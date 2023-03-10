Почему важно постоянно обновлять резюме и искать работу

Даже если вы довольны своей работой, нелишним будет периодически мониторить рынок вакансий. Скажем, несколько раз в год. Потратите на это полчаса, а пользу можете получить огромную.
Устроившись на работу, которая его устраивает, человек обычно перестаёт искать другие варианты. Однако даже на работе мечты может оказаться, что за ваши знания и квалификацию вы получаете меньше, чем могли бы, или работодатель использует вас не по назначению, а как микроскоп для забивания гвоздей. Или же, прошерстив рынок вакансий, вы начнёте еще больше ценить вашего работодателя и радоваться тому, как вам повезло.
Или может возникнуть срочная необходимость сменить работу — тогда знание ситуации на рынке труда поможет сделать это быстрее и без лишней нервотрёпки.
Ну а если работа превратилась в рутину и больше не радует, исследование существующих возможностей может подтолкнуть вас к переменам и новым свершениям. Не факт, что всё будет просто и весело, но жизнь слишком коротка, чтобы ходить на работу, куда и ноги-то не идут.
Давайте посмотрим несколько комментариев пользователей на эту тему.
- Я только что прошёл 3-й этап собеседования на должность, которая не только звучит круче, но и даёт больше возможностей, преимуществ и прибавку к зарплате. Я почти уверен, что получу это место, если только они не решат сэкономить.
Резюме я отправил, можно сказать, на эмоциях: на работе был просто кошмарный день. Но потом начал так волноваться и ждать приглашения на собеседование, что понял, как сильно я не люблю свою нынешнюю работу.
Знаете, это очень повышает уверенность в себе, когда видишь, сколько люди готовы тебе заплатить. Даже если в итоге не соглашаешься на предложение.
Да, новая работа — это уравнение со многими неизвестными... Но если вы продолжаете отслеживать ситуацию на рынке вакансий, пока работаете, то можете позволить себе роскошь сказать «нет», если что-то вас не устроит.
- Трава у соседа не всегда зеленее. Но прежде чем принять окончательное решение, имеет смысл всё хорошо подсчитать и взвесить: зарплату, поездки на работу, процент поездок, льготы (если вы их знаете) и т. д. И посмотрите, покрывает ли прибавка к зарплате те возможности и льготы, которые вы имеете сейчас.
Деньги — это хорошо, но если остальные условия хуже, можно ничего не выгадать и даже проиграть.
Полностью согласен с тем, что мониторить рынок труда крайне полезно. Это помогает оценить ситуацию и принять верное решение.
- Кстати, ходить на собеседования всегда полезно — просто ради практики, чтобы не забыть как это делается. Представьте, что неожиданно потеряли работу — а у вас и резюме есть свежее, и опыт собеседований на высоте.
- Кроме того, это невыносимо приятно — знать, что вы востребованы и вам готовы предложить работу. Даже если нынешнее место вас полностью устраивает. Вы просто будете более уверенным в себе и работать будете с большей отдачей. Вы не станете нервничать из-за незначительной ошибки или раздражаться из-за ошибок сотрудника. Вы попросите руководство повысить вам зарплату, сославшись на инфляцию, и сделаете это спокойно и непринужденно. С полным осознанием того, что у вас всегда есть выбор в жизни.
Источник:
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Это не означает, что нужно сидеть сиднем если что-то не устраивает или есть возможности лучше, но сотрудник, ищущий несколько раз в год работу - это примерно как жена, зареганная в Тиндере и прочих сайтах знакомств, и верить что она вам верна конечно можно, но есть определённые сомнения...
Так что лучше всего искать себя, чем тухнуть на одном месте.