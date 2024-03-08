Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею

Сначала четыре официантки подали на Тонду в суд, заявив, что у них было соглашение о разделе лотерейных выигрышей, полученных от билетов, которые им давали клиенты.

В суд официантки привели клиентку, которая сказала, что слышала, как Тонда говорила об этом договоре. Тонда заявила, что клиентка подставная, и является подругой заговорщиц, которую они привели, чтобы выиграть дело.

Адвокат Тонды не стеснялся в выражениях, описывая сослуживцев как "крыс, вылезших на свет, почуяв еду".

Суд вынес решение не в пользу Тонды, заявив, что она должна разделить заработок. Затем окружной суд Алабамы отменил это решение, заявив, что соглашение было построено на азартных играх, которые в их округе запрещены.

Можно подумать, что на этом для Тонды всё кончается хорошо, но эти события были лишь началом ее проблем.

Клиент кафе, Эдвард Сьюард, узнал, что Тонда выиграла в лотерею, и позвонил адвокату, чтобы отсудить часть денег. Он утверждал, что Тонда сказала: "Я куплю тебе новый грузовик, если выиграю по этому билету".

Есть такая досадная штука, как "promissory estoppel", когда вас могут привлечь к ответственности за устное обещание, если суд сочтет его разумным.

Но если вы даете кому-то лотерейный билет в качестве чаевых, то, по статистике, это ничтожные чаевые или вообще их отсутствие. В том редком случае, если билет выиграет, вы не можете рассчитывать на частичный возврат. В обычных обстоятельствах вы не стали бы давать чаевые наличными и говорить, что получите их обратно, если произойдет какое-то определенное событие. Поэтому заявление Сьюарда было быстро отклонено.