Что случается, когда простая официантка выигрывает $10 млн в лотерею

Правдивая история Тонды Дикерсон из вымирающего городка в Алабаме.
Кафе "Вафельный Дом" было заполнено голодными клиентами. Большинство из них принадлежали к рабочему классу. Многие были пенсионерами. С оживленной кухни доносились звуки и запах жарящегося бекона.
За одним из столиков сидел Эдвард Сьюард. Он был водителем грузовика и постоянным клиентом заведения. Сегодня он сидел один, а его официанткой была Тонда Дикерсон.
Тонде на тот момент около 20 лет. Она уже разведенная мать-одиночка, которая несколько лет назад сбежала от жестокого мужа. Теперь она кое-как справлялась, работая по пять смен в неделю.
Сьюард закончил трапезу и дал Тонде вместо чаевых лотерейный билет, который он купил во Флориде во время одной из своих поездок. Так началась невероятная цепочка событий, которая могли бы стать отличным сценарием для фильма.
На следующей неделе был объявлен выигрышный номер лотереи, и Тонда не поверила своим глазам: она только что выиграла более 10 миллионов долларов.
В отличие от большинства победителей, она решила получать 30 ежегодных выплат по 375 тысяч долларов, а не единовременную выплату в размере 4 миллионов долларов.
Она была достаточно молода, чтобы наслаждаться большими деньгами, и знала, что это поможет ей не спустить всё слишком быстро.
Конечно же, девушка уволилась с работы в кафе, но лишь на время...
Сначала четыре официантки подали на Тонду в суд, заявив, что у них было соглашение о разделе лотерейных выигрышей, полученных от билетов, которые им давали клиенты.
В суд официантки привели клиентку, которая сказала, что слышала, как Тонда говорила об этом договоре. Тонда заявила, что клиентка подставная, и является подругой заговорщиц, которую они привели, чтобы выиграть дело.
Адвокат Тонды не стеснялся в выражениях, описывая сослуживцев как "крыс, вылезших на свет, почуяв еду".
Суд вынес решение не в пользу Тонды, заявив, что она должна разделить заработок. Затем окружной суд Алабамы отменил это решение, заявив, что соглашение было построено на азартных играх, которые в их округе запрещены.
Можно подумать, что на этом для Тонды всё кончается хорошо, но эти события были лишь началом ее проблем.
Клиент кафе, Эдвард Сьюард, узнал, что Тонда выиграла в лотерею, и позвонил адвокату, чтобы отсудить часть денег. Он утверждал, что Тонда сказала: "Я куплю тебе новый грузовик, если выиграю по этому билету".
Есть такая досадная штука, как "promissory estoppel", когда вас могут привлечь к ответственности за устное обещание, если суд сочтет его разумным.
Но если вы даете кому-то лотерейный билет в качестве чаевых, то, по статистике, это ничтожные чаевые или вообще их отсутствие. В том редком случае, если билет выиграет, вы не можете рассчитывать на частичный возврат. В обычных обстоятельствах вы не стали бы давать чаевые наличными и говорить, что получите их обратно, если произойдет какое-то определенное событие. Поэтому заявление Сьюарда было быстро отклонено.
Обиженный бывший Тонды узнал, что она выиграла в лотерею. Он появляется и похищает ее, удерживая за рулем и заставляя вести машину. Мужчина угрожает, что собирается убить ее. Они едут в отдаленный район Алабамы.
Через 20 минут дороги ему позвонили. Когда он отвлекся, Тонда выхватила его пистолет и пригрозила застрелить его. Мужчина не воспринял её всерьез и попытался отнять оружие, но Тонда нажала на курок.
Ему удалось отнять у нее пистолет, но пуля уже проделала дыру в его груди. Вместе они отправились в больницу, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Мужчина выжил, но он был приговорен к небольшому сроку заключения за похищение и угрозы.
История Тонды, хотя и драматическая, имеет много параллелей с другими победителями лотерей. Алчные люди постоянно появляются из ниоткуда, пытаясь урвать кусок пирога. Многие семьи были разрушены из-за джекпота. Лотерея превращает людей в паразитов.
Печальные истории других победителей лотерей
Аманда Клейтон была найдена мертвой от передозировки после того, как выиграла 735 000 долларов. Выигрыш привел ее к пагубной зависимости, которая разрушила ее жизнь.
Майкл Кэрролл выиграл 12 миллионов долларов и потратил все деньги на женщин, запрещенные вещества и трассу для дерби на заднем дворе.
Другой человек, Уильям Пост, пережил похожий с Тондой опыт. После того как в 1988 году он выиграл 16 миллионов в лотерею в Пенсильвании, его девушка подала на него в суд, а брат нанял киллера, чтобы убить его. В итоге он умер без гроша в кармане.
К счастью, Тонде повезло в ее долгой истории больше, чем многим другим. Она урегулировала судебный процесс с налоговой службой по поводу своего выигрыша и того, должна ли она платить налог на дарение (ведь билет был подарен ей).
Налоговая служба расследует 100 % крупных лотерейных выигрышей, так что, если вы разбогатеете, то не сомневайтесь – за вами придут. Тонду спасло и то, что она продолжила работать, не поддавшись соблазнам.
Изучив десятки победителей лотерей, можно легко понять, что самыми здоровыми и счастливыми победителями были те, кто оставался занятым и продолжал работать. Ранний "выход на пенсию" – это легкий путь к разорению.
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У моей коллеги на работе, соседка как раз и выиграла квартиру в лотерее.
Те кто выиграли первый раз (не обязательно лотерея, даже просто наследство) да обычно тратится бездарно не зная всех подводных камней итд. Если бы после этого она выиграла ещё раз (или любая другая халява, просто какой-то богач ей решил подарить миллиончик другой) она бы поступила с деньгами иначе (и уж точно сделала бы всё чтоб всякие бывшие об этом не узнали)
Во всём нужен опыт, но первый раз на грабли наступают все. (Некоторые даже не один раз, но редко потому что халява каждому даётся вообще, и тем более больше одного раза)