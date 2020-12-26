Учимся правильно наливать вино: советы профессиональных сомелье

В преддверии праздников нелишне разобраться в некоторых тонкостях употребления вина. Специалисты говорят, что научиться правильно наливать и подавать вино - действительно важно, так как это улучшает вкус напитка и помогает максимально раскрыть его аромат. Вот несколько основных правил.
В идеале начинать нужно с декантации - переливания вина в графин (декантер).
Этот процесс выполняет две функции - предотвратить попадание естественного осадка в бокал и помочь вину аэрироваться и "раскрыться" перед употреблением. Вторая причина важнее. Вино должно дышать!
Этот процесс выполняет две функции - предотвратить попадание естественного осадка в бокал и помочь вину аэрироваться и "раскрыться" перед употреблением. Вторая причина важнее. Вино должно дышать!
Декантеры с широким основанием (на рисунке слева), подходят для красных вин и полнотелых (насыщенных) белых вин, выдержанных в дубовых бочках, в то время как более узкие декантеры, похожие на вазу для цветов (на рисунке справа), лучше всего подходят для прозрачных, легких и умеренно насыщенных белых вин.
Второй основной шаг - выбрать подходящий бокал для вина.
При желании вино можно подать в чем угодно, но если вы действительно хотите им насладиться - подберите ту форму бокала, которая нужна именно этому вину. Существуют как довольно универсальные формы винных бокалов, так и предназначенные для определенных сортов. И это самое интересное!
Второй основной шаг - выбрать подходящий бокал для вина.
При желании вино можно подать в чем угодно, но если вы действительно хотите им насладиться - подберите ту форму бокала, которая нужна именно этому вину. Существуют как довольно универсальные формы винных бокалов, так и предназначенные для определенных сортов. И это самое интересное!
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Бордо / Мерло / Каберне
Красные вина, такие как Мерло, Бордо или Каберне Совиньон, очень выигрывают от высокого бокала с большой чашей, которая слегка сужается в верхней части. Чтобы не ошибиться в выборе - ищите самые высокие бокалы такой формы - это и будут те, что вам нужны.
Сира / Шираз / Мальбек / Санджовезе
Красные вина, такие как Сира, Шираз, Мальбек и Санджовезе, лучше всего подавать в похожем бокале, но меньшего размера. Эти вина часто имеют более танинный и пряный вкус, поэтому соответствующий бокал имеет чашу чуть меньшего размера с меньшим отверстием. Это помогает смягчить вино, поскольку оно чуть медленнее попадает в вашу палитру вкусовых ощущений.
Бургундское / Пино Нуар
Для сочного красного бургундского или Пино Нуар лучше всего подходит бокал с широкой чашей (чем больше кислорода контактирует с этими сортами, тем лучше). То есть тут нужны самые широкие и невысокие винные бокалы.
Совиньон Блан / Рислинг
Совиньон Блан и Рислинг можно подавать в бокале одного стиля и формы - с ножкой средней высоты и вытянутой чашей с небольшим сужением в верхней части. Бокалы для белого вина обычно меньше по высоте и размеру чаши, чем бокалы для красного.
Шардоне
Стаканы с большой чашей с большой площадью поверхности идеально подходят для полнотелых белых вин, выдержанных в дубовой бочке, таких как Шардоне. Обратите внимание: этот бокал такой широкий, что больше напоминает бокал для бургундского и Пино Нуар, хотя в целом он и меньшего размера.
Итак, время разливать вино по бокалам. Что говорит об этом этикет?
А говорит он, что в первую очередь обслуживаются дамы, причем по правилам хорошего тона бокалы всегда следует наполнять с правой стороны от гостя.
Аккуратно откройте бутылку (если пунктом про декантацию вы пренебрегли или если это шампанское) и наполняйте бокал, стоящий на столе, держа бутылку ближе к донышку. Наливайте осторожно и в меру. В случае шампанского - на три четверти бокала, для красных и белых вин стандартная порция - около 125 мл (маленькая) и 175 мл (средняя). На глаз высчитать количество миллилитров - та еще задача, поэтому проще поступить так: заполняйте вином самую широкую часть бокала, ни в коем случае не доливая напиток до верха. Просто помните о том, что вино должно "дышать".
А говорит он, что в первую очередь обслуживаются дамы, причем по правилам хорошего тона бокалы всегда следует наполнять с правой стороны от гостя.
Аккуратно откройте бутылку (если пунктом про декантацию вы пренебрегли или если это шампанское) и наполняйте бокал, стоящий на столе, держа бутылку ближе к донышку. Наливайте осторожно и в меру. В случае шампанского - на три четверти бокала, для красных и белых вин стандартная порция - около 125 мл (маленькая) и 175 мл (средняя). На глаз высчитать количество миллилитров - та еще задача, поэтому проще поступить так: заполняйте вином самую широкую часть бокала, ни в коем случае не доливая напиток до верха. Просто помните о том, что вино должно "дышать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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