Рыбаки в Арктике обнаружили тюленя отрезанного на льдине, но приблизившись, поняли, что это не тюлень

Рыбаки рыболовецкого судна случайно наткнулись на льдину в форме гриба, на которой находилось животное. Изначально члены экипажа приняли путешественника за тюленя, потому что чаще всего их можно встретить на дрейфующих льдинах.
Однако при приближении увидели, что на борту совсем не водоплавающее животное.
Каким то образом на льде находилась арктическая лиса - довольно редкое животное. Ее сразу же поместили в теплое помещение судна, дали попить и предоставили мягкую постель.
Лиса вероятно искала добычу и зашла слишком далеко. А потом льдина отошла от материка и вышла в открытое море. Это очень опасная ситуация для такого животного. Если бы не подошли люди на помощь, то лиса могла бы погибнуть.
Лиса оказалась очень милой. Она даже и не особо боится людей и места, в котором оказалась. А что - тепло, сытно, спокойно, люди кормят. Даже на камеру позирует!
Лису накормили сосисками и котлетами, а затем отпустили на сушу. По сути, действия экипажа спасли ей жизнь. Если бы ее не встретили люди, судьба ее незавидна - она бы не выжила в холодной воде.
Полярная лиса уже взрослая и ее нет смысла оставлять с людьми. Она не адаптирована к человеку, будет "стрессовать", да и вообще может быть опасна. Если бы рыбаки встретили отрезанного на льдине маленького лисенка, то такое животное могло бы стать частью команды. А эту зверюшку выпустили на берег и правильно сделали.
Текст, орфография и пунктуация автора источника сохранены. Публикация от 16.06.2022, не судите строго за возможный повтор, — прим. «5 копеек»
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