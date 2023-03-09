"Я наврала:": в Твиттере девушка оклеветала отца и чуть не посадила его за домогательства, которых не было





В соцсети тут же нарисовался защитник бедной и несчастной, который сообщил, что накажет папашку- абьюзера. Недолго думая, он написал заявление в полицию, приложив скрины сообщений в качестве доказательства вины родителя.





Однако это известие почему-то совсем не обрадовало девушку, которая попросила забрать заявление и стала спешно подтирать сообщения.