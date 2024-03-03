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24 знакомые вещи с новой стороны

24 знакомые вещи с новой стороны

Автор:
03 марта 2024 09:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Фотографии   в разрезе   интересное   как это устроено   познавательно   ракурс   
1282
25

Когда-нибудь задумывались, как выглядит мотоциклетный шлем изнутри? А снаряд фейерверка в разрезе? А пузо полярного медведя из-под толщи льда? Хватит гадать – время смотреть!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   в разрезе   интересное   как это устроено   познавательно   ракурс   
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3  комментария
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1k
САР 2 часа назад
Два дня назад было.
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16k
Patmaz 46 минут назад
Комментарий к фото
Горизонт завален.
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9k
Владимир Час назад
Что ? Опять?
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