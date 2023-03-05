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9 спортивных костюмов в русском народном стиле

9 спортивных костюмов в русском народном стиле

Автор:
05 марта 2023 09:10
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   гжель   нейросеть   русский стиль   спортивный костюм   фото   хохлома   
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Хохлома, гжель, легендарные ковры и матрёшки — всё собрали.

Автор Telegram-канала «Данайские нейросети» с помощью Midjourney показал образы девушек в необычных спортивных костюмах. Все они выполнены в русском народном стиле — с узнаваемыми узорами, орнаментами и расцветками. Вот 9 вариантов.

1. Элементы Хохломы

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2. Похоже на Гжель

3. Что-то с элементами герба России

4. Ещё Гжель

5. В стиле известных всем ковров

6. И снова элементы Гжели

7. В стиле матрёшки

8. Ещё матрёшка

9. И финальная — с элементами Жостовской росписи

Источник:

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Метки: ИИ   гжель   нейросеть   русский стиль   спортивный костюм   фото   хохлома   
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8  комментариев
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13k
Александр Час назад
Без вот таких кроссовок - вообще не смотрятся)
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6k
newegg 8 минут назад
Уродство.

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3k
vfrcbvec 9 минут назад
Гжель подходит и классно смотрится
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14k
Majul 51 минуту назад
Вижу нейросеть - сразу минус. Задрали.
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Внуку покупала вот такую куртку в 2014 в фирменном магазине Bosco. Цена конечно была очень высокая, но качество отменное. Относил её с удовольствием, пока не вырос. Потом ещё и внучка донашивала на даче.
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66k
Андрей 2 часа назад
Больше на домашние пижамы похоже, чем на спортивку.
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381
Андрей Понамарев 2 часа назад
Опять дерьмосети, когда вы угомонитесь уже ?!
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73k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ну хз... Слишком пёстро и вычурно... Лубок...
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