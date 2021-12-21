Профессии мечты, которые на деле - чистый кошмар

Почему-то многие думают, что моя работа разъездным агентом по продажам уносит меня в экзотические места, где я дегустирую изысканные блюда и напитки за деньги компании. Нет-нет-нет! Если только вам нравится есть плохо завернутую шаурму за рулем, потому что у вас нет времени останавливаться на обед между встречами, много пить в одиночестве и работать допоздна в отелях с дерьмовым интернетом. Если у вас есть семья, вашему партнеру все это не понравится, потому что ему приходится часто оставаиться одному с детьми. Вы многое упустите, и у вас не будет свободы планировать свою личную жизнь. Я рад, что выбрался с этой работы.