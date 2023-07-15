Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс

Вот так похвалишься в Твиттере своим мужественным решением, а потом выясняется, что скорее всего плохо подумал.
Молодой человек похвалился в Твиттере тем, что сделал вазэктомию. Это хирургическая операция, при которой перевязываются или удаляются семявыносящие протоки. Таким образом мужчина перестаёт иметь возможность обзавестись ребёнком.
Метод контрацепции, конечно, крутой, но к нему, как правило, прибегают в самых крайних случаях. По-видимому, у пользователя Твиттера - тот самый крайний случай, коли уж он решился на вазэктомию. Гордый собой он опубликовал фото из больничной палаты, но тут же получил порцию хейта.
В комментариях заметили, что вазэктомия, конечно, не позволит оплодотворить девушку, однако кто ей помешает забеременеть от другого мужчины?
Переиграл и уничтожил.
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В 37 лет ходил на такую консультацию, она длилась 5 минут. Главный уролог внимательно посмотрел мне в глаза и спросил - парень, ты хочешь, чтобы у тебя всю оставшуюся жизнь болели яйца?
Я - нет.
Уролог - тогда используй другие методы контрацепциию
На том и разошлись, довольные друг другом.
Я даже стал беспокоиться нет ли каких проблем. Во втором браке как решились, так и забацали пацана сходу. Сейчас вот второго ждем.
К чему все это?
-Вдавливается в кровь.-
– Доктор сделайте мне кастрацию
– Вы что, с ума сошли?
– Делайте, вам говорят!
Сделал, моет руки и спрашивает:
– Скажите, зачем вам это было нужно?
Тот, натягивая штаны:
– Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
– Так, может быть вы имели в виду обрезание?
– А я как сказал?