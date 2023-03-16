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Киноляпы и нелепые моменты в фильме "Кто подставил кролика Роджера"

Киноляпы и нелепые моменты в фильме "Кто подставил кролика Роджера"

Автор:
16 марта 2023 09:05
Сообщество : Кино
Метки: Кто подставил Кролика Роджера   актеры   кино   ляпы   роль   съемка   фильм   
1048
13

Естественно, не стоит воспринимать эти ляпы как нечто отрицательное. Этот потрясающий фильм просто невозможно принизить и сделать его хуже в глазах зрителей, да и такой цели данная статья не преследует. Относиться к таким ляпам стоит скорее как к интересным фактам и еще одному поводу пересмотреть фильм.

В 1988 году вышел потрясающий фильм "Кто подставил кролика Роджера", который сочетал в себе элементы анимации и полное взаимодействие реальных людей с нарисованными персонажами. В этом фильме замечательно все, но это вовсе не значит, что в нем нет своих ляпов.


1. Малыша зовут Герман и мы прекрасно знаем, что он является мальчиком, но почему-то все его атрибуты и розовый бантику указывают на то, что это девочка.

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2. Эдди Валиант наливает себе одну рюмку виски из полной бутылки, но когда он увидел за окном Дамбо, он резко залез под стол. А когда он выбрался из под стола, бутылка заполнена лишь наполовину.


3. У Эдди Валианта не было наличности, и он зачем-то решил показать кондуктору банковский чек, который тот конечно же не принял и просто закрыл дверь перед детективом. Во время закрывания дверей Эдди сложил чек пополам, но при смене кадра, когда дверь уже закрылась, он все еще стоит с развернутым чеком.


4. Когда Роджер в приступе ярости выбегает через окно, оставляя дырку в виде своего силуэта, то мы прекрасно видим, что окно разбивается вместе с рамами и и никакого стекла там уже нет. Но когда Эдди с Маруном подходят к окну, то само окно целое, за исключением силуэта Роджера. Причем, даже рамы на месте.

5. Судья говорит, что поймает, приговорит и казнит Роджера. При этом он опускает в сироп мультяшную туфлю. Интересно, а за что он приговорил ее? В чем ее провинность, что она сразу заслужила смерть?

6. Перед тем как попасть в Мультаун, руль в машине Эдди черного цвета, но когда детектив заехал в город мультяшек, руль вдруг стал белым.

7. Перед тем, как хорек в зеленом костюме подлетит на фонтане, рядом с Эдди стояли Джессика и хорек в белом костюме, но как только зеленый хорек подлетел вверх, Джессика и белый хорек куда-то пропали.

8. Несмотря на то, что судья оказался мультяшкой, он был одет в обычную одежду и обувь, поэтому сироп не должен был причинить ему вреда, пока на нем сапоги. Но настоящая одежда его не спасла.

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Метки: Кто подставил Кролика Роджера   актеры   кино   ляпы   роль   съемка   фильм   
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9  комментариев
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398
ruslan d 2 часа назад
Искать ляпы в таком фильме , это сильно конечно
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14k
Кот Скрипалей 4 минуты назад
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19k
anpetrof Полчаса назад
Комментарий к фото
Так частенько бывает. Просто снимали несколько дублей, а подливать в бутылку забывали, а потом после монтажа вот так и получилось.
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19k
anpetrof Полчаса назад
Комментарий к фото
Так это он не решил ещё мальчиком или девочкой он будет
...
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31k
Dobry vojak Svejk 42 минуты назад
Искать ляпы в мультиках...
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4k
Wertos 2 часа назад
Земекис вроде 2ю часть готовит... Ну хз хз... без Боба Хоскинса я думаю уже не то !
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398
ruslan d Wertos 2 часа назад
Это будет не то , хотя бы в силу времени
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