
kleyman 2 часа назад
Ну а что ему, обоссаться нужно было в штаны? Может у него проблема с тем, чтобы долго сдерживать позывы к мочеиспусканию? Бывает такое у мужиков, просто приперло и все, ты понимаешь что у тебя 2-3 минуты а дальше просто потечет и нихера не сделаешь.
Да и вообще, он же не на автора и его тарантас нассал. А на забор поссать, святое дело.
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51
eric Sanar Час назад
а ты не человек? и у тебя есть какой-то запасной резервуар для ссанья?
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51
eric Sanar Час назад
так я ж и говорю не человек )) если способен не обоссаться когда приспичило. Ты наверно один такой на планете ))
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5k
Alexander 2 часа назад
Блоггер-зассыха)), одно животное недавно с недержанием отметилось (Емельяненко), теперь эстафету принял депутат.
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53k
dima423 2 часа назад
Чето прям жалко его) Простой мужик, по тачке видно что не богатый, ну подумаешь поссал на забор, потом доепались до него, вывели на эмоции... а кто не ссал, назови? нет, я жду? (с)
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51
eric dima423 Час назад
что-то не пойму - против КПРФ началась какая-то дискредитация? Специально им внедряют таких, чтобы потом они создавали негатив для КПРФ? 21 век, а методы провокации всё те же
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