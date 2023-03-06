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Тест по творчеству нейросети: достопримечательности России

Тест по творчеству нейросети: достопримечательности России

Автор:
06 марта 2023 17:56
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Нейротворчество   Тесты   достопримечательности   достопримечательности России   нейросети   тест   
1759
1
Это, вероятно, самый странный тест, который был на Фишках. Нейросеть попыталась изо всех сил изобразить достопримечательность. А вы сможете это угадать?

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Метки: Нейротворчество   Тесты   достопримечательности   достопримечательности России   нейросети   тест   
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10  комментариев
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
9\9. Но, живя в Питере, сложно не узнать даже в таком виде
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6k
Leo Sun 15 минут назад
8/9
В РФ была транзитом в аэропорту Домодедово))))
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7k
перевозчик Полчаса назад
9 из 9. в Питере не был никогда
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3k
Gavanskiy 40 минут назад
Соловки забавно изображены
Остров - значит уж брутальней нЕкуда!
9 из 9.
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1k
Алексей Попов 46 минут назад
8 правильных, живу в Севастополе, в Питере последний раз был в 2014, в Петергофе в 1988 :-)
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17k
Сергей 58 минут назад
Угадал 100%. Но методом исключения (отметал варианты, на который рисунок наименее похож). Благо все их видел лично.
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4k
Атомный Крот Час назад
Слишком простой тест. 9/9.

Или, скорее, слишком очевидные ассоциации, используемые нейросетью.
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14k
FatZilla Час назад
Из 9 вопросов ответили верно на 8. Вы настолько хорошо прошли тест, что алгоритм немного в замешательстве. Там же вообще ничего на оригинальные достопримечательности похоже не было. Midjorney, это вы?

Забавно, если учесть, что большей частью я не видел эти достопримечательности в жизни.
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66k
Татьяна Юсова 2 часа назад

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6k
sedoisever 2 часа назад
Автор, не проканала твоя жалкая попытка втюхать слова "жалкая попытка" в свой вклад продвижения этой хрени. Минус тебе.
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