27 фото всем знакомых предметов в разрезе

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Вам когда-нибудь хотелось вскрыть какую-то вещь, чтобы своими глазами увидеть, как она устроена? Увы, это не всегда возможно — голыми руками не получится разломать ни камень, ни шар для боулинга. К счастью, в интернете полно любопытных умельцев, которые уже всё вскрыли за нас: от фейерверков до даже танка.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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там же визоры вообще никакие