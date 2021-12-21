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Профессии мечты, которые на деле - чистый кошмар

Профессии мечты, которые на деле - чистый кошмар (26 фото)

Автор:
21 декабря 2021 08:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: интересно   как это устроено   под другим углом   познавательно   профессии   работы   секреты профессий   темные тайны   
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У каждого из нас в детстве была работа мечты: кто-то хотел стать космонавтом, а кто-то - сыщиком. Некоторые особо настойчивые персонажи настойчиво идут к своей мечте из года в год и все-таи становятся теми, кем мечтали. И тут выясняется, что не все так просто. Здесь обитатели сети делятся своими самыми большими профессиональными разочарованиями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   как это устроено   под другим углом   познавательно   профессии   работы   секреты профессий   темные тайны   
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VL 15 минут назад
Ну так можно о любой специальности рассуждать. Минус.
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Lexx Cocles 4 минуты назад
То ли дело грузчик! Приятная работа на свежем воздухе в компании интеллигентных товарищей. Плюс хорошая физическая форма и общение с приятными клиентами и почти полное отсутствие начальства.
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