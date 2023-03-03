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Англичанин нашел 2000-летнюю бронзовую статуэтку с огромным шарнирным фаллосом

Англичанин нашел 2000-летнюю бронзовую статуэтку с огромным шарнирным фаллосом

Автор:
03 марта 2023 21:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   археология   кельты   металлоискатель   находки   новости   
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69-летний Пол Шеперд нашел необычный кельтский артефакт во время мероприятия, организованного такими же любителями поисков сокровищ с помощью металлоискателя.

По словам Шеперда, его жена Джоанна только что нашла средневековый пенни, когда он и сам услышал звуковой сигнал своего нового металлоискателя. Мужчина начал копать и на глубине примерно 25 сантиметров наткнулся на металлический предмет. Сначала Шеперд подумал, что нашел большой стальной шплинт, используемый для крепления колес на тележках. Но когда он присмотрелся повнимательнее, то увидел очертания лица и понял, что находка куда интереснее.

Найденный Шепердом артефакт представляет собой бронзовую обнаженную фигуру с огромным шарнирным фаллосом, который она держит в правой руке.

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Крошечный предмет высотой 5,5 сантиметров и шириной 1,2 см будет выставлен на аукционе Noonans в Мэйфэр, Лондон. Предварительная оценка артефакта — от 800 до 1200 фунтов стерлингов (примерно 70-110 тысяч рублей).

Найджел Миллс, консультант по монетам и артефактам из Noonans, сказал: «Датируемое кельтским периодом с 1-го века нашей эры, это изображение бога плодородия, вероятно, основанное на римском боге Меркурии, поскольку он держит сумку в левой руке.  Эта мужская фигура с огромным фаллосом на шарнирах символизировала удачу и защиту от злых духов и, возможно, служила запорным механизмом, пряжкой, чтобы держать ремень и ножны для меча. Она единственная в своем роде, надеюсь, она привлечет много внимания».

Фаллосы широко использовались в Римской империи как символ защиты от неудач. Маленькие фаллосы, вырезанные из кости или изготовленные из металла, обычно носили как кулоны, а дома часто украшали фресками или мозаиками с изображением фаллосов.

Шеперд, который занимается поисками сокровищ с металлоискателем уже 25 лет, сказал: «Что мне нравится в поисках с металлоискателем, так это то, что ты абсолютно не ожидаешь, что именно найдешь, и эта находка, безусловно, совершенно неожиданная!»

«Сначала мы думали, что это римская фигурка, поскольку воины носили фаллические кулоны, но у них, так сказать, не было движущихся частей, но эту фигурку изготовили кельты, которые добавили шарнирный элемент, сделав ее очень артистичной, что, пожалуй, еще более очевидно выразило их чувства, — добавил Шеперд. — На вырученную сумму мы надеемся оплатить отпуск моей жены с ее мамой».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   археология   кельты   металлоискатель   находки   новости   
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9  комментариев
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946
Шурман 54 минуты назад
Нормальный такие брелки были в те времена :)
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Андрей 18 минут назад
Ну, теперь ему виагра не нужна.....
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64k
doker 24 минуты назад
Ну вот, реликт времён матриархата.
Это же мечта женщины: большой и поднимается на шарнире.
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Александр Зотов 45 минут назад
это ему земля намекнула, чего ждать от урожая?)
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