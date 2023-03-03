10 самых страшных насекомых Австралии, которых стоит обходить стороной

Он же Solenopsis invicta. По словам ученых, впервые был замечен в Австралии в 2001 году и стал настоящей катастрофой для флоры и жителей континента. Обладая ядом, красный огненный муравей может привести к летальному исходу, особенно последствий не избежать аллергикам. Опасен он и для животных – нападая на них целой колонией, муравьи ослепляют и уничтожают жертву.



Несмотря на безобидный вид (не больше 6 мм.в длину), красный огненный муравей очень агрессивен, обладает сильным жалом. Болезненными укусами в тело жертвы вводится соленопсин – по ощущениям будто о тело тушат спичку. Человечество пытается бороться с этим видом насекомых – в XX веке пробовали использовать химикаты, но выяснилось, что они опасны для птиц и людей.



6. Сколопендра