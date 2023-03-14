Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах

Мало найдётся людей, кто не знал бы знаменитейшую Мону Лизу великого итальянца Леонардо да Винчи. И, естественно, мы настолько привыкли к её загадочному образу, что и представить не можем, чтобы она выглядела как-то иначе.
Но нейромастер unitom13 совершил настоящий переворот и с помощью нейросети показал, как бы могла выглядеть Джоконда из разных стран мира. К сожалению, мастер не указал какие конкретно страны он подразумевал, но на помощь пришли комментаторы и с лёгкостью определили, какая Мона Лиза из какой страны.
Классическая итальянская Мона Лиза
Знаменитое полотно да Винчи полно загадок. Например, не известна точная дата написания картины, но есть предположение, что между 1503 и 1505 годами. Также будоражит умы исследователей и личность изображённой женщины. Принято считать, что это Лиза Герардини, жена флорентийского торговца Франческо дель Джокондо. Но существует как минимум 10(!) версий того, кто же это на самом деле, среди которых и предположение, что это автопортрет самого Леонардо. Вот уж точно неожиданный поворот событий!
А вот как могла бы выглядеть «Мона Лиза» , будь она написана в разных странах мира.
Китай
Индия
Египет
Монголия
Армения
Греция
Корея
Польша
Как вы считаете, удалось ли комментаторам правильно идентифицировать страны, в которых могли бы быть нарисованы эти красавицы-Джоконды?
Источник:
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И еще интересно из чего монголы делают краску.
Впрочем, скоро и француженки будут представляться, как арабки или негритянки.