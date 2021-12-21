Профессии мечты, которые на деле - чистый кошмар

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У каждого из нас в детстве была работа мечты: кто-то хотел стать космонавтом, а кто-то - сыщиком. Некоторые особо настойчивые персонажи настойчиво идут к своей мечте из года в год и все-таи становятся теми, кем мечтали. И тут выясняется, что не все так просто. Здесь обитатели сети делятся своими самыми большими профессиональными разочарованиями.
Библиотекарь
«О, ты можешь сидеть и читать в приятной тихой обстановке весь день». Ха, ничего подобного. Это как работа в детском саду для психопатов - ни минуты на месте спокойно не сидишь».
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Рыцарь
Быть рыцарем на фестивале или в шоу совсем не так прикольно, как кажется. Парни начинают как оруженосцы и выполняют кучу тяжелой и грязной работы по подготовке оружия и доспехов. Когда они становятся рыцарями, работы меньше не становится, но теперь вы рискуете получить серьезные травмы во время тренировок или на шоу. Все мои друзья, которые работали или работают таким образом, перенесли несколько операций, переломов и тому подобного. Им нравится, когда на них обращают внимание, и они как братья, но через некоторое время обычно начинают ненавидеть все это.
Торговый представитель
Почему-то многие думают, что моя работа разъездным агентом по продажам уносит меня в экзотические места, где я дегустирую изысканные блюда и напитки за деньги компании. Нет-нет-нет! Если только вам нравится есть плохо завернутую шаурму за рулем, потому что у вас нет времени останавливаться на обед между встречами, много пить в одиночестве и работать допоздна в отелях с дерьмовым интернетом. Если у вас есть семья, вашему партнеру все это не понравится, потому что ему приходится часто оставаиться одному с детьми. Вы многое упустите, и у вас не будет свободы планировать свою личную жизнь. Я рад, что выбрался с этой работы.
Работник зоопарка
Работник, ухаживающий за животными, основную часть дня занят уборкой дерьма. Платят ему при этом соответственно.
Юрист
Работа юриста в суде не похожа на телешоу. Вместо пламенных речей - скучные бумажки.
Частный детектив
Все сколько-нибудь стоящие дела закон отдает полиции, а частному сыщику остается скучная слежка за скучными людьми, которых их половины подозревают в адюльтере.
Шеф-повар
На него все время орали, пока он учился, - неудивительно, что теперь и он на всех орет. Много работы с утра о вечера, все время на ногах, необходимость находить общий язык и с работниками, и с владельцами. Сколько я знаю шеф-поваров, все они выпивают.
Работник приюта для животных
Все думают, что вы можете сидеть без дела и любить животных весь день, но на самом деле вы вынуждены наблюдать множество смертей и проявления худших из человеческих качеств. И зарплата отстой, но все равно - люди просто не могут бросить это дело, потому что хотят помочь.
Сотрудник съемочной группы
Мы часами стоим на ногах в самых неудобных местах площадки. Продюсерам на нас плевать, освобождаемся за полночь, детей не видим. Большинство из нас здорово пьет.
Ветеринар
Ветеринар - перегруженный работой, недоплачиваемый, недооцененный специалист. Чрезвычайно высокий уровень самоубийств. Люди думают, что он обнимает щенков и котят исключительно из любви к животным. Затем злятся, когда с них берут оплату, и называют ветеринаров бессердечными жадными убийцами домашних животных, когда не могут позволить себе лечить своего питомца.
Тестировщик видеоигр
У меня был друг, который занимался этим несколько лет, поэтому я слишком хорошо знаю, что это ужасная работа. Вы играете одни и те же пять минут игры снова и снова, сотни раз, иногда тысячи. Работа полностью убила его страсть к играм, и, насколько я знаю, он до сих пор ни во что не играет для развлечения.
Аниматор
Эта область невероятно конкурентна, поэтому работа аниматора сегодня более трудна и утомительна, чем кто-либо, находящийся за пределами этой сферы, мог бы подумать.
Стюардесса
Надо проработать лет тридцать, чтобы начать получать приличную зарплату. За это время, постоянно на высоте, нахапаешь такую дозу радиации, что зарплаты уже не захочется. Ах да, еще варикоз!
Пивовар
Прибыль невысокая, всю жизнь одно и то же, и еще все поголовно обвиняют в том, что делаешь какую-то химическую бурду или вообще спаиваешь народ.
Агент спецслужб
Я встречался с женщиной, которая работала в ФБР, и ей даже в целом нравилось то, чем она занималась. Но то, что она рассказывала, - это что-то! Представьте, что вы сидите в машине и наблюдаете за домом в течение 6 часов, а затем возвращаетесь в офис и тратите несколько часов на написание отчета. Или просматриваете записи о покупках и квитанции за 10 лет, которые вы вытащили из мусорного ведра. Или сидите в комнате в полночь и слушаете, как чувак занимается сексом по телефону со своей любовницей. Подавляющая часть ее работы заключалась в написании отчетов, обновлении статуса и проверке финансовых документов в офисе. Долго, скучно, а уж бюрократии выше крыши!
Гуманитарные организации
Люди воображают, что вы самоотверженно спасаете голодающих младенцев. На самом деле это кабинетная работа: целый день вы сидите за компьютером и даже порой лишены права показаться где-либо, кроме офиса и дома.
Научная работа
Университетские преподаватели получают ненамного выше черты бедности, почти не имеют премий, а из-за преподавания уже давно отстали от переднего края развития того, чему сами же учат. Объем неоплачиваемого труда, который уходит на публикацию одной статьи, - просто нереальный!
Музыкальная индустрия
Большая часть работы в отрасли - на временных и разовых контрактов. Трудно найти работу на полный рабочий день, поэтому вы постоянно в попытках организовать свое следующее выступление. В напряженные периоды года вы слишком заняты, чтобы вести нормальную жизнь, а в более спокойные периоды года вы нищий.
Архитектор
Многие хорошие парни в романтически комедиях - архитекторы. На самом деле, все здесь не так романтично: продолжительность рабочего дня очень высока, уровень стресса чрезвычайно высок, а оплата труда квалифицированного специалиста очень низка.
Модная индустрия
"Почему у вас нет собственного бренда?" «А что, я выгляжу так, будто могу позволить себе отправить контейнер с футболками, сделанными в Пакистане по 3 цента за штуку, чтобы составить конкуренцию какому-нибудь модному конгломерату?» Все, что связано с модой - отстой ... любой может заниматься этим без ученой степени, зарплата - дерьмо, рабочий день бесконечен, вокруг бездушные стервы, индустрия бессовестна и не думает о будущем. Вы будете очень много работать и учиться, чтобы уступить место модельке - дочери какого-то богатея. Мода стала профессией для богатых девушек, которые не знают, чем заняться. Очень немногие люди, которым удается пробиться, обычно делают это совсем не благодаря таланту.
Медбрат/ санитар на "скорой"
Мы не какие-то герои, спасающие жизни. Спасение жизней - это примерно 10 процентов работы. Остальные 90 процентов связаны с неэффективной системой здравоохранения, получением минимальной заработной платы, с пациентами, которые не нуждаются в помощи и злоупотребляют вами, как могут. Только если очень повезет, вы устроитесь в компанию, которой не наплевать на вас.
Публицист
Вам мало кто расскажет о горящих дедлайнах, о муках творческого процесса, о том, как уродуются тексты в угоду продажам, о низких заработках. Не все могут быть Кэрри Брэдшоу
Военный
99% людей ждут приказов от некомпетентного начальника. Бумажная работа бесконечна. Вы будете пропадать вдали от дома, и, вероятно, разведетесь. И да, попрощайтесь со здоровыми коленями и спиной.
Бармен
Вам придется бесконечно беседовать с пьяными, слушать их душераздирающие истории, отнекиваться от попыток напоить вас. После сколько-нибудь продолжительного общения с завсегдатаями вы, скорее всего, возненавидите людей.
Пилот
Люди думают, что мы похожи на Леонардо Ди Каприо из «Поймай меня, если сможешь» - расхаживаем по аэропорту в солнечных очках в окружении горячих бортпроводниц. На самом деле, мы похожи на водителей автобусов, чья работа - это 1% удовольствия и 99% абсолютной скуки. Мы просто сидим в кабине и ждем, пока жизнь пройдет мимо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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