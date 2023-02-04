Дерево-убийца, которое расправляется с пернатыми

Цветение пизонии совпадает с миграцией морских птиц. И коварные семена созревают как раз к моменту, когда молодняк становится на крыло. Для многих птичек это заканчивается трагично. Даже пара десятков семечек настолько утяжеляет птенца, что он не может взлететь и становится добычей хищников или просто погибает голодной смертью. Некоторые несчастные высыхают или мумифицируются прямо на ветвях, напоминая жуткие сюрреалистичные ёлочные украшения.

Но зачем дерево-убийца так поступает? Учёные пришли к выводу, что пизония нуждается в питательных веществах, которые дают разлагающиеся у подножия трупы птиц. Но после анализа почвы и проведения тестов не было выявлено никакой связи с качеством произрастания новых семян. Наоборот, семечко получило бы больше питательных веществ от помёта и случайно упавших птичьих яиц.