Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах

Знаменитое полотно да Винчи полно загадок. Например, не известна точная дата написания картины, но есть предположение, что между 1503 и 1505 годами. Также будоражит умы исследователей и личность изображённой женщины. Принято считать, что это Лиза Герардини, жена флорентийского торговца Франческо дель Джокондо. Но существует как минимум 10(!) версий того, кто же это на самом деле, среди которых и предположение, что это автопортрет самого Леонардо. Вот уж точно неожиданный поворот событий!

А вот как могла бы выглядеть «Мона Лиза» , будь она написана в разных странах мира.

Китай