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Больше инклюзивности: в парламент Испании выбрали политика с синдромом Дауна

Больше инклюзивности: в парламент Испании выбрали политика с синдромом Дауна

Автор:
11 января 2024 09:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Испания   Мар Гальсеран   генетические заболевания   инвалид   инклюзивность   парламент   политик   прогресс   синдром дауна   
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Мар Гальсеран надеется, что её присутствие в парламенте сможет повлиять на предрассудки относительно людей с таким недугом.

46-летняя Мар Гальсеран - первый в истории Испании депутат с синдромом Дауна. В 18 лет Мар вступила в консервативную Народную партию и стала делать карьеру. Она хотела обратить внимание властей на проблемы людей с её диагнозом, а получилось, что стала известной сама.


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Более 20 лет она проработала госслужащим, пройдя путь от младшего специалиста до ведущего руководителя, а затем даже заняла пост замминистра здравоохранения Валенсии. Четыре года Гальсеран провела была главой Asindown - валенсийской организации, занимающейся помощью семьям с детьми с синдромом Дауна.


А теперь испанцы выбрали "особенную" Гальсеран в местный парламент. Женщина заявляет, что хочет, чтобы её воспринимали «как личность, а не из-за её инвалидности». Хотя политик понимает, что есть люди, которые считают, что человек с такой генетической аномалией не способен быть депутатом парламента.


"Но это люди, которые не знают меня", - утверждает Гальсеран. "Общество начинает видеть, что люди с синдромом Дауна могут внести большой вклад. Но это очень долгий путь", - рассказывает политик.


Примеров, когда таких успехов в карьере добивались люди с синдромом Дауна, не так и много. И все они, как правило, случились в последние 10 лет. В 2020 году Элеонора Лалу стала первым человеком с генетическим заболеванием во Франции, избранным на государственную должность (член городского совета северного города Аррас).А семи годами ранее, в 2013 г. Анхела Бачийер стала первым членом городского совета с синдромом Дауна в Вальядолиде (Испания). Однако ни Лалу, ни Бачийер не удалось попасть в парламент страны.


Напомним, синдром Дауна - генетическое заболевание. У 95% больных СД утраивается 21-я хромосома. В норме человек имеет 23 пары или 46 хромосом, а при синдроме Дауна наблюдается тройное количество 21-ой хромосомы вместо положенных двух. Это одна из наиболее часто встречающихся генетических патологий, которая называется стандартной трисомией. Люди с такой патологией имеют характерную внешность, а детстве они развиваются хуже и медленнее обычных малышей, чаще болеют.


Два других варианта синдрома Дауна встречаются реже. При транслокационной трисомии одна из хромосом 21 пары или ее частичка отрывается и прикрепляется к другой паре хромосом. Обычно к 13, 14, 21 или 22. У детей с этой формой патологии внешние черты синдрома часто бывают размыты, поэтому диагноз им ставится не сразу. По физическому и ментальному развитию такие дети имеют незначительный замедленный темп.


Третий тип синдрома Дауна - мозаичная трисомия. Это самая редкая форма СД, которая встречается в 2% случаев этой патологии. Часть клеток у больных с мозаичной трисомией имеют нормальный генетический набор, а часть - патологический. Этот тип СД выявляется позже остальных, т.к. физическое развитие таких детей может укладываться в возрастные нормы. К тому же, малыши не имеют грубых пороков развития и внешне выглядят обычно.

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Метки: Ynews   Испания   Мар Гальсеран   генетические заболевания   инвалид   инклюзивность   парламент   политик   прогресс   синдром дауна   
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21  комментарий
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6k
hhwost Час назад
дауны весёлые и добрые. годный народ.
а если даже и с умственными способностями проблемы - так депутату оно всё равно лишнее.
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7k
перевозчик 16 минут назад
как она вообще до парламентария доросла?
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 18 минут назад
у нас в эстонии весь парламент, и президент, и даже премьер министр, дауны.
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8k
Фон Шниппельблох 21 минуту назад
Воооо! После Байдена президентом надо дауна транса тоже выбрать в США, чтоб толерантно всё. Вот они, результаты западных ценностей. Сперва геев поддержали (первый звоночек), а они по сути не являются здоровыми на голову людьми, а эти геи трансов, у трансов ещё хуже с башкой, теперь трансы продвигают вообще неполноценных людей... Куда хуже? Кого будут дауны продвигать? Зоофилов перескочили, кстати. ЛЮБОВЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ УБИЙСТВО!
Ужас какой-то )))
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21k
alexis 21 минуту назад
Мар Гальсеран надеется, что её присутствие в парламенте сможет повлиять на предрассудки относительно людей с таким недугом. (С)
А я думал, что в парламенте (как и везде) надо работать а не присутствовать и привлекать.
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407
Человек Наблюдающий Полчаса назад
А до этого там даунов типа не было? Каждый второй даун
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39k
russger Полчаса назад
Да там все такие, в чём новость?
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25k
Виталий Касандров Полчаса назад
Конь Нерона наверное то же думал присутствие в парламенте сможет повлиять на предрассудки относительно лошадей.
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2M
Иван Кемеров 37 минут назад
Мар Галсеран – первый депутат парламента с синдромом Дауна. Ее избрали в региональное собрание Валенсии.

Большая опасность "обращать" больных людей в здоровых. Уравниловка и инклюзивность всегда закончится деградацией и вымиранием.
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27k
Влад 37 минут назад
Синдром проявляется по разному и в разной степени. Возможно это будет единственный вменяемый депутат.
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614
IOF 40 минут назад
Они ток додумались! Пфф...
Мы уже кучу лет таких в госдуму набираем, а бывает даже в губернанторы.
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62k
pynh Час назад
Больше даунов на фишках! Больше! А то что-то заскучали.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Хех у них уже давно там дауны сидят и без синдрома, хуже не будет. Особенно если дама будет думать о своих избирателях и народе, а не о том как больше бабла на счета выгрести
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3k
Илья 2 часа назад
Если этот синдром нм как не влияет на умственные способности то почему бы нет.
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251
Алексей Куликов Шурман 38 минут назад
Там по разному всё. И мозги в разной степени затрагивает.
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