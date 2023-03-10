Почему важно постоянно обновлять резюме и искать работу

Устроившись на работу, которая его устраивает, человек обычно перестаёт искать другие варианты. Однако даже на работе мечты может оказаться, что за ваши знания и квалификацию вы получаете меньше, чем могли бы, или работодатель использует вас не по назначению, а как микроскоп для забивания гвоздей. Или же, прошерстив рынок вакансий, вы начнёте еще больше ценить вашего работодателя и радоваться тому, как вам повезло.

Или может возникнуть срочная необходимость сменить работу — тогда знание ситуации на рынке труда поможет сделать это быстрее и без лишней нервотрёпки.

Ну а если работа превратилась в рутину и больше не радует, исследование существующих возможностей может подтолкнуть вас к переменам и новым свершениям. Не факт, что всё будет просто и весело, но жизнь слишком коротка, чтобы ходить на работу, куда и ноги-то не идут.





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