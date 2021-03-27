Крохотные домики на деревьях бонсай от умельца Дейва Крика

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В январе этого года художник и просто творческий человек Дейв Крик (Dave Creek) разбился после неудачного прыжка с парашютом. Ему было всего 42 года. Многие знали его как дизайнера персонажей в популярном мультсериале "Закусочная Боба", но помимо этого, у Дейва было любимое хобби - мастерить миниатюрные домики на деревьях бонсай.
Дейв Крик был известен в Америке преимущественно как ведущий дизайнер персонажей мультсериала "Закусочная Боба" и некоторых других работ. К сожалению, 7 января Дэйв умер от полученных травм в результате несчастного случая с парашютом, оставив свою семью, творческую команду и миллионы фанатов. Он часто публиковал видео и фото скайдайвинга, и любил этот экстремальный спорт.
Помимо цифрового дизайна и скайдайвинга, у Дейва было хобби, о котором мало кто знал - мастерить крошечные домики на деревьях бонсай. И у него это получалось невероятно талантливо! Каждый домик был продуман до мелочей, и получался уникальным и удивительно детальным. Тысячи фанатов восхищались его талантом в соцсетях.
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После окончания Калифорнийского института искусств Дейв работал внештатным аниматором. В 2011 году его пригласили в команду мультфильма "Закусочная Боба" - он работал в нем с самого начала. На протяжении всей своей карьеры Дейв принял участие во многих крупных проектах - например, он участвовал в создании мультфильмов "Центральный парк", "Брикльберри", "Счастье - это теплое одеяло, Чарли Браун".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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