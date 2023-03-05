9 спортивных костюмов в русском народном стиле

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Хохлома, гжель, легендарные ковры и матрёшки — всё собрали.
Автор Telegram-канала «Данайские нейросети» с помощью Midjourney показал образы девушек в необычных спортивных костюмах. Все они выполнены в русском народном стиле — с узнаваемыми узорами, орнаментами и расцветками. Вот 9 вариантов.
1. Элементы Хохломы
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2. Похоже на Гжель
3. Что-то с элементами герба России
4. Ещё Гжель
5. В стиле известных всем ковров
6. И снова элементы Гжели
7. В стиле матрёшки
8. Ещё матрёшка
9. И финальная — с элементами Жостовской росписи
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