Ювелир-самоучка, который создает уникальные шедевры

Джоэль Артур Розенталь, сын учительницы и почтальона, никогда в своей жизни не учился на ювелира. Ну не считая полугода работы в Bulgari в Нью-Йорке.

В 60-х годах он встретил в Париже своего будущего делового партнёра и следующие десять лет посвятил созданию тех трёх колец, которые сделали его знаменитым. Розенталь вдохновлялся бабочками с их такой хрупкой, мерцающей красотой. Фото первых изделий тут же заказал журнал Vogue и уже на следующий день Розенталь проснулся знаменитым и легендарным дизайнером-ювелиром.