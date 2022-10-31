40 уморительных образов от короля бюджетного косплея

В 2020 году мировой рынок одежды для косплея оценивался в 4,62 миллиарда долларов, а к 2030 году эта сумма может достигнуть 23 миллиардов. Однако не все тратят огромные деньги на это хобби. Ануча «Ча» Саенгчарт из Таиланда завел страничку «Бюджетный косплей» в 2013 году, и почти 10 лет и 6 миллионов подписчиков спустя он по-прежнему остается верным этому названию, доказывая, что уморительно точный образ можно создать и на скудный бюджет.