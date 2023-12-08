Грабители отобрали у мужчины сумку с 48 млн рублей в Химках

Ограбление произошло прямо перед отделением банка.
Дерзкое ограбление произошло сегодня утром перед ВИП-отделением Сбербанка на Юбилейном проспекте в подмосковных Химках. Мужчина с набитой деньгами сумкой вышел из Сбера, сел в "Мерседес", а в следующую секунду подбежал неизвестный, открыл дверь автомобиля, выхватил деньги из его рук и пустился наутёк. Пострадавший попытался преследовать грабителя, но поскользнулся и упал, а преступник нырнул в поджидающую его "Мазду 6" и скрылся с места преступления.
Источник:
Как стало известно, в сумке находилось 48 млн рублей. Деньги принадлежали акционеру "торгового дома Орион" Людмиле К. Она заранее заказала деньги в Сбере и приехала за ними утром вместе со своим водителем Виталием. Во время ограбления владелица денег находилась в отделении Сбера.
Источник:
В МВД сообщили, что через несколько часов после инцидента "Мазду 6" обнаружили на улице Родионова. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Банду грабителей ищут.
"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, а также на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
Источник:
Источник:
- "Обычный ребёнок": отец пятиклассницы, набросившейся с ножом на подругу, не понимает поступка дочери
- В Калифорнии вор-гурман прорезал на крыше магазина дыру и вынес самое дорогое вино, ликёр и виски
- Мужчина при помощи фейерверка попытался поджечь отделение Сбербанка в Химках
- "Во всём виноваты женщины": выигравший в лотерее 10 миллионов дояр из Якутии пожаловался, что его ограбила любовница
- В Нижегородской области мужчина ограбил магазин и выбросил деньги, чтобы попасть в тюрьму
Не исключено, что это водитель.
Или сотрудник сбера...
Дуралей на цепочке с наручниками сэкономил....
Он всегда так делает или только в дни ограбления?