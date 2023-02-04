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Дерево-убийца, которое расправляется с пернатыми

Дерево-убийца, которое расправляется с пернатыми

Автор:
04 февраля 2023 18:20
Сообщество : Факты
Метки: Культура   гибель   дерево   липкость   пизония   птица   размножение   семечко   смысл   убийца   
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Кажется, что деревья и птицы – это сбалансированная система, части которой не могут существовать друг без друга. Пернатые вьют гнёзда на ветвях и прячутся в кроне от зноя, дождя и хищников. И, в свою очередь, защищают своих зелёных покровителей от насекомых и способствуют распространению, перенося на лапках семена. Но есть и исключения из правил.

Надо сказать, очень специфические. Дерево пизония тоже привлекает птиц к себе, заставляя выбирать для гнездования. Семена у пизонии покрыты липкой субстанцией, по типу смолы, и прилипают к оперению. Казалось бы, через время они должны просто отвалиться от невольного переносчика и начать укореняться. Но нет: дерево буквально облепляет несчастных семенами, чуть ли не шпигуя.

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В результате они просто погибают, будучи не в состоянии взлететь и отыскать себе пропитание.

Жуткое дерево встречается преимущественно на островах Карибского моря и Индо-Тихоокеанского региона. Семечки – убийцы птиц липкие и снабжены крохотными крючками, липнущими практически к любой поверхности. Растут они большими соцветиями, в каждом из которых насчитывается в среднем 100 семян.

Цветение пизонии совпадает с миграцией морских птиц. И коварные семена созревают как раз к моменту, когда молодняк становится на крыло. Для многих птичек это заканчивается трагично. Даже пара десятков семечек настолько утяжеляет птенца, что он не может взлететь и становится добычей хищников или просто погибает голодной смертью. Некоторые несчастные высыхают или мумифицируются прямо на ветвях, напоминая жуткие сюрреалистичные ёлочные украшения.

Но зачем дерево-убийца так поступает? Учёные пришли к выводу, что пизония нуждается в питательных веществах, которые дают разлагающиеся у подножия трупы птиц. Но после анализа почвы и проведения тестов не было выявлено никакой связи с качеством произрастания новых семян. Наоборот, семечко получило бы больше питательных веществ от помёта и случайно упавших птичьих яиц.

Теория использования мёртвых птиц в качестве транспортного средства для переброски семян на другие острова тоже оказалась несостоятельной. В солёной воде семечки быстро погибали. То есть фактической выгоды от смерти птиц дерево не получает.

Исследованием занимался учёный из Университета Виктории эколог Алан Бургер. В результате он пришёл к следующему выводу:

Запутывание и гибель некоторых потенциальных переносчиков можно рассматривать как отрицательный побочный эффект отбора семян с достаточной адгезией, чтобы находиться на оперении птицы в течение нескольких недель и противостоять попыткам птиц очистить перья.

Что интересно, пизония чем-то привлекает птиц, да ещё значительно больше по сравнению с другими деревьями. Экологи, занимающиеся этим вопросом, стараются следить за птицами, чтобы помочь им освободиться из плена коварных семян, и высаживают альтернативные породы для восполнения утраченных популяций. Одновременно с этим нужно поддерживать и локальные заросли породы, поскольку для некоторых видов именно пизония является основным местом гнездования.

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Метки: Культура   гибель   дерево   липкость   пизония   птица   размножение   семечко   смысл   убийца   
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10k
Владимир 44 минуты назад
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Андрей Крылов 8 минут назад
Подлое дерево умудряется не только разносит свои семена птицами, но и удобряет почву трупиками оных. Жестокое порождение эволюции. Подозреваю что там, где такие древеса произрастают, очень бедные почвы.
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123
Tupen 54 минуты назад
В природе всё продумано.
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55
Sebastian Tupen Полчаса назад
Кем?
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