Тест по творчеству нейросети: достопримечательности России

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Это, вероятно, самый странный тест, который был на Фишках. Нейросеть попыталась изо всех сил изобразить достопримечательность. А вы сможете это угадать?
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В РФ была транзитом в аэропорту Домодедово))))
9 из 9.
Или, скорее, слишком очевидные ассоциации, используемые нейросетью.
Забавно, если учесть, что большей частью я не видел эти достопримечательности в жизни.