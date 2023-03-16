Киноляпы и нелепые моменты в фильме "Кто подставил кролика Роджера"

В 1988 году вышел потрясающий фильм "Кто подставил кролика Роджера", который сочетал в себе элементы анимации и полное взаимодействие реальных людей с нарисованными персонажами. В этом фильме замечательно все, но это вовсе не значит, что в нем нет своих ляпов.

1. Малыша зовут Герман и мы прекрасно знаем, что он является мальчиком, но почему-то все его атрибуты и розовый бантику указывают на то, что это девочка.