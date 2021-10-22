25 переоцененных телесериалов, к которым люди относятся как к шедеврам

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Мы с вами живем в "золотой век телевидения". Сериалов снимается столько, что можно смотреть их с утра до ночи - какие угодно, на любой вкус. И вот об этом хотелось бы поговорить подробнее - об очень разных вкусах аудитории и о рейтингах, пестрящих словами "потрясающий", "лучший в истории" и пр. Вы всегда согласны с этими оценками?
Наверняка не всегда. Вот и пользователи форума Reddit решили высказаться о том, что у каждого из них наболело. Обратите внимание: это личные и очень субъективные мнения отдельных пользователей Сети, которые ни в коем случае никто не пытается преподнести вам как истину. Ведь мы можете считать совершенно иначе.
Итак, вот небольшой список сериалов, которые кто-то превозносит до небес, а кто-то считает сильно переоцененными.
Итак, вот небольшой список сериалов, которые кто-то превозносит до небес, а кто-то считает сильно переоцененными.
1. "Очень странные дела". Надо было остановиться после первого сезона! Зря они продолжили..."
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4. "Сыны анархии" просто нелепый. Мы должны верить, что их клуб - самое важное для них и они готовы на все ради своих "братьев". Но они же просто убивают друг друга"
5. "Форс-мажоры" - в большинстве эпизодов эти влиятельные и могущественные юристы постоянно заходят в тупик, не зная что делать. А потом им вдруг кто-то подает идею - и вуаля. Дешевый сценарий, офисная драма в духе "он сказал, она сказала"
6. "Эйфория". Впечатляющая кинематография, хорошая постановка. Но сюжет корявый, нитки торчат отовсюду, и очень плоские персонажи"
7. "Если этого никто не скажет, скажу я. "Игра в кальмара", которую все сейчас смотрят, - это раздутый пшик"
8. "Игра престолов" неплоха и заслуживает внимания, но многие сюжетные нити в ней безнадежно провисли и так и не были сшиты воедино"
9. "Люцифер". Первые несколько сезонов я обожал этот сериал, но потом его качество резко упало, а 5 и 6 сезоны были откровенно ужасными. Ну почему они не умеют вовремя остановиться?"
10. "Рик и Морти". Да, он мне нравится, потому что это забавно и умно написано, но мне надоело, что его преподносят как некую новую философию. Слушайте, это просто еще одна комедия для взрослых, не больше"
11. "Мальчики миссис Браун". Не уверен, что это популярно где-нибудь еще, кроме Великобритании. Но, боже мой, какой жуткий кусок дерьма...
...Невероятно низкий уровень юмора, целевая аудитория - взрослые, которым до сих пор приходится носить кроссовки на липучках, потому что они так и не научились завязывать шнурки"
12. "Это спорное мнение, но всё же: "Декстер". 1-й сезон - выдающийся. Дальше полная лажа до самого конца"
13. "Сверхъестественное". Очень однообразно, повтор на повторе. Им следовало закончить все гораздо раньше, но кто ж откажется от денег"
14. "Остаться в живых". Такая же беда, как со многими из проектов Дж. Дж. Абрамса: отличная многообещающая завязка, но эти обещания не выполняются. Короче, много неувязок в сценарии, и сценаристов приходится выкручиваться по ходу дела. Результат не о
16. "Американская история ужасов". Первые два сезона были отличные, дальше просто заставлял себя смотреть через силу. Сдулись"
17. "Попробуйте сейчас посмотреть "Доусон-Крик", увидите, как это жутко. А сколько у него было фанатов"
18. "13 причин почему". Давайте сделаем шоу, ориентированное на подростков, и покажем им, как можно использовать самоубийство в качестве оружия, чтобы отомстить всем своим обидчикам?"
19. "Поклонники "Светлячка" меня разорвут, но я должен сказать. У этого сериала был отличный потенциал, но его слишком рано закрыли и он не успел набрать силу. Да, есть прекрасные эпизоды, остальное вполне обычного качества"
"Его превозносят скорее как шоу, которым он должен был стать, но не стал"
21. "Это мы". Слезовыжималка, выдавливающая из вас сильные эмоции. Если хочется порыдать и очиститься, то подойдет. Но это далеко не шедевр, о котором на всех углах кричат любители поплакать"
22. "Меня всегда удивляло, как "Ходячие мертвецы" вообще вышли за рамки двух сезонов. У них одна и та же сюжетная линия каждый раз...
... они убегают, находят убежище, выходят на поиски еды, кого-то из них кусают, нужно опять сматывать удочки, опять искать новое место. И так примерно 10 сезонов. Ну скука же смертная"
23. "Тут и спорить не о чем. На мой взгляд, самый переоцененный сериал - это "Бумажный дом". Не согласны?"
24. "Я люблю аниме и люблю сериал "Наруто". Но должен признать: 45 процентов эпизодов - совершенно проходные"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но нам помог еще и интернет! Теперь пустые люди, могут оставлять свое мнение о тех же сериалах! Раз и "меткой" (на самом деле нет) фразой можно "разбить" сериал, сказав, что по авторитетному (!!! не иначе) мнению автора, сериал пустышка. Только такие вот оценщики забывают, что скорее всего сами пустые люди. И что бы озвучить свое мнение, его надо мотивировать. Но зачем? Интернет даровал свободу!)
Так выпьем же за свободу!!! Тьфу. Пятница же.
Так можно сказать почти про все сериалы в мире. Это не говорит о переоцененности, наоборот, это значит что начало очень сильно задело что не опускало даже когда скатилось в хлам...
С другой стороны никак не доходили руки до Великолепного века.. такие отзывы. Счас пока болел - скачал. Это такой лютый треш, где русская рабыня все серии тупо истерит.
Но все-равно любопытно, какой сериал сам автор считает шедевром
Ещё из списка начинал смотреть люцифера. В общем, начал, и не продолжил.
Ну и ещё Сверхъестественное. Да, согласен, затянут, и т.д., и т.п., ... я смотрел его семь лет. Эти братья мне как родственники стали.
Все остальное не смотрел.
Шерлок Холмс
17 мгновений весны
Гостья из будущего
Это только советские.
Продолжать?
-Этот сериал говно
-Но это сериал про говно
-Тогда недурно