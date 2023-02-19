"Авацератопс", "Кабанчик", "Вымуштрованность": в Сети удивляются внутренним названиям магазинов "Магнит"

Магазины "Магнит" похожи друг на друга как две капли воды: и ассортимент примерно одинаков, и дизайн торговых точек. Впрочем, особо наблюдательные посетители замечают, что на чеках из этой сети обязательно указывается внутреннее название конкретного магазина, в котором была сделана покупка. Пользовательница Твиттера под ником "Иисусья кровь" собрала несколько чеков и убедилась: фантазии у тех, кто придумал эти имена филиалам, не занимать!