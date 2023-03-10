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Почему важно постоянно обновлять резюме и искать работу

Почему важно постоянно обновлять резюме и искать работу

Автор:
10 марта 2023 12:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Reddit   обсуждение   поиск работы   полезные советы   реальныеистории   рынок труда   собеседования   советы бывалых   
2955
4

Даже если вы довольны своей работой, нелишним будет периодически мониторить рынок вакансий. Скажем, несколько раз в год. Потратите на это полчаса, а пользу можете получить огромную.

Устроившись на работу, которая его устраивает, человек обычно перестаёт искать другие варианты. Однако даже на работе мечты может оказаться, что за ваши знания и квалификацию вы получаете меньше, чем могли бы, или работодатель использует вас не по назначению, а как микроскоп для забивания гвоздей. Или же, прошерстив рынок вакансий, вы начнёте еще больше ценить вашего работодателя и радоваться тому, как вам повезло.

Или может возникнуть срочная необходимость сменить работу — тогда знание ситуации на рынке труда поможет сделать это быстрее и без лишней нервотрёпки.

Ну а если работа превратилась в рутину и больше не радует, исследование существующих возможностей может подтолкнуть вас к переменам и новым свершениям. Не факт, что всё будет просто и весело, но жизнь слишком коротка, чтобы ходить на работу, куда и ноги-то не идут.


Давайте посмотрим несколько комментариев пользователей на эту тему.

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- Я только что прошёл 3-й этап собеседования на должность, которая не только звучит круче, но и даёт больше возможностей, преимуществ и прибавку к зарплате. Я почти уверен, что получу это место, если только они не решат сэкономить.

Резюме я отправил, можно сказать, на эмоциях: на работе был просто кошмарный день. Но потом начал так волноваться и ждать приглашения на собеседование, что понял, как сильно я не люблю свою нынешнюю работу.

Знаете, это очень повышает уверенность в себе, когда видишь, сколько люди готовы тебе заплатить. Даже если в итоге не соглашаешься на предложение.

Да, новая работа — это уравнение со многими неизвестными... Но если вы продолжаете отслеживать ситуацию на рынке вакансий, пока работаете, то можете позволить себе роскошь сказать «нет», если что-то вас не устроит.


- Трава у соседа не всегда зеленее. Но прежде чем принять окончательное решение, имеет смысл всё хорошо подсчитать и взвесить: зарплату, поездки на работу, процент поездок, льготы (если вы их знаете) и т. д. И посмотрите, покрывает ли прибавка к зарплате те возможности и льготы, которые вы имеете сейчас.

Деньги — это хорошо, но если остальные условия хуже, можно ничего не выгадать и даже проиграть.

Полностью согласен с тем, что мониторить рынок труда крайне полезно. Это помогает оценить ситуацию и принять верное решение.

- Кстати, ходить на собеседования всегда полезно — просто ради практики, чтобы не забыть как это делается. Представьте, что неожиданно потеряли работу — а у вас и резюме есть свежее, и опыт собеседований на высоте.


- Кроме того, это невыносимо приятно — знать, что вы востребованы и вам готовы предложить работу. Даже если нынешнее место вас полностью устраивает. Вы просто будете более уверенным в себе и работать будете с большей отдачей. Вы не станете нервничать из-за незначительной ошибки или раздражаться из-за ошибок сотрудника. Вы попросите руководство повысить вам зарплату, сославшись на инфляцию, и сделаете это спокойно и непринужденно. С полным осознанием того, что у вас всегда есть выбор в жизни.

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Метки: Reddit   обсуждение   поиск работы   полезные советы   реальныеистории   рынок труда   собеседования   советы бывалых   
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17  комментариев
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12k
Ivan 2 часа назад
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4k
Weltoff 2 минуты назад
Интересно, а как выглядит собеседование токаря, слесаря, фрезеровщика, металлурга, электрика, шахтёра ?
Металлург из Челябинска (ЧМК) поехал на собеседование в Магнитогорск (ММК) за 600км!
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1k
Вир Норин 4 минуты назад
А к женитьбе эта тактика применима? Нужно ходить на свидания, чтобы быть в форме, а то мало ли :)
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25k
Matrosskin 5 минут назад
Ну если вы курьер или младший уборщик в конторе типа "Вкусно и точка" - да. Когда в целом хуже уже не будет, и смотря правде в глаза - пофиг кем работать. А чем более узкая у вас специальность, больше опыт и компетенции - тем мир вокруг вас теснее, и все друг друга знают. И обновление резюме в открытом доступе - прямой шанс что его увидит ваш же HR. А дальше два пути развития: они прослезятся, осознают и поймут: какой вы важный человек и как они вас перегружают работой и недоплачивают, либо - HR начнёт просматривать и другие резюме, чтоб заполнить уже ваше вакантное место. Какой путь реальнее - решайте сами.
Это не означает, что нужно сидеть сиднем если что-то не устраивает или есть возможности лучше, но сотрудник, ищущий несколько раз в год работу - это примерно как жена, зареганная в Тиндере и прочих сайтах знакомств, и верить что она вам верна конечно можно, но есть определённые сомнения...
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31
Alexander TaurusPlayer 16 минут назад
Эта статья точно не для России. И да, а на собеседование вас кто в рабочее время отпустит?
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15k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
1920 это разрешение а не качество
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702
Николай 54 минуты назад
Я на последнее собеседование приперся в кроссовках, узких джинсах, толстовке и шапку даже не снимал (но у меня правда ухо болело). А офис модный почти все серьезно одетые... В итоге мы прособеседовались минут 45 и мне сказали что перезвонят в любом случае. Я сказал обещаете? Сказали да... И я даже не искал работу больше. В итоге проходит неделя две три и начинаю думать, что наверное я им не понравился из-за прикида. .. Перезвонили через месяц и я тут работаю уже 4,5 месяца и могу одеваться как хочу)
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28k
Ego sum qui sum Час назад
hh теперь и на фишках
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52k
dima423 Час назад
Я когда устроился на хорошую работу, одно время переживал о том что могу ее лишиться, и тогда начал вкладывать деньги в недвижку, сначала покупал жилую, потом начал переводить ее в коммерческую, обеспечил себе пассивный доход, открыл паралено работе свой бизнес, и щас чувствую себя достаточно комфортно и не заморачиваюсь на тему каких то собеседований или мониторинга тынка труда)
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10k
Бендер Родригес 2 часа назад
Один придурошный скрин из соцсетей и куча комментариев с западных форумов. Это не про нашу страну.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Полностью согласен. Резюме надо обновлять постоянно, даже если не ищешь работу сейчас. Просто потому, что делать это лучше не от безысходности. Да и на собеседовании проверить стоимость своей работы не мешает. Никогда не понимал работодателей с их " мы одна семья! Все срочно сплотились! Переживём трудные времена вместе!". Ага, а в это время сам и семь пусть голодают. Или ипотека? Нет, личные проблемы это не Рабоче-семейное, это личное!
Так что лучше всего искать себя, чем тухнуть на одном месте.
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336
ruslan d 2 часа назад
Да прикольно просто ходить на собесы , хотя бы для повышения самооценки
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3
анатоль ruslan d 47 минут назад
главное чтобы нынешний работодатель не узнал
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336
ruslan d анатоль 40 минут назад
Ну это да ... Хотя это тоже может сыграть положительную роль .
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944
Шурман 2 часа назад
Не обновлял его с 2017 года , а не обновлял только потому что сам стал ген директором :)
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