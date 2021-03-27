Крохотные домики на деревьях бонсай от умельца Дейва Крика

Помимо цифрового дизайна и скайдайвинга, у Дейва было хобби, о котором мало кто знал - мастерить крошечные домики на деревьях бонсай. И у него это получалось невероятно талантливо! Каждый домик был продуман до мелочей, и получался уникальным и удивительно детальным. Тысячи фанатов восхищались его талантом в соцсетях.