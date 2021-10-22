25 переоцененных телесериалов, к которым люди относятся как к шедеврам

Мы с вами живем в "золотой век телевидения". Сериалов снимается столько, что можно смотреть их с утра до ночи - какие угодно, на любой вкус. И вот об этом хотелось бы поговорить подробнее - об очень разных вкусах аудитории и о рейтингах, пестрящих словами "потрясающий", "лучший в истории" и пр. Вы всегда согласны с этими оценками?

0 Наверняка не всегда. Вот и пользователи форума Reddit решили высказаться о том, что у каждого из них наболело. Обратите внимание: это личные и очень субъективные мнения отдельных пользователей Сети, которые ни в коем случае никто не пытается преподнести вам как истину. Ведь мы можете считать совершенно иначе.



Итак, вот небольшой список сериалов, которые кто-то превозносит до небес, а кто-то считает сильно переоцененными.

1. "Очень странные дела". Надо было остановиться после первого сезона! Зря они продолжили..." 0 Источник:

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2. "Теория Большого взрыва". Ну так растянули, что надоело до жути на них смотреть" 0 Источник:

3. "Девочки Гилмор". Персонаж по имени Рори - ужасный человек" 0 Источник:

4. "Сыны анархии" просто нелепый. Мы должны верить, что их клуб - самое важное для них и они готовы на все ради своих "братьев". Но они же просто убивают друг друга" 0 Источник:

5. "Форс-мажоры" - в большинстве эпизодов эти влиятельные и могущественные юристы постоянно заходят в тупик, не зная что делать. А потом им вдруг кто-то подает идею - и вуаля. Дешевый сценарий, офисная драма в духе "он сказал, она сказала" 0 Источник:

6. "Эйфория". Впечатляющая кинематография, хорошая постановка. Но сюжет корявый, нитки торчат отовсюду, и очень плоские персонажи" 0 Источник:

7. "Если этого никто не скажет, скажу я. "Игра в кальмара", которую все сейчас смотрят, - это раздутый пшик" 0 Источник:

8. "Игра престолов" неплоха и заслуживает внимания, но многие сюжетные нити в ней безнадежно провисли и так и не были сшиты воедино" 0 Источник:

9. "Люцифер". Первые несколько сезонов я обожал этот сериал, но потом его качество резко упало, а 5 и 6 сезоны были откровенно ужасными. Ну почему они не умеют вовремя остановиться?" 0 Источник:

10. "Рик и Морти". Да, он мне нравится, потому что это забавно и умно написано, но мне надоело, что его преподносят как некую новую философию. Слушайте, это просто еще одна комедия для взрослых, не больше" 0 Источник:

11. "Мальчики миссис Браун". Не уверен, что это популярно где-нибудь еще, кроме Великобритании. Но, боже мой, какой жуткий кусок дерьма... 0 Источник: ...Невероятно низкий уровень юмора, целевая аудитория - взрослые, которым до сих пор приходится носить кроссовки на липучках, потому что они так и не научились завязывать шнурки"

12. "Это спорное мнение, но всё же: "Декстер". 1-й сезон - выдающийся. Дальше полная лажа до самого конца" 0 Источник:

13. "Сверхъестественное". Очень однообразно, повтор на повторе. Им следовало закончить все гораздо раньше, но кто ж откажется от денег" 0 Источник:

14. "Остаться в живых". Такая же беда, как со многими из проектов Дж. Дж. Абрамса: отличная многообещающая завязка, но эти обещания не выполняются. Короче, много неувязок в сценарии, и сценаристов приходится выкручиваться по ходу дела. Результат не о 0 Источник:

15. "Девчонки", такое элитное трэш-шоу. А Лина Данэм просто дико раздражает" 0 Источник:

16. "Американская история ужасов". Первые два сезона были отличные, дальше просто заставлял себя смотреть через силу. Сдулись" 0 Источник:

17. "Попробуйте сейчас посмотреть "Доусон-Крик", увидите, как это жутко. А сколько у него было фанатов" 0 Источник:

18. "13 причин почему". Давайте сделаем шоу, ориентированное на подростков, и покажем им, как можно использовать самоубийство в качестве оружия, чтобы отомстить всем своим обидчикам?" 0 Источник:

19. "Поклонники "Светлячка" меня разорвут, но я должен сказать. У этого сериала был отличный потенциал, но его слишком рано закрыли и он не успел набрать силу. Да, есть прекрасные эпизоды, остальное вполне обычного качества" 0 Источник: "Его превозносят скорее как шоу, которым он должен был стать, но не стал"

20. "Анатомия Грейс". Этот сериал просто пора закончить. Давно пора!" 0 Источник:

21. "Это мы". Слезовыжималка, выдавливающая из вас сильные эмоции. Если хочется порыдать и очиститься, то подойдет. Но это далеко не шедевр, о котором на всех углах кричат любители поплакать" 0 Источник:

22. "Меня всегда удивляло, как "Ходячие мертвецы" вообще вышли за рамки двух сезонов. У них одна и та же сюжетная линия каждый раз... 0 Источник: ... они убегают, находят убежище, выходят на поиски еды, кого-то из них кусают, нужно опять сматывать удочки, опять искать новое место. И так примерно 10 сезонов. Ну скука же смертная"

23. "Тут и спорить не о чем. На мой взгляд, самый переоцененный сериал - это "Бумажный дом". Не согласны?" 0 Источник:

24. "Я люблю аниме и люблю сериал "Наруто". Но должен признать: 45 процентов эпизодов - совершенно проходные" 0 Источник: