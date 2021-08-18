27 изобретений, без которых лучше было бы обойтись

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По мнению участников онлайн-сообщества Reddit, люди зря придумали некоторые вещи. Не нужно было их вообще изобретать, потому что от этих вещей больше вреда, чем пользы. Вот список - посмотрите, согласны ли с ним!
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4. Суп из акульих плавников
Десятки миллионов акул погибают каждый год из-за своих плавников, которые имеют небольшую пищевую ценность и служат исключительно символом высокого статуса.
6. Любой продукт, за который вы сперва платите, а затем должны еще оплатить подписку, чтобы его использовать
7. Конечные заставки YouTube, которые часто блокируют контент в конце просматриваемого видео
8. Частные тюрьмы
Частные тюрьмы - пенитенциарные учреждения, принадлежащие коммерческим организациям, ориентированным на получение прибыли.
9. Наземные мины
Они делают совершенно непригодными для использования большие участки земли. Их дорого и сложно удалить безопасно, потому что редко имеется документация о том, где они размещены. Они дешевы, их много, их легко разместить и они смертельно опасны. Они убивают / калечат домашний скот и диких животных. Они убивают / калечат невинных людей спустя десятилетия после завершения конфликтов. Часто жертвами становятся дети, потому что они не умеют читать или не понимают предупреждающих знаков.
10. "Умные" устройства
Нет, LG, я не хочу загружать приложение, чтобы использовать мою чертову стиральную машину, я просто хочу постирать одежду.
11. Детекторы AdBlock
Ваш сайт заставляет меня отключить блокировку рекламы? Я просто перейду на другой сайт.
12. Донное траление
Интенсивное донное траление не только приводит к снижению мировых запасов рыбы и уничтожает кораллы, но и разрушает донный ландшафт, изменяя рельеф морского дна.
13. Устройства, которые должны сломаться через короткий промежуток времени, и устройства, в которых специально есть детали, которые нельзя заменить
17. Всплывающие окна cookie
Почему у нас до сих пор нет более эффективного способа управления конфиденциальностью при просмотре веб-страниц?
21. "Быстрая мода"
Только представьте эти горы тряпок, которые обновляются и выкидываются каждый сезон.
25. Социальные медиа
Отнимают кучу времени, вызывают депрессию, активно снижают способность к нормальной коммуникации и общению с реальными людьми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Остальное чистая правда!!!!
Это "фиксится" элементарно... Делается ролик на 10-15 секунд (примерно в этот момент они всплывают) длиннее. В конце можно "напихать мусор", который не жалко ...