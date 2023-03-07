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Звездный каламбур: если бы профессии знаменитостей зависели от их фамилий

Звездный каламбур: если бы профессии знаменитостей зависели от их фамилий

Автор:
07 марта 2023 19:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Каламбур   Юмор   аптронимы   говорящие фамилии   голливуд   звезды   знаменитости   фотошоп   
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31

Кузнецов, Мельников, Токарев — все эти фамилии произошли от названия профессий их владельцев. Конечно, и в наше время встречаются рыбаки Рыбаковы и ветеринары Коноваловы, но это скорее забавное совпадение. Вот такие забавные совпадения и предложили обыграть мастерам фотошопа, которые выбрали своими жертвами знаменитостей с говорящими фамилиями.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Каламбур   Юмор   аптронимы   говорящие фамилии   голливуд   звезды   знаменитости   фотошоп   
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5  комментариев
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5k
Frank Borman 2 часа назад
Петро Параша
Параша - это ведро с дерьмом.
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1k
Александр Зотов 11 минут назад
steward - это управляющий замка в средние века.
Собственно 90 % фамилий поизошли от прозвищ всяких крестьян, ремесленников и горожан с тех времён, притом что у них, что у нас.
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45k
Мойша 19 минут назад
Комментарий к фото
По фамилии ткачиха. В натуре - пряха
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9k
ron 36 минут назад
Джордж Вашингтон (Вашингтон это вообще город! )
)))
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