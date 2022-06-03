В Калифорнии шмели стали рыбами

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В американском штате в 2019 году Комиссия по рыбным и охотничьим ресурсам взяла под охрану четыре вида шмелей, которым угрожало исчезновение.
Вот только производители сельхозпродукции обжаловали это решение, заявив, что насекомые не попадают под действие Закона об исчезающих видах. Коллегия апелляционного суда штата долго не думала.
Они просто постановили теперь считать шмелей рыбами. Комиссия обратила внимание судей, что под охраной закона уже находятся креветки и речные раки. И улитка Monadenia setosa, которая не только не рыба, но даже не живёт в воде.
Источник:
АНТИФИШКИ
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