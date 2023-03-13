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Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем!

Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем!

Автор:
13 марта 2023 10:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   забавно   креатив   мода   одежда   платье   фантазия   
663
27

Есть в Интернете удивительно забавный уголок под названием "Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем" (You Can’t Just Slap Some Fabric Together And Call It A Dress). Там обсуждается интересное явление: полное отсутствие чувства моды и стиля. Участники группы мягко высмеивают странноватую дизайнерскую одежду, которую можно увидеть на подиумах, на знаменитостях или в онлайн-продаже.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   забавно   креатив   мода   одежда   платье   фантазия   
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5  комментариев
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8k
Copycat 58 минут назад
на многое из этого даже смотреть не приятно
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11k
Касьян Пуздой 46 минут назад
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28k
Ego sum qui sum 52 минуты назад
когда фантасты пытаются нарисовать автомобили будущего - они особо не угадывают, с "модой" та же хрень, просто свои кислотные трипы создают и все
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52k
dima423 Час назад
Ну есть хорошие платья, 13 например зае*ок) Цвета правда не очень патриотичные, а так норм)
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