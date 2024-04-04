Банши – кельтские посланницы смерти

В общепринятом понимании феи – милейшие мифические создания. Скачут по цветочкам, пляшут в лунном свете, стараются всем помочь. Но есть среди этого народца одна особенная разновидность, встреча с представителями которой не сулит ничего хорошего. Наоборот, захочется удрать во все лопатки, заткнув уши всеми доступными средствами.
Речь о банши – особом подвиде фей из фольклора жителей Ирландии, которые считаются предвестниками смерти.
Хотя по описаниям внешний вид этих духов сильно разнился, их предназначение было одинаковым во всей Ирландии. Первоначально это существо, похожее на фею, представало перед обречённым в теле женщины со струящимися рыжими волосами и бледной кожей или в виде старухи с седыми волосами, чёрными зубами и огненными глазами. Согласно народным поверьям, крик банши, известный как caoine или keening, был предвестником приближающейся смерти королевских особ, знати и вождей кланов.
Существуют доказательства того, что банши появилась в начале VIII века. Согласно ирландской традиции того времени, женщины оплакивали кончину воина заунывной печальной песней. По слухам, в качестве платы этим женщинам давали спиртное. В то время церковь считала эту систему обмена греховной в глазах Бога. Впоследствии эти плакальщицы были наказаны за свою деятельность, навсегда став банши.
Популярным современным и неоккультным объяснением происхождения этого дикого крика является версия о том, что в этом повинна скромная амбарная сова – обыкновенная сипуха.
Были сообщения (а куда же без них?) очевидцев о нечастых встречах с вестницей смерти. Часть легенды гласит, что банши исчезает в облаке дыма или тумана, если считает, что её кто-то заметил. Единственным доказательством её присутствия является звук хлопающих крыльев. Каким бы страшным ни был крик банши, ирландцы не верят, что она действительно виновна в смерти, последовавшей вскоре после этого. Из Средневековья дошли сведения о том, что это кельтское существо на самом деле защищало чистых душой и помыслами и благородных людей, если их настигала смерть.
Один из самых известных случаев с участием этого персонажа произошёл 21 февраля 1437 года. К шотландскому королю Якову I обратилась ирландская провидица, предсказавшая убийство монарха герцогом Атоллом. Вскоре после этого обращения король оказался в ловушке в тоннеле, где получил смертельное ранение. Ходили слухи, что эта провидица была ирландской банши, хотя она и не издавала никаких криков, а говорила обычным голосом.
В разных местах крики банши звучали по-разному. В Лейнстере вопль банши якобы мог разбить стекло. В графстве Керри, напротив, банши поёт приятную песню и выглядит не так устрашающе. В графстве Тайрон крики банши были похожи на удары деревянных досок друг о друга. А на острове Ратлин, по некоторым данным, перед смертью слышится звук, похожий на сочетание женского плача и крика совы.
На протяжении нескольких поколений высокопоставленные семьи заключали браки. Поэтому многие считали, что банши эволюционировала и стала фактическим членом большинства знатных и королевских ирландских семей. Даже смена места жительства не влияла на духа, поскольку предвестница путешествовала по миру вместе со своими подопечными, словно добрая нянюшка.
В других кельтских странах тоже есть предания о духах, возвещающих о приближающейся смерти знатного человека. Например, в Шотландии caoineag явно похожа на банши. В Пертшире женщина, одетая в зелёное, раскладывала ночью на похоронах королевской или знатной особы извивающуюся простыню. Каоиниг можно остановить на своем пути. Правда, если встать между ней и рекой, в которой она пытается выстирать саван.
Сообщения об их появлении поступают и по сей день. Одно из них произошло в июне 2014 года. То, что началось как явный крик кошки посреди ночи, быстро переросло в ужасающее явление банши. Звук превратился в пронзительный крик, который, казалось, становился все ближе и ближе. Свидетель, находившийся в относительной безопасности в помещении, сообщил, что видит женщину, которая стоит на открытом месте, откинув голову назад, и кричит достаточно громко, чтобы вызвать резь в ушах.
Спустя несколько минут на место происшествия прибыла одна полицейская патрульная машина. Но на улице никого не было. Прибывшие полицейские предположили, что это может быть банши. В ту же ночь в семье единственного свидетеля произошла смерть.
Но со временем банши стали пережитком прошлого – слишком изменилась жизнь. Однако в Ирландии и других кельтских странах до сих пор рассказывают древние истории о женщинах, которые появляются перед смертью.
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И те, которые игнорят, наверное самые лучшие!