"Авацератопс", "Кабанчик", "Вымуштрованность": в Сети удивляются внутренним названиям магазинов "Магнит"

Пользователь Твиттера обнаружил, что каждый магазин "Магнит" имеет своё внутреннее название, которое можно найти в чеке покупки. Встречаются очень забавные и заставляющие задуматься о креативе тех, кто их сочинял.
Магазины "Магнит" похожи друг на друга как две капли воды: и ассортимент примерно одинаков, и дизайн торговых точек. Впрочем, особо наблюдательные посетители замечают, что на чеках из этой сети обязательно указывается внутреннее название конкретного магазина, в котором была сделана покупка. Пользовательница Твиттера под ником "Иисусья кровь" собрала несколько чеков и убедилась: фантазии у тех, кто придумал эти имена филиалам, не занимать!
Чего только стоит "Вымуштрованность", "Авацератопс" и "Предшественник"!
Этот пост разбудил интерес у пользователей Сети, которые стали искать чеки магазинов сети "Магнит", в которых когда-либо совершали покупки. И для многих обычные лавки предстали в совершенно ином свете.
Каких только нет названий у магазинов "Магнит"! Пользователи Твиттера даже стали сомневаться, что столь разноообразные позывные придуманы человеком. Может, в дело взяли нейросеть, которая выдала совершенно рандомные имена, никак не связанные ни с характером объекта, ни с его местоположением? Иначе почему один "Магнит" называется "Волчица", а другой - "Мораторий"?
9. Те, кто работают в "Магните" "Склонность", наверное, бы поспорили о том, чьё название более странное
А потом обнаружилось, что списки названий магазинов "Магнит" можно нагуглить. И чего там только нет!
А вы, друзья, обращали внимание на названия магазинов "Магнит", в которых совершаете покупки?
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зачем ты обсуждаешь то что они обсуждают?
А необычность названий проста - нужно оригинальное название, не совпадающее с другими, для документов и прочего. Теоретически можно и повторяться, но разборки тогда неизбежны (чужие долги и прочее). Кто-то ставит свою фамилию, у кого то слишком часто встречаемая фамилия.
[email protected]бнулись.