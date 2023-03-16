Киноляпы и нелепые моменты в фильме "Кто подставил кролика Роджера"

Естественно, не стоит воспринимать эти ляпы как нечто отрицательное. Этот потрясающий фильм просто невозможно принизить и сделать его хуже в глазах зрителей, да и такой цели данная статья не преследует. Относиться к таким ляпам стоит скорее как к интересным фактам и еще одному поводу пересмотреть фильм.
В 1988 году вышел потрясающий фильм "Кто подставил кролика Роджера", который сочетал в себе элементы анимации и полное взаимодействие реальных людей с нарисованными персонажами. В этом фильме замечательно все, но это вовсе не значит, что в нем нет своих ляпов.
1. Малыша зовут Герман и мы прекрасно знаем, что он является мальчиком, но почему-то все его атрибуты и розовый бантику указывают на то, что это девочка.
2. Эдди Валиант наливает себе одну рюмку виски из полной бутылки, но когда он увидел за окном Дамбо, он резко залез под стол. А когда он выбрался из под стола, бутылка заполнена лишь наполовину.
3. У Эдди Валианта не было наличности, и он зачем-то решил показать кондуктору банковский чек, который тот конечно же не принял и просто закрыл дверь перед детективом. Во время закрывания дверей Эдди сложил чек пополам, но при смене кадра, когда дверь уже закрылась, он все еще стоит с развернутым чеком.
4. Когда Роджер в приступе ярости выбегает через окно, оставляя дырку в виде своего силуэта, то мы прекрасно видим, что окно разбивается вместе с рамами и и никакого стекла там уже нет. Но когда Эдди с Маруном подходят к окну, то само окно целое, за исключением силуэта Роджера. Причем, даже рамы на месте.
5. Судья говорит, что поймает, приговорит и казнит Роджера. При этом он опускает в сироп мультяшную туфлю. Интересно, а за что он приговорил ее? В чем ее провинность, что она сразу заслужила смерть?
6. Перед тем как попасть в Мультаун, руль в машине Эдди черного цвета, но когда детектив заехал в город мультяшек, руль вдруг стал белым.
7. Перед тем, как хорек в зеленом костюме подлетит на фонтане, рядом с Эдди стояли Джессика и хорек в белом костюме, но как только зеленый хорек подлетел вверх, Джессика и белый хорек куда-то пропали.
8. Несмотря на то, что судья оказался мультяшкой, он был одет в обычную одежду и обувь, поэтому сироп не должен был причинить ему вреда, пока на нем сапоги. Но настоящая одежда его не спасла.
Источник:
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