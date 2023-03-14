27 фото всем знакомых предметов в разрезе

Вам когда-нибудь хотелось вскрыть какую-то вещь, чтобы своими глазами увидеть, как она устроена? Увы, это не всегда возможно — голыми руками не получится разломать ни камень, ни шар для боулинга. К счастью, в интернете полно любопытных умельцев, которые уже всё вскрыли за нас: от фейерверков до даже танка.