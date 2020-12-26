Учимся правильно наливать вино: советы профессиональных сомелье

Итак, время разливать вино по бокалам. Что говорит об этом этикет?



А говорит он, что в первую очередь обслуживаются дамы, причем по правилам хорошего тона бокалы всегда следует наполнять с правой стороны от гостя.



Аккуратно откройте бутылку (если пунктом про декантацию вы пренебрегли или если это шампанское) и наполняйте бокал, стоящий на столе, держа бутылку ближе к донышку. Наливайте осторожно и в меру. В случае шампанского - на три четверти бокала, для красных и белых вин стандартная порция - около 125 мл (маленькая) и 175 мл (средняя). На глаз высчитать количество миллилитров - та еще задача, поэтому проще поступить так: заполняйте вином самую широкую часть бокала, ни в коем случае не доливая напиток до верха. Просто помните о том, что вино должно "дышать".