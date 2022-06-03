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В Калифорнии шмели стали рыбами

В Калифорнии шмели стали рыбами

Автор:
03 июня 2022 19:22
Сообщество : Животные
Метки: США   животные   забавное   законы   интересное   новости   смешное   
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В американском штате в 2019 году Комиссия по рыбным и охотничьим ресурсам взяла под охрану четыре вида шмелей, которым угрожало исчезновение.

Источник:

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Метки: США   животные   забавное   законы   интересное   новости   смешное   
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3  комментария
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Alexander Gorn Полчаса назад
Нас - никуда не заведет, потому что нам глубоко похрену законы американских штатов и США в целом.
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5
kallavere 19 минут назад
Да здравствует американский суд! Самый .......... суд в мире!
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33k
turyst 20 минут назад
"На именинах у одного богатого человека среди гостей был священник. А дело было в пост. Подали хорошо зажаренного поросенка.

Хозяева говорят попу:
- Уж извините, батюшка, вы ведь поросенка-то не будете есть.

Поглядел тот на поросенка. Вкусно! Поднял руку и перекрестил поросенка, говоря:
- Перекрещаю порося в карася!

И спокойно откушал блюдо." (С) Старый анекдот.
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