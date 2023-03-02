Ювелир-самоучка, который создает уникальные шедевры

В 1943 году родился в Бронксе Джоэл Артур Розенталь. Он был единственным сыном в семье. Изучал лингвистику, говорит на английском, идиш, итальянском и французском языках. Кем он только не был и стал в итоге ювелиром.
В Гарварде Джоэл изучал философию и историю искусства. Окончив в 1966 году учебное заведение, он перебрался в Париж. Там он работал сначала сценаристом, потом игольщиком, открыв небольшой магазин, где экспериментировал с необычно окрашенной пряжей. Клиентами его были, на секундочку, Валентино и дизайнеры из Hermès. И вот как-то раз его спросили: "А можешь ли ты спроектировать гору для драгоценного камня?" Вот так карьера Розенталя пошла по новому пути.
В фирменном магазине загадочного ювелира нельзя купить украшения, с клиентами он не общается, не делает рекламу и не общается с журналистами. Он сам выбирает покупателя из толпы желающих, а изделия с маркировкой J.A.R., когда появляются на аукционах, становятся настоящей сенсацией. Но кто такой этот таинственный Розенталь?
Да, секретность - это самая яркая особенность бренда и есть в этом некоторый шарм. Прикоснуться к его украшениям практически нереально, только по рекомендации самых привилегированных членов общества. Причём количество денег не имеет значения - он даже с мультимиллионером не каждым будет работать. Любое заявление или упоминание Розенталя в прессе - огромное событие. О том, что он где-то может появиться даже и говорить не стоит.
Украшения ювелира не встречаются на выставках и презентациях, и уж тем более в рекламе. Мало кто встречал Джоэла лично. Ходят слухи, что он страшный мизантроп и поэтому не встречается с клиентами. Есть даже некоторые свидетельства, что он со своими высокопоставленными заказчицами общается грубовато, высказывая всё, что думает про их одежду и украшения. Может даже отказать в продаже, если посчитает, что его творения будут им не к лицу.
Но это всё исключительно слухи, нет никаких подтверждений характера Розенталя.
Джоэль Артур Розенталь, сын учительницы и почтальона, никогда в своей жизни не учился на ювелира. Ну не считая полугода работы в Bulgari в Нью-Йорке.
В 60-х годах он встретил в Париже своего будущего делового партнёра и следующие десять лет посвятил созданию тех трёх колец, которые сделали его знаменитым. Розенталь вдохновлялся бабочками с их такой хрупкой, мерцающей красотой. Фото первых изделий тут же заказал журнал Vogue и уже на следующий день Розенталь проснулся знаменитым и легендарным дизайнером-ювелиром.
За годы своей карьеры Розенталь сделал немногим больше ста украшений, что для бренда очень и очень немного, ведь другие выпускают новые коллекции несколько раз в год.
J.A.R. создаёт украшения из чернёного сплава серебра и золота, который разработал сам Розенталь. Иногда он использует дерево и титан. Ювелир не любит эксперименты с технологиями и предпочитает старинные способы огранки бриллиантов. В этом кроется шарм J.A.R. - украшения кажутся старинными.
Любимая тема Розенталя - это бабочки и цветы. Крылышки и лепестки кажутся живыми. Причём цветы он не делит на благородные или сорняки - умеет находить красоту и характер как в лилиях, так и в клевере.
А что по стоимости?
Иногда на аукционах можно встретить украшения J.A.R. и за обладание ими начинаются битвы. Стоимость возрастает в десятки, в сотни раз. Титановые серьги, к примеру, сделанные вообще без драгоценных камней, улетели с аукциона за пять тысяч фунтов стерлингов.
Рубиновая брошь Camellia стала самым дорогим украшением "нового Фаберже", как Розенталя прозвали в прессе. Её продали в частную коллекцию за 4,5 млн долларов.
А вообще 14 украшений J.A.R. оценивались на аукционах дороже миллиона долларов. Учитывая, сколько их вообще продаётся в открытую, это солидная цифра.
Иногда Розенталь всё-таки делает публичные заявления, где хвалит своих молодых коллег. Его короткие замечания в адрес современных ювелиров - это гарантированные элитные заказы. Например, Клэр Шуан, креативный директор Boucheron, до сих пор хранит открытку, посланную ему Розенталем, где лаконично написано "Браво".
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