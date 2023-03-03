Англичанин нашел 2000-летнюю бронзовую статуэтку с огромным шарнирным фаллосом

Крошечный предмет высотой 5,5 сантиметров и шириной 1,2 см будет выставлен на аукционе Noonans в Мэйфэр, Лондон. Предварительная оценка артефакта — от 800 до 1200 фунтов стерлингов (примерно 70-110 тысяч рублей).

Найджел Миллс, консультант по монетам и артефактам из Noonans, сказал: «Датируемое кельтским периодом с 1-го века нашей эры, это изображение бога плодородия, вероятно, основанное на римском боге Меркурии, поскольку он держит сумку в левой руке. Эта мужская фигура с огромным фаллосом на шарнирах символизировала удачу и защиту от злых духов и, возможно, служила запорным механизмом, пряжкой, чтобы держать ремень и ножны для меча. Она единственная в своем роде, надеюсь, она привлечет много внимания».

Фаллосы широко использовались в Римской империи как символ защиты от неудач. Маленькие фаллосы, вырезанные из кости или изготовленные из металла, обычно носили как кулоны, а дома часто украшали фресками или мозаиками с изображением фаллосов.