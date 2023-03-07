Рыбаки в Арктике обнаружили тюленя отрезанного на льдине, но приблизившись, поняли, что это не тюлень

Полярная лиса уже взрослая и ее нет смысла оставлять с людьми. Она не адаптирована к человеку, будет "стрессовать", да и вообще может быть опасна. Если бы рыбаки встретили отрезанного на льдине маленького лисенка, то такое животное могло бы стать частью команды. А эту зверюшку выпустили на берег и правильно сделали.

Текст, орфография и пунктуация автора источника сохранены. Публикация от 16.06.2022, не судите строго за возможный повтор, — прим. «5 копеек»