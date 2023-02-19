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"Авацератопс", "Кабанчик", "Вымуштрованность": в Сети удивляются внутренним названиям магазинов "Магнит"

"Авацератопс", "Кабанчик", "Вымуштрованность": в Сети удивляются внутренним названиям магазинов "Магнит"

Автор:
19 февраля 2023 17:29
Сообщество : Юмор
Метки: Магнит   Твиттер   Юмор   внутреннее название   скриншот   смешно   соцсети   
2393
17

Пользователь Твиттера обнаружил, что каждый магазин "Магнит" имеет своё внутреннее название, которое можно найти в чеке покупки. Встречаются очень забавные и заставляющие задуматься о креативе тех, кто их сочинял.

Магазины "Магнит" похожи друг на друга как две капли воды: и ассортимент примерно одинаков, и дизайн торговых точек. Впрочем, особо наблюдательные посетители замечают, что на чеках из этой сети обязательно указывается внутреннее название конкретного магазина, в котором была сделана покупка. Пользовательница Твиттера под ником "Иисусья кровь" собрала несколько чеков и убедилась: фантазии у тех, кто придумал эти имена филиалам, не занимать!


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Чего только стоит "Вымуштрованность", "Авацератопс" и "Предшественник"!

Этот пост разбудил интерес у пользователей Сети, которые стали искать чеки магазинов сети "Магнит", в которых когда-либо совершали покупки. И для многих обычные лавки предстали в совершенно ином свете.


Каких только нет названий у магазинов "Магнит"! Пользователи Твиттера даже стали сомневаться, что столь разноообразные позывные придуманы человеком. Может, в дело взяли нейросеть, которая выдала совершенно рандомные имена, никак не связанные ни с характером объекта, ни с его местоположением? Иначе почему один "Магнит" называется "Волчица", а другой - "Мораторий"?


А потом обнаружилось, что списки названий магазинов "Магнит" можно нагуглить. И чего там только нет!

А вы, друзья, обращали внимание на названия магазинов "Магнит", в которых совершаете покупки?

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Метки: Магнит   Твиттер   Юмор   внутреннее название   скриншот   смешно   соцсети   
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11  комментариев
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6k
Джейсон Вурхиз 36 минут назад
Дебилы что ли? Вот вы реально это обсуждаете? Вам не все равно, как они маркируют свои точки продаж. Кто-то использует арабские цифры, кто-то смешивает цифры и латиницу. Ну эти вот так. И что это вам дало?
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3
Змей 8 минут назад
Названия похожи на армейские, там у связистов такие позывные проскакивали, что хочется просить кто и зачем?
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5k
perekrestok 15 минут назад
Прикольно. Помню как то задали вопрос Министру обороны откуда берутся странные названия пушек, РСЗО и прочего довольно мощного вооружения. Это Тюльпан, Акация, Солнцепек и прочее. Министр ответил, что есть в МО специальный человек, который эти названия придумывает, согласовывает и утверждает. Наверное и в Магните есть такой человек.
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23k
MrGod 38 минут назад
Скольких людей интересует такая вот хня, что у вас в головах, у вас нет других дел, жизнь прекрасна? Прям передача Малахова, кто обосрался и чем подтирались, отлично показывает уровень развития мозговой активности у населения : сено-солома.
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30k
Андрей Иванов 38 минут назад
Магнит, как и большинство других торговых сетей - франшиза. То есть на самом деле закупаетесь Вы не в магните, а вот в тех самых магазинах из чеков, которые официально делают основные закупки со складов Магнита, а также вывешивают их рекламу и оформление
А необычность названий проста - нужно оригинальное название, не совпадающее с другими, для документов и прочего. Теоретически можно и повторяться, но разборки тогда неизбежны (чужие долги и прочее). Кто-то ставит свою фамилию, у кого то слишком часто встречаемая фамилия.
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0
Qsaz 48 минут назад
У меня в доме МАГНИТ ДАДАИЗМ. Долго не мог понять что за х...я.
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311
Olldd Час назад
>>А что вы думаете об этом?
[email protected]бнулись.
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32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Соседний Магнит - Самолёт. Памятник, штурмовик Ил-2 недалеко
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