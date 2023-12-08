Грабители отобрали у мужчины сумку с 48 млн рублей в Химках

Дерзкое ограбление произошло сегодня утром перед ВИП-отделением Сбербанка на Юбилейном проспекте в подмосковных Химках. Мужчина с набитой деньгами сумкой вышел из Сбера, сел в "Мерседес", а в следующую секунду подбежал неизвестный, открыл дверь автомобиля, выхватил деньги из его рук и пустился наутёк. Пострадавший попытался преследовать грабителя, но поскользнулся и упал, а преступник нырнул в поджидающую его "Мазду 6" и скрылся с места преступления.