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Учимся правильно наливать вино: советы профессиональных сомелье

Учимся правильно наливать вино: советы профессиональных сомелье (8 фото)

Автор:
26 декабря 2020 14:21
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: бокалы   вино   как выбрать   полезные советы   советы   советы бывалых   сомелье   
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8
В преддверии праздников нелишне разобраться в некоторых тонкостях употребления вина. Специалисты говорят, что научиться правильно наливать и подавать вино - действительно важно, так как это улучшает вкус напитка и помогает максимально раскрыть его аромат. Вот несколько основных правил.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бокалы   вино   как выбрать   полезные советы   советы   советы бывалых   сомелье   
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6  комментариев
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3k
le4t 2 часа назад
Учимся правильно наливать вино: советы профессиональных сомелье
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For Login 7 минут назад
По комментариям видно, что интеллигенцию в России все же истребили...
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16k
Злобный Члегр 8 минут назад
Идите нахер! Я сам себе бухье!
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49k
Петр Полчаса назад
А можно и так:

.
А можно и так: .Посмотреть
А можно и так: .
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Serg2001 36 минут назад
Учимся правильно наливать вино: советы профессиональных сомелье
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3k
TirAn 36 минут назад
извращения...
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