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Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах

Как бы выглядела знаменитая Мона Лиза, будь она написана в других странах

Автор:
14 марта 2023 08:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   живопись   мона лиза   нейросеть   фото   художники   
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Мало найдётся людей, кто не знал бы знаменитейшую Мону Лизу великого итальянца Леонардо да Винчи. И, естественно, мы настолько привыкли к её загадочному образу, что и представить не можем, чтобы она выглядела как-то иначе.

Но нейромастер unitom13 совершил настоящий переворот и с помощью нейросети показал, как бы могла выглядеть Джоконда из разных стран мира. К сожалению, мастер не указал какие конкретно страны он подразумевал, но на помощь пришли комментаторы и с лёгкостью определили, какая Мона Лиза из какой страны.


Классическая итальянская Мона Лиза

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Знаменитое полотно да Винчи полно загадок. Например, не известна точная дата написания картины, но есть предположение, что между 1503 и 1505 годами. Также будоражит умы исследователей и личность изображённой женщины. Принято считать, что это Лиза Герардини, жена флорентийского торговца Франческо дель Джокондо. Но существует как минимум 10(!) версий того, кто же это на самом деле, среди которых и предположение, что это автопортрет самого Леонардо. Вот уж точно неожиданный поворот событий!


А вот как могла бы выглядеть «Мона Лиза» , будь она написана в разных странах мира.


Китай

Индия

Египет

Монголия

Армения

Греция

Корея

Польша

Как вы считаете, удалось ли комментаторам правильно идентифицировать страны, в которых могли бы быть нарисованы эти красавицы-Джоконды?

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Метки: ИИ   живопись   мона лиза   нейросеть   фото   художники   
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4  комментария
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46k
Прискорбный Скиталец 23 минуты назад
На месте итальянцев я бы обиделся. Все кроме них используют яркие краски и четкие фоны.
И еще интересно из чего монголы делают краску.
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67k
Татьяна Юсова Минуту назад
Комментарий к фото
Наверное на этой картине не настоящая египтянка. Это уже помесь египетской и арабской крови. Чистокровные египтяне, которых уже осталось очень мало, светлокожие, с более тонкими чертами лица. Вспомните Клеопатру.
Впрочем, скоро и француженки будут представляться, как арабки или негритянки.
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45k
consul1970 11 минут назад
С ужасом ждал портрет Мона Лизы из Эфиопии.
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23k
hebpat 14 минут назад
у армянки усов не хватает
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