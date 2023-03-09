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"Я наврала:": в Твиттере девушка оклеветала отца и чуть не посадила его за домогательства, которых не было

"Я наврала:": в Твиттере девушка оклеветала отца и чуть не посадила его за домогательства, которых не было

Автор:
09 марта 2023 12:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ложь   Твиттер   заявление   история из соцсетей   клевета   полиция   придуманные истории   соцсети   
2976
7

Неприятная история, заставляющая задуматься.

8 марта одна из подписчиц Твиттера поделилась своими переживаниями. Отец, поздравляя с международным женским днём её и мать, выпил пива и похлопал девушку по заднице.


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В соцсети тут же нарисовался защитник бедной и несчастной, который сообщил, что накажет папашку- абьюзера. Недолго думая, он написал заявление в полицию, приложив скрины сообщений в качестве доказательства вины родителя.


Однако это известие почему-то совсем не обрадовало девушку, которая попросила забрать заявление и стала спешно подтирать сообщения.


Выяснилось, что всю историю она выдумала, а вот для чего - остается загадкой.




Возможно, таким образом девушка хотела получить немного внимания в соцсетях или увеличить количество подписчиков. Однако за клевету тоже может последовать наказание, и об этом хорошо бы помнить тем, кто решил немного пострадать.


Свой профиль врушка удалила, но интернет, как мы знаем, помнит всё.


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Метки: Ложь   Твиттер   заявление   история из соцсетей   клевета   полиция   придуманные истории   соцсети   
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26  комментариев
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17k
Наталья 2 часа назад
Вообще, что у нее с головой?!
Хотя, вопрос чисто риторический.
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783
Kra 4 минуты назад
идиотокО!...

Что у нее в башке?
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18k
Александр 10 минут назад
Твиттер как трипер.
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2k
Михаил 21 минуту назад
Нав1гатор ее развел, по моему, дабы поучить. А дальше мог бы закинуть тему, что уже накатал заявление на неё саму за клевету)
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119k
arek14 Полчаса назад
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8k
Том Сойер 37 минут назад
..............
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3k
vfrcbvec 41 минуту назад
мразь
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28k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
и тут отец наконец проснулся, не зная сколько всего произошло.
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9k
МихА Час назад
За клевету сажать надо... Заипали эти ёп,пну,тые малолетки своими дырами шантажировать. Дегенераты, сначала делают а потом думают На месте отца как следует высек эту тварь...
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10k
Б.Касторский Час назад
Всё таки социальные сети зло для неокрепшие умов. Жажда внимания и одобрения. А то что можно оговорить родню или просто незнакомого человека? Так это детали!
Да и даже у нас на Фишках часто рвутся в бой не разобравшись, главное толпой, так ведь уютней и безопасней, да и поддержат.
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8k
Copycat Час назад
Ну как это для чего) привлечь к своей персоне внимание)

я блин твитер перестал в принципе читать по тому что там вот таких блогеров патологические вруны и внимание-ляди

подписан был только на какие то твитеры где постят уведомления каких то трансляций интересных мне и пр. а сейчас и вовсе забил, взял новый телефон и даже твитер на стал в этот раз ставить, просто пока не нужно
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56k
alertol Час назад
А вообще надо мне тоже заяву написать, мой отец меня за жопу трогал, и даже голым меня видел, прям снимал подгузник и ...
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56k
alertol Час назад
Я бы на месте её отца потрогал бы её за жопу... Но с размаху и ремнём...
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27k
Юрьевич 2 часа назад
Это что-то новое в юриспруденции - писать заяву в полицию на основании записи в соцсети...
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