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Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс

Парень сделал вазэктомию, чтобы его девушка случайно не забеременела, но есть нюанс

Автор:
15 июля 2023 08:01
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Твиттер   беременность   вазэктомия   операция   переиграл и уничтожил   соцсети   
3125
3

Вот так похвалишься в Твиттере своим мужественным решением, а потом выясняется, что скорее всего плохо подумал.

Молодой человек похвалился в Твиттере тем, что сделал вазэктомию. Это хирургическая операция, при которой перевязываются или удаляются семявыносящие протоки. Таким образом мужчина перестаёт иметь возможность обзавестись ребёнком.


Метод контрацепции, конечно, крутой, но к нему, как правило, прибегают в самых крайних случаях. По-видимому, у пользователя Твиттера - тот самый крайний случай, коли уж он решился на вазэктомию. Гордый собой он опубликовал фото из больничной палаты, но тут же получил порцию хейта.


В комментариях заметили, что вазэктомия, конечно, не позволит оплодотворить девушку, однако кто ей помешает забеременеть от другого мужчины?


Переиграл и уничтожил.

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Метки: Твиттер   беременность   вазэктомия   операция   переиграл и уничтожил   соцсети   
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34  комментария
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14k
Antique computer 2 часа назад
В России правила такие: возраст мужчины от 35 лет и наличие 2 детей, разрешение дает главный уролог региона.

В 37 лет ходил на такую консультацию, она длилась 5 минут. Главный уролог внимательно посмотрел мне в глаза и спросил - парень, ты хочешь, чтобы у тебя всю оставшуюся жизнь болели яйца?

Я - нет.

Уролог - тогда используй другие методы контрацепциию

На том и разошлись, довольные друг другом.
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6k
livaneth 6 минут назад
Просто когда его девушка залетит, это станет не его проблемой. Выгнал брюхатую, нашел себе другую. И никто ему ни слова не скажет. Это существено.
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8k
Роман 7 минут назад
Не понимаю. В 35 лет появился первый ребенок. До этого была бурная половая жизнь и даже несколько лет в первом браке. Причем с постоянными партнерами даже не использовались презервативы, просто голову нужно адекватную сохранять в это время.

Я даже стал беспокоиться нет ли каких проблем. Во втором браке как решились, так и забацали пацана сходу. Сейчас вот второго ждем.

К чему все это?
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6k
livaneth 14 минут назад
Нескромный вопрос, а куда все девается, если каналы обрезаны?
-Вдавливается в кровь.-
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2k
AVATAR Полчаса назад
Есть же противозачаточные таблетки. Захотел вернуть возможность забеременеть, прекратил курс таблеток. И к тому же от них нет менструации. Зачем себе что-то резать?
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36k
russger Полчаса назад
Чем больше суицидников - тем меньше суицидников. Так что эта "новость" очень даже хорошая, меньше долбодятлов на земле будет
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6k
yahaomsk Полчаса назад
дебил,что кастрировал себя, ещё больше дебил, что об этом в нэте хвастается
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439
Евгений Эдельштейн Полчаса назад
Про ньюанс подумалось--- поставил крантик??? Но нет. Его девушка все равно может забеременеть. От другого. Ха ха ха
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235
София Полчаса назад
Какой то недальновидный молодой человек.
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4k
Leonid Полчаса назад
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2k
Генрих 42 минуты назад
К врачу в кабинет вбегает молодой мужчина:
– Доктор сделайте мне кастрацию
– Вы что, с ума сошли?
– Делайте, вам говорят!
Сделал, моет руки и спрашивает:
– Скажите, зачем вам это было нужно?
Тот, натягивая штаны:
– Понимаете, доктор, я женюсь на еврейке, а это у них принято.
– Так, может быть вы имели в виду обрезание?
– А я как сказал?
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153
Александр Шевченко 43 минуты назад
Господи, сколько долбо@бов в мире. Покалечить себя, оно же всё остаётся в яйцах, они же болят, сказочный ...
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116
Patiot Александр Шевченко 37 минут назад
Вазэктомия не препятствует выходу спермы. Так что поменьше сказки слушайте.
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8k
Компьютер DELL с монитором 48 минут назад
Правильно что сделал , таким лучше не плодиться ...
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408
Neftyanoy56 58 минут назад
Надо было кстрацию произвести
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13k
GROMOZEKA Час назад
А если он с девушкой расстанется?
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408
Neftyanoy56 GROMOZEKA 57 минут назад
Ну не родятся от одного дурака дети. Улучшение генофонда
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99
Александра С Час назад
Ой дурааак!!!
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13k
Djeff Час назад
Правильно сделал. Отсев дебилов по Дарвину.
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55k
zloykoyot 2 часа назад
Молодой долбооб, которому и в голову прийти не может что в жизни желания могут кардинально измениться, но исправить ничего уже не получится. Тупее только тинейджеры, меняющие пол насмотревшись тухлых тиктокеров.
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116
Patiot Павел Кузнецов Полчаса назад
Обратная вазэктомия не намного сложнее и дороже. Другой вопрос, что эта процедура не полностью обратимая. Особенно, если прошел большой срок.
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