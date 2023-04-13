«Такие не должны занимать должности»: в Смоленске депутат от КПРФ помочился на забор и конкретно «влетел»

Смоленский депутат Максим Баранов вышел из автомойки и удивился:

Я как раз машину поставил на автомойке, сам сходил в торговый центр – так же, как и он сделал, можно сказать, только в торговом центре, как положено. Потом вышел, стою возле мойки, смотрю: выходит из машины и начинает…

Я считаю, такие не должны занимать такие должности, потому что он не достоин быть депутатом. Я считаю, он недостойный человек в плане депутатства. Может быть, он человек и хороший, а тут в каком-то неадекватном состоянии был, совершил эту грубую ошибку, тем более в общественном месте – пописал. Политик такого вообще не должен делать.