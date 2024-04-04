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Банши – кельтские посланницы смерти

Банши – кельтские посланницы смерти

Автор:
04 апреля 2024 11:59
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Культура   банши   дух   женщина   ирландия   история   крик   персонаж   предвестница   смерть   
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В общепринятом понимании феи – милейшие мифические создания. Скачут по цветочкам, пляшут в лунном свете, стараются всем помочь. Но есть среди этого народца одна особенная разновидность, встреча с представителями которой не сулит ничего хорошего. Наоборот, захочется удрать во все лопатки, заткнув уши всеми доступными средствами.

Речь о банши – особом подвиде фей из фольклора жителей Ирландии, которые считаются предвестниками  смерти.

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Хотя по описаниям внешний вид этих духов сильно разнился, их предназначение было одинаковым во всей Ирландии. Первоначально это существо, похожее на фею, представало перед обречённым в теле женщины со струящимися рыжими волосами и бледной кожей или в виде старухи с седыми волосами, чёрными зубами и огненными глазами. Согласно народным поверьям, крик банши, известный как caoine или keening, был предвестником приближающейся смерти королевских особ, знати и вождей кланов.

Существуют доказательства того, что банши появилась в начале VIII века. Согласно ирландской традиции того времени, женщины оплакивали кончину воина заунывной печальной песней. По слухам, в качестве платы этим женщинам давали спиртное. В то время церковь считала эту систему обмена греховной в глазах Бога. Впоследствии эти плакальщицы были наказаны за свою деятельность, навсегда став банши.

Популярным современным и неоккультным объяснением происхождения этого дикого крика является версия о том, что в этом повинна скромная амбарная сова – обыкновенная сипуха.

Были сообщения (а куда же без них?) очевидцев о нечастых встречах с вестницей смерти. Часть легенды гласит, что банши исчезает в облаке дыма или тумана, если считает, что её кто-то заметил. Единственным доказательством её присутствия является звук хлопающих крыльев. Каким бы страшным ни был крик банши, ирландцы не верят, что она действительно виновна в смерти, последовавшей вскоре после этого. Из Средневековья дошли сведения о том, что это кельтское существо на самом деле защищало чистых душой и помыслами и благородных людей, если их настигала смерть.

Один из самых известных случаев с участием этого персонажа произошёл 21 февраля 1437 года. К шотландскому королю Якову I обратилась ирландская провидица, предсказавшая убийство монарха герцогом Атоллом. Вскоре после этого обращения король оказался в ловушке в тоннеле, где получил смертельное ранение. Ходили слухи, что эта провидица была ирландской банши, хотя она и не издавала никаких криков, а говорила обычным голосом.

В разных местах крики банши звучали по-разному. В Лейнстере вопль банши якобы мог разбить стекло. В графстве Керри, напротив, банши поёт приятную песню и выглядит не так устрашающе. В графстве Тайрон крики банши были похожи на удары деревянных досок друг о друга. А на острове Ратлин, по некоторым данным, перед смертью слышится звук, похожий на сочетание женского плача и крика совы.

На протяжении нескольких поколений высокопоставленные семьи заключали браки. Поэтому многие считали, что банши эволюционировала и стала фактическим членом большинства знатных и королевских ирландских семей. Даже смена места жительства не влияла на духа, поскольку предвестница путешествовала по миру вместе со своими подопечными, словно добрая нянюшка.

В других кельтских странах тоже есть предания о духах, возвещающих о приближающейся смерти знатного человека. Например, в Шотландии caoineag явно похожа на банши. В Пертшире женщина, одетая в зелёное, раскладывала ночью на похоронах королевской или знатной особы извивающуюся простыню. Каоиниг можно остановить на своем пути. Правда, если встать между ней и рекой, в которой она пытается выстирать саван.

Сообщения об их появлении поступают и по сей день. Одно из них произошло в июне 2014 года. То, что началось как явный крик кошки посреди ночи, быстро переросло в ужасающее явление банши. Звук превратился в пронзительный крик, который, казалось, становился все ближе и ближе. Свидетель, находившийся в относительной безопасности в помещении, сообщил, что видит женщину, которая стоит на открытом месте, откинув голову назад, и кричит достаточно громко, чтобы вызвать резь в ушах.

Спустя несколько минут на место происшествия прибыла одна полицейская патрульная машина. Но на улице никого не было. Прибывшие полицейские предположили, что это может быть банши. В ту же ночь в семье единственного свидетеля произошла смерть.

Но со временем банши стали пережитком прошлого – слишком изменилась жизнь. Однако в Ирландии и других кельтских странах до сих пор рассказывают древние истории о женщинах, которые появляются перед смертью.

Источник:

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Метки: Культура   банши   дух   женщина   ирландия   история   крик   персонаж   предвестница   смерть   
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3  комментария
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1k
Хрюн Моржов 2 часа назад
Поржал уже с первого абзаца. Феи - миленькие, прыгают по цветочкам? Феи, они же Ши - нифига не миленькие. А банши - это просто bean sidhe, т.е. женщина из народа Ши (они же племена богини Дану), которые очень редко относятся дружелюбно к людям. Ирландские и шотландские мифы - слишком брутальные, чтобы феечки пили маковую росу и какали сахарной ватой.
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39k
koleos72 24 минуты назад
Феи, они же фэйри, нифига не дружественны к людям! Наоборот стараются напакостить, так как получают от этого удовольствие!
И те, которые игнорят, наверное самые лучшие!
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3k
Nigilist 44 минуты назад
Банши - это 4 сезона триллера, детектива и экшена!
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