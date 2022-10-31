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40 уморительных образов от короля бюджетного косплея

40 уморительных образов от короля бюджетного косплея

Автор:
31 октября 2022 17:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Юмор   бюджетный косплей   забавно   косплей   костюмы   своими руками   
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В 2020 году мировой рынок одежды для косплея оценивался в 4,62 миллиарда долларов, а к 2030 году эта сумма может достигнуть 23 миллиардов. Однако не все тратят огромные деньги на это хобби. Ануча «Ча» Саенгчарт из Таиланда завел страничку «Бюджетный косплей» в 2013 году, и почти 10 лет и 6 миллионов подписчиков спустя он по-прежнему остается верным этому названию, доказывая, что уморительно точный образ можно создать и на скудный бюджет.

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Источник:

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Метки: Юмор   бюджетный косплей   забавно   косплей   костюмы   своими руками   
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5  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Какой красноречивый взгляд у кота)))
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Старожил 17 минут назад
Смешно местами... Но 6.000.000 подписчиков смотрят это постоянно
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453
Kra 22 минуты назад
Смешной...)
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2k
александр Час назад
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