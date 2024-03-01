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Возможность взглянуть на мир по-новому: знакомые вещи с другой стороны

Возможность взглянуть на мир по-новому: знакомые вещи с другой стороны

Автор:
01 марта 2024 09:33
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Фотографии   в разрезе   интересное   как это устроено   познавательно   ракурс   
1490
25

Когда-нибудь задумывались, как выглядит мотоциклетный шлем изнутри? А снаряд фейерверка в разрезе? А пузо полярного медведя из-под толщи льда? Хватит гадать – время смотреть!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   в разрезе   интересное   как это устроено   познавательно   ракурс   
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7  комментариев
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2k
qwer Полчаса назад
А хде кабель?! Кабель я спрашиваю, где?!!!
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13k
Krapiv 9 минут назад
для полноты картины
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491
Сергей Кузьмин 13 минут назад
Кто тут про кабель спрашивал
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67
Хельга 23 минуты назад
Лысый ёжик...теперь я видела всё.
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39k
АнтонПолднев 50 минут назад
Кстати, устранили за несколько дней. Как у нас прям...
Ссылка youtu.be
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1k
Darki 54 минуты назад
Тут недавно человек соскучился по подводному кабелю в разрезе,я лично очень скучал по фейерверку.Ну и немножечко не хватает фотографии троса моста Золотые Ворота,без него как бы пост неполный.
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6k
TirAn Час назад
№2 это просто льдина
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