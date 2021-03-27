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Крохотные домики на деревьях бонсай от умельца Дейва Крика

Крохотные домики на деревьях бонсай от умельца Дейва Крика (25 фото)

Автор:
27 марта 2021 09:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дерево   дизайн   идеи   красиво   люди   ремесло   своими руками   фото   
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В январе этого года художник и просто творческий человек Дейв Крик (Dave Creek) разбился после неудачного прыжка с парашютом. Ему было всего 42 года. Многие знали его как дизайнера персонажей в популярном мультсериале "Закусочная Боба", но помимо этого, у Дейва было любимое хобби - мастерить миниатюрные домики на деревьях бонсай.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дерево   дизайн   идеи   красиво   люди   ремесло   своими руками   фото   
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