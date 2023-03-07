Звездный каламбур: если бы профессии знаменитостей зависели от их фамилий

Кузнецов, Мельников, Токарев — все эти фамилии произошли от названия профессий их владельцев. Конечно, и в наше время встречаются рыбаки Рыбаковы и ветеринары Коноваловы, но это скорее забавное совпадение. Вот такие забавные совпадения и предложили обыграть мастерам фотошопа, которые выбрали своими жертвами знаменитостей с говорящими фамилиями.