Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс

Молодой человек похвалился в Твиттере тем, что сделал вазэктомию. Это хирургическая операция, при которой перевязываются или удаляются семявыносящие протоки. Таким образом мужчина перестаёт иметь возможность обзавестись ребёнком.

Метод контрацепции, конечно, крутой, но к нему, как правило, прибегают в самых крайних случаях. По-видимому, у пользователя Твиттера - тот самый крайний случай, коли уж он решился на вазэктомию. Гордый собой он опубликовал фото из больничной палаты, но тут же получил порцию хейта.



