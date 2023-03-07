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Что такое джохатцу и почему японцы пропадают тысячами

Что такое джохатцу и почему японцы пропадают тысячами

Автор:
07 марта 2023 19:36
Сообщество : Путешествия
Метки: Культура   Япония   интересное   исчезновение   странное   стыд   традиции   
1778
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В Стране Восходящего Солнца каждый год пропадают десятки тысяч людей. И вот что интересно: часть исчезнувших полиция даже и не думает искать. Потому что это не преступление, а некая культурная особенность.

Для местных жителей исчезновение человека не является чем-то из ряда вон.

В конце 20 века Япония совершила огромный прорыв в мире технологий. А вот традиции и менталитет во многом остались такими же, какими они сформировались за тысячи лет развития этой цивилизации.


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Для японцев очень важно сохранить своё достоинство. Особенно перед родными. Если житель страны переживает какие-либо неудачи, или нарушает её устои, то он испытывает острейший стыд. Это может быть развод, потеря работы, долги. Да, конечно же, подобные ситуации нелегко переживать любому человеку, вне зависимости от национальности. Но у японцев стыд будет переходить всякие границы, они на полном серьёзе могут задуматься о суициде.

При этом, поддержки в семье японец найдёт вряд ли, а скорее всего его стыд будет ещё сильнее, ведь о его позоре будет знать и родители, и вся остальная родня.


У многих японцев есть очевидные сложности с коммуникацией и, как следствие, частое отсутствие близких друзей. Отношение к психологам и психотерапевтам там стигматизировано похлеще чем в России: прийти к такому специалисту - это расписаться в собственной слабости, что ещё больший стыд, чем развод, увольнение или долги. Да и дорого...


В связи с этим всем появилась целая индустрия, которую называют Службой ночных переездов. За определённую сумму человеку помогают исчезнуть, чтобы начать жизнь с чистого листа. Кто-то едет далеко, а кто-то может и за несколько кварталов от дома осесть. Но Служба помогает сделать так, чтобы никто сбежавшего не нашёл. А если нет денег из-за долгов, то есть множество бесплатных пособий по джохатцу.


Чаще всего японцы предпочитают скрываться в сельских общинах, которые могут быть в нескольких километрах от города. Но там часто сохраняется старинный уклад жизни, а общины нередко контролируют околокриминальные кланы. Через эти кланы джохатцу может найти себе неофициальную работу за наличные и просто раствориться среди сельских жителей.


А если проблема не в финансах, то на новом месте японец живёт по своим документам, находит новую работу и всё начинает с чистого листа после увольнения или же развода. Но уже без гнетущего чувства вины за то, что он опозорил семью.

Но неужели их никто не ищет?


По законам Японии взрослого человека не будут искать, даже если заявление напишет супруг или родители, если нет криминальных признаков, вроде преследования, убийства или же похищения.

Конфиденциальность в стране блюдётся строго: при отсутствии явных причин полиция не будет отслеживать платежи с карты, сигнал телефона или же данные с видеокамер. И родственники эти сведения тоже не узнают. Ну а если человек работает на наличные, то банки своего должника найти не смогут.

Культура страны даёт шанс человеку начать всё с нуля.


Да, близкие могут нанять частного сыщика. Но это доступно только очень обеспеченным японцам. Ну и опять же стыд, что муж, родственник, сын или дочь не смогли справиться с проблемами и сбежали. Поэтому джохатцу обычно исчезают из жизни своих близких навечно.

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Метки: Культура   Япония   интересное   исчезновение   странное   стыд   традиции   
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7  комментариев
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1k
Сергей 57 минут назад
Жаль, что я не владелец какой-то фабрики или компании, я открыл бы дверь для этих людей. Получить ответственных, мотивированных сотрудников практически без усилий, только предоставив работу, жильё и анонимность - это дорогого стоит.
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1
NEO 14 минут назад
Я не знаю как там в Японии, а у нас в России бесследно пропадает каждый год 50-70 тысяч человек. Это официально. Неофициально говорят что можно смело на 2 умножить. Куда все эти люди деваются? У нас-то никаких джохатцу нету...
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967
likiloki Полчаса назад
Компании, помогающие японцам исчезнуть... Думается мне, часть этих людей разбирается на органы в лучшем случае. В стране, где симбиоз и взаимосвязи властей и якудза такая индустрия не может быть без темной изнанки.
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40k
Сергей 42 минуты назад
У них ещё и сэпуку могут сделать.
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17k
Александр 42 минуты назад
Больные люди
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7k
klop 55 минут назад
Набухаться я так понял не прокатывает.
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