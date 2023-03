Есть в Интернете удивительно забавный уголок под названием "Нельзя просто скомкать ткань и назвать это платьем" (You Can’t Just Slap Some Fabric Together And Call It A Dress). Там обсуждается интересное явление: полное отсутствие чувства моды и стиля. Участники группы мягко высмеивают странноватую дизайнерскую одежду, которую можно увидеть на подиумах, на знаменитостях или в онлайн-продаже.