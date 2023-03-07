Звездный каламбур: если бы профессии знаменитостей зависели от их фамилий

Автор:
07 марта 2023 19:01
Кузнецов, Мельников, Токарев — все эти фамилии произошли от названия профессий их владельцев. Конечно, и в наше время встречаются рыбаки Рыбаковы и ветеринары Коноваловы, но это скорее забавное совпадение. Вот такие забавные совпадения и предложили обыграть мастерам фотошопа, которые выбрали своими жертвами знаменитостей с говорящими фамилиями.
1. Орландо Блум (bloom — цветение)
2. Дейн Кук (cook — повар)
3. Кэрри Фишер (fisher — рыбак)
4. Эллен Баркин (bark — лай)
5. Джуд Лоу (law — закон)
6. Том Круз (cruise — круиз)
7. Дэвид Леттерман (letter — письмо)
8. Уилл Смит (smith — кузнец)
9. Кевин Бэйкон (bacon — бекон)
10. Сара Джессика Паркер (to park — парковать)
11. Патрик Стюарт (steward — стюард)
12. Каризма Карпентер (carpenter — плотник)
13. Хит Леджер (ledger — книга учета)
14. Джерард Батлер (butler — дворецкий)
15. Саймон Бейкер (baker — пекарь)
16. Элайджа Вуд (wood — дерево)
17. Брук Шилдс (shield — щит)
18. Сигурни Уивер (weaver — ткачиха)
19. Джим Керри (to carry — нести)
20. Кира Найтли (knight — рыцарь)
21. Риз Уизерспун (with her spoon — со своей ложкой)
22. Кевин Спейси (space — космос)
23. Чеви Чейз (to chase — гнаться)
24. Алек Болдуин (bald — лысый)
25. Тайра Бэнкс (bank — банк)
26. Вайнона Райдер (rider — наездница)
27. Тери Хэтчер (to hatch — вылупляться)
28. Рейчел Хантер (hunter — охотник)
29. Ларри Кинг (king — король)
30. Кристиан Слейтер (slater — кровельщик; бонусом christian — христианин)
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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Параша - это ведро с дерьмом.
Собственно 90 % фамилий поизошли от прозвищ всяких крестьян, ремесленников и горожан с тех времён, притом что у них, что у нас.
)))