«Такие не должны занимать должности»: в Смоленске депутат от КПРФ помочился на забор и конкретно «влетел»

С мандатом он может попрощаться.
Смоленский депутат Максим Баранов вышел из автомойки и удивился:
Я как раз машину поставил на автомойке, сам сходил в торговый центр – так же, как и он сделал, можно сказать, только в торговом центре, как положено. Потом вышел, стою возле мойки, смотрю: выходит из машины и начинает…
Я считаю, такие не должны занимать такие должности, потому что он не достоин быть депутатом. Я считаю, он недостойный человек в плане депутатства. Может быть, он человек и хороший, а тут в каком-то неадекватном состоянии был, совершил эту грубую ошибку, тем более в общественном месте – пописал. Политик такого вообще не должен делать.
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Ну а «депутат» Дмитрий Лашкевич заявил:
Мне сказали из определённых источников, что так будет лучше. Я ему [Баранову] уже отправил видео, что извиняюсь перед жителями Смоленска, не знаю, почему он не выкладывает. И всё, я заканчиваю свою депутатскую деятельность. И то она как бы есть, но её как бы нет: ты раз в месяц приходишь на этот совет, и ничего там не принимается сверхъестественного.
Но если честно, ничего такого, блин, я не сделал, чтобы меня так мурыжить. У меня в Велиже, где 8 тысяч население, 60 тысяч просмотров уже у этого видео. Я теперь, короче, думаю, может, правда, блогером каким затесаться.
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Дима - парень неплохой.
Только ссытся и глухой )))
Он видимо ожидал от депутатства чего то другого, но даже поссать не дали где захотел)
В крупных городах хотя бы есть забегаловки типо "маков" и ему подобных. А так вот куда? А вот хрен куда! Если в машине, то хотя бы в бутылку можно приспособиться. Пусть платные, пусть не совсем дешевые, но это уже будет по-человечески!
Хорошо собакаю,
Где хочу пописаю,
Где хочу покакаю.
Да и вообще, он же не на автора и его тарантас нассал. А на забор поссать, святое дело.