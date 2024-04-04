Банши – кельтские посланницы смерти

Один из самых известных случаев с участием этого персонажа произошёл 21 февраля 1437 года. К шотландскому королю Якову I обратилась ирландская провидица, предсказавшая убийство монарха герцогом Атоллом. Вскоре после этого обращения король оказался в ловушке в тоннеле, где получил смертельное ранение. Ходили слухи, что эта провидица была ирландской банши, хотя она и не издавала никаких криков, а говорила обычным голосом.

В разных местах крики банши звучали по-разному. В Лейнстере вопль банши якобы мог разбить стекло. В графстве Керри, напротив, банши поёт приятную песню и выглядит не так устрашающе. В графстве Тайрон крики банши были похожи на удары деревянных досок друг о друга. А на острове Ратлин, по некоторым данным, перед смертью слышится звук, похожий на сочетание женского плача и крика совы.