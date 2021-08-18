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27 изобретений, без которых лучше было бы обойтись

27 изобретений, без которых лучше было бы обойтись (28 фото)

Автор:
18 августа 2021 15:35
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   вредные   дискуссия   изобретения   обсуждение   польза или вред   
1194
28
По мнению участников онлайн-сообщества Reddit, люди зря придумали некоторые вещи. Не нужно было их вообще изобретать, потому что от этих вещей больше вреда, чем пользы. Вот список - посмотрите, согласны ли с ним!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   вредные   дискуссия   изобретения   обсуждение   польза или вред   
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16  комментариев
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9k
Lev Asriev Час назад
Насчет умной бытовой техники, был у меня случай. Одна знакомая купила "умный чайник" и взахлеб рассказывала, как это круто, что она в другой комнате видит в приложении, на какой стадии чайник и когда он закипит.Я говорю ей, а мой чайник тоже предупреждает меня в другой комнате, что закипел, и стоит в 10 раз дешевле? У нее большие глаза и вопрос-это как??? Я говорю, он свистит)
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3k
solovei7 3 минуты назад
Пост очередного забугорного малолетнего инфлюэнсера)
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2k
Ivan 21 минуту назад
А чем автора рабство не устроило?
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10k
K7OO Полчаса назад
Любое изобретение можно использовать как на пользу, так и во вред. И большинство из них именно так и используется, т.е. двояко. Так что претензии не к самим изобретениям, а к тем, кто их внедряет.
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5k
Горец Ю 52 минуты назад
Рабство в Древнем Мире - гуманность в чистом виде!!!! Противника не лишают жизни на поле боя, а даруют ему возможность трудиться на благо человечества. Выбор всегда есть.
Остальное чистая правда!!!!
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167
Карлсон 57 минут назад
28. Государственная Дума

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11k
Nikita 57 минут назад
"7. Конечные заставки YouTube, которые часто блокируют контент в конце просматриваемого видео"
Это "фиксится" элементарно... Делается ролик на 10-15 секунд (примерно в этот момент они всплывают) длиннее. В конце можно "напихать мусор", который не жалко ...
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
Гендер-пати , умные устройства и быстрая мода очень даже не плохо .
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24k
Vazari Час назад
Самое большое зло-это маркетинг. Именно маркетинг делает все полезное, вредным и дорогим.
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2k
Voland Час назад
ТС, вы знакомы с определением изобретения? Их тут от силы штук 5, а все остальное - некая субстанция, которая обычно выделяется после потребления пищи.
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Пипец я темный, я думал инфлюэнсеры это "сопляки", в смысле у кого насморк.
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404
Санёк Час назад
19
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15k
Serg2001 2 часа назад
Такое впечатление, что полезных изобретений примерно поровну с вредными... ))
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Вполне можно было бы обойтись без создания возможности для каждого неуча высказывать "мнение" о том, в чём он нифига не понимает.
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