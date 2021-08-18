27 изобретений, без которых лучше было бы обойтись

Они делают совершенно непригодными для использования большие участки земли. Их дорого и сложно удалить безопасно, потому что редко имеется документация о том, где они размещены. Они дешевы, их много, их легко разместить и они смертельно опасны. Они убивают / калечат домашний скот и диких животных. Они убивают / калечат невинных людей спустя десятилетия после завершения конфликтов. Часто жертвами становятся дети, потому что они не умеют читать или не понимают предупреждающих знаков.