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27 фото всем знакомых предметов в разрезе

27 фото всем знакомых предметов в разрезе

Автор:
14 марта 2023 18:10
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в разрезе   другой взгляд   интересно   как это устроено   познавательно   фотографии из соцсетей   
1314
28

Вам когда-нибудь хотелось вскрыть какую-то вещь, чтобы своими глазами увидеть, как она устроена? Увы, это не всегда возможно — голыми руками не получится разломать ни камень, ни шар для боулинга. К счастью, в интернете полно любопытных умельцев, которые уже всё вскрыли за нас: от фейерверков до даже танка.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в разрезе   другой взгляд   интересно   как это устроено   познавательно   фотографии из соцсетей   
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5  комментариев
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0
Андрей 50 минут назад
Здорова!)
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122
Иванов Андрей Полчаса назад
Привет
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6k
М С 43 минуты назад
Шлем штурмовика из Звездных войн? Серьезно? Воспоминания о будущем?
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