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25 переоцененных телесериалов, к которым люди относятся как к шедеврам

25 переоцененных телесериалов, к которым люди относятся как к шедеврам (26 фото)

Автор:
22 октября 2021 13:58
Сообщество : Кино
Метки: Reddit   ваше мнение   мнение   мнение пользователей   на вкус и цвет   обсуждение   сериалы   
1371
26
Мы с вами живем в "золотой век телевидения". Сериалов снимается столько, что можно смотреть их с утра до ночи - какие угодно, на любой вкус. И вот об этом хотелось бы поговорить подробнее - об очень разных вкусах аудитории и о рейтингах, пестрящих словами "потрясающий", "лучший в истории" и пр. Вы всегда согласны с этими оценками?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   ваше мнение   мнение   мнение пользователей   на вкус и цвет   обсуждение   сериалы   
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16  комментариев
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4k
Максим 4 часа назад
Мы живем в замечательное время! Не хочешь думать, хочешь отдохнуть? Включи сериал и найдешь что-то свое. Я не поклонник сериалов, как по мне, это глупость. Для меня сериал - 3-5 серий фильма. Например, Властелин колец. Сериал? Да. А вот это, на кучу сезонов? Не мое и все тут.
Но нам помог еще и интернет! Теперь пустые люди, могут оставлять свое мнение о тех же сериалах! Раз и "меткой" (на самом деле нет) фразой можно "разбить" сериал, сказав, что по авторитетному (!!! не иначе) мнению автора, сериал пустышка. Только такие вот оценщики забывают, что скорее всего сами пустые люди. И что бы озвучить свое мнение, его надо мотивировать. Но зачем? Интернет даровал свободу!)
Так выпьем же за свободу!!! Тьфу. Пятница же.
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22k
Кура́тор 4 минуты назад
12 и 14 хорошие сериалы
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51k
alertol Час назад
- "надо было остановится раньше"
Так можно сказать почти про все сериалы в мире. Это не говорит о переоцененности, наоборот, это значит что начало очень сильно задело что не опускало даже когда скатилось в хлам...
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65k
Максим Час назад
13 и 19 лишние в этом списке.
С другой стороны никак не доходили руки до Великолепного века.. такие отзывы. Счас пока болел - скачал. Это такой лютый треш, где русская рабыня все серии тупо истерит.
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89k
сапер Водичка 2 часа назад
"Светлячок" и "Как я встретил вашу маму"---остальное лажа !
Ссылка www.youtube.com
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7k
JeanLuk 2 часа назад
Из всего этого смотрел только LOST и Светлячка и то ужасно давно, остальное - даже не собираюсь смотреть
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1k
Saplus 2 часа назад
Чего накинулись, это же просто перепост с буржуйских "фишек" от тамошнего кармадрючера.
Но все-равно любопытно, какой сериал сам автор считает шедевром
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Как я чудовищно стара(((. Последние сериалы, которые я регулярно смотрела- это «Клиника» и «Секс в большом городе». Ну и «Друзья», конечно.
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7k
vitenok 2 часа назад
Странные дела - согласен, первый сезон хорош, второй уже так себе, а третий смотрел минут десять, и удалил.
Ещё из списка начинал смотреть люцифера. В общем, начал, и не продолжил.
Ну и ещё Сверхъестественное. Да, согласен, затянут, и т.д., и т.п., ... я смотрел его семь лет. Эти братья мне как родственники стали.
Все остальное не смотрел.
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1k
Сергей 4 часа назад
ничего из списка не смотрел, кроме 1го сезона "Остаться в живых"
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4k
Parus59 4 часа назад
Любой сериал, по определению, не может быть шедевром.
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41
Anton Poldnev Parus59 2 часа назад
Место встречи изменить нельзя.
Шерлок Холмс
17 мгновений весны
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Это только советские.
Продолжать?
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28k
Рекламщик 4 часа назад
Автор! Никто не заставляет вас смотреть эти сериалы, если вам они не нравятся, так не смотрите! Нет бы, делать полный разбор, на каждый сериал, почему он плохой, итд. "Сериал говно" - и все...
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25k
Vazari 4 часа назад
Охренеть...из всех перечисленных сериалов, я смотрел только "Остаться в живых. Да и то три сезона. В целом из-за Эванджелин Лилли. Уж больно она мне нравилась в те времена.
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