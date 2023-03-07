Что такое джохатцу и почему японцы пропадают тысячами

Для японцев очень важно сохранить своё достоинство. Особенно перед родными. Если житель страны переживает какие-либо неудачи, или нарушает её устои, то он испытывает острейший стыд. Это может быть развод, потеря работы, долги. Да, конечно же, подобные ситуации нелегко переживать любому человеку, вне зависимости от национальности. Но у японцев стыд будет переходить всякие границы, они на полном серьёзе могут задуматься о суициде.

При этом, поддержки в семье японец найдёт вряд ли, а скорее всего его стыд будет ещё сильнее, ведь о его позоре будет знать и родители, и вся остальная родня.



