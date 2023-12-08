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Грабители отобрали у мужчины сумку с 48 млн рублей в Химках

Грабители отобрали у мужчины сумку с 48 млн рублей в Химках

Автор:
08 декабря 2023 11:48
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   деньги   ограбление   отделение банка.   полиция   химки   
1894
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Ограбление произошло прямо перед отделением банка.

Дерзкое ограбление произошло сегодня утром перед ВИП-отделением Сбербанка на Юбилейном проспекте в подмосковных Химках. Мужчина с набитой деньгами сумкой вышел из Сбера, сел в "Мерседес", а в следующую секунду подбежал неизвестный, открыл дверь автомобиля, выхватил деньги из его рук и пустился наутёк. Пострадавший попытался преследовать грабителя, но поскользнулся и упал, а преступник нырнул в поджидающую его "Мазду 6" и скрылся с места преступления.

Как стало известно, в сумке находилось 48 млн рублей. Деньги принадлежали акционеру "торгового дома Орион" Людмиле К. Она заранее заказала деньги в Сбере и приехала за ними утром вместе со своим водителем Виталием. Во время ограбления владелица денег находилась в отделении Сбера.

В МВД сообщили, что через несколько часов после инцидента "Мазду 6" обнаружили на улице Родионова. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Банду грабителей ищут.


"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников, а также на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.

Источник:

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Метки: Видео   деньги   ограбление   отделение банка.   полиция   химки   
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23  комментария
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138
2023 2 часа назад
Что я думаю об этом? Я думаю, а зачем человеку столько наличных денег понадобилось? В эпоху цифровых платежей и переводов, зачем брать в банке столько наличной бумаги? Не иначе как назревала сделка не совсем законопослушная, крупная взятка или распил, чтобы невозможно было проследить кто и от кого получил денежки. Есть такая пословица -- вор у вора дубинку украл --- мне кажется как раз в тему.
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10k
МихА Полчаса назад
зажал на инкассацию вот и результат. А в банках свои крысы сидят и сливают таких вот жмотов с лимонами на руках и ещё % с этого имеют
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122
ivandike Полчаса назад
Не обязательно в сбере был информатор, может кто знакомый или работник, а может вообще родня
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39
volovikd 41 минуту назад
В Химках, это стандартный сценарий. Заказал наличку в Сбере. Получил. Ограбили.
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6k
Alex 46 минут назад
Бандюганы наверно случано рядом роходили
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15k
Hairy 51 минуту назад
Вот веселуха была бы, если бы ещё и тачку спи.дили, пока этот .блан за уркой бегал
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8k
vasilykopkov 54 минуты назад
Ищите наводчика.
Не исключено, что это водитель.
Или сотрудник сбера...
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4k
Руслан Час назад
Жлобье жадное
50 мультов наликом и не жаба душит инкассацию нанять?
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1k
investas Час назад
Умные люди в рюкзак кладут и в метро спусаются) или охрану заказывают.
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4k
Владимир Час назад
водила -в доле...
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25k
sssss3 2 часа назад
Не знаю как сейчас, но в "святые 90-е" при нале от 100 тыс грина (или рублёвом экв) в Сбере сопровождение предлагали...
Дуралей на цепочке с наручниками сэкономил....
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7k
V2.Smirnov 2 часа назад
А почему деньги выносил водитель, когда владелица была ещё в офисе? Для неё это мелкая сумма?
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7k
Roman 2 часа назад
Это чё, положил сумку на заднее сиденье и полез за руль, не заблокировав двери?
Он всегда так делает или только в дни ограбления?
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2k
Иван Иванов 2 часа назад
Грабитель, к сожалению был проворнее
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16k
Совранский 2 часа назад
Кто в отделении Сбера крыса ?
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