"Я наврала:": в Твиттере девушка оклеветала отца и чуть не посадила его за домогательства, которых не было

Неприятная история, заставляющая задуматься.
8 марта одна из подписчиц Твиттера поделилась своими переживаниями. Отец, поздравляя с международным женским днём её и мать, выпил пива и похлопал девушку по заднице.
В соцсети тут же нарисовался защитник бедной и несчастной, который сообщил, что накажет папашку- абьюзера. Недолго думая, он написал заявление в полицию, приложив скрины сообщений в качестве доказательства вины родителя.
Однако это известие почему-то совсем не обрадовало девушку, которая попросила забрать заявление и стала спешно подтирать сообщения.
Выяснилось, что всю историю она выдумала, а вот для чего - остается загадкой.
Возможно, таким образом девушка хотела получить немного внимания в соцсетях или увеличить количество подписчиков. Однако за клевету тоже может последовать наказание, и об этом хорошо бы помнить тем, кто решил немного пострадать.
Свой профиль врушка удалила, но интернет, как мы знаем, помнит всё.
Источник:
- Точные и убойные наблюдения, которыми продолжают делиться пользователи Twitter
- Точно подмечено: убойные наблюдения пользователей интернета, которые действительно поразили
- Без феминисток и небинарных персон: Илон Маск показал, как теперь выглядит коллектив "Твиттера"
- Они за нами подглядывают: наблюдения пользователей соцсетей, от которых становится страшно
- Не лайфхак, а житейская хитрость: удивительные идеи из интернета, которыми хочется воспользоваться
Хотя, вопрос чисто риторический.
Что у нее в башке?
Да и даже у нас на Фишках часто рвутся в бой не разобравшись, главное толпой, так ведь уютней и безопасней, да и поддержат.
Данного случая не касается, тут всё достаточно прозрачно.
я блин твитер перестал в принципе читать по тому что там вот таких блогеров патологические вруны и внимание-ляди
подписан был только на какие то твитеры где постят уведомления каких то трансляций интересных мне и пр. а сейчас и вовсе забил, взял новый телефон и даже твитер на стал в этот раз ставить, просто пока не нужно