Больше инклюзивности: в парламент Испании выбрали политика с синдромом Дауна

А теперь испанцы выбрали "особенную" Гальсеран в местный парламент. Женщина заявляет, что хочет, чтобы её воспринимали «как личность, а не из-за её инвалидности». Хотя политик понимает, что есть люди, которые считают, что человек с такой генетической аномалией не способен быть депутатом парламента.

"Но это люди, которые не знают меня", - утверждает Гальсеран. "Общество начинает видеть, что люди с синдромом Дауна могут внести большой вклад. Но это очень долгий путь", - рассказывает политик.