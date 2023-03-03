10 самых страшных насекомых Австралии, которых стоит обходить стороной

Если любишь животных и хочешь увидеть разнообразную фауну – определенно нужно ехать в Австралию! Страна удивляет не только обилием необычных животных и овцами (к слову, в Австралии проживает в 3,3 раза больше овец, чем людей), но и страшными насекомыми.
Этот удивительный континент поражает красотой природных мест и достопримечательностей, но, чтобы все это лицезреть, нужно готовиться всегда находиться начеку, ведь в Австралии много ядовитых и опасных насекомых.
Комар кусака, красноспинный паук и другие могут казаться весьма безобидными, но лучше с ними не встречаться… В статье узнаем о насекомых, считающихся самыми страшными в Австралии.
10. Жгутоногий фрин
Вы могли видеть такого паука в «Гарри Поттере» – выглядит жутко, такого не хочется подержать в руках, как делают некоторые на фото. Паучок на самом деле не так страшен, как кажется – отпугивает только внешний вид, но опасности для человека он не представляет. В случае опасности жгутоногий фрин замирает или убегает.
Фрины отличаются количеством лап – у обычных пауков их 8, а у них – 6. Отличительной чертой жгутоногого фрина являются клешни – паук использует их в качестве хватательных конечностей для ловли добычи. Пауки обитают в тропических и субтропических странах. Из-за необычной внешности о них написано много небылиц американскими и европейскими писателями.
9. Паук-ткач
В 2019 году ученые открыли новый вид паука – паука-ткача, предпочитающего поражать добычу прямо в воздухе. Для этого он задействует нити паутины. На первый взгляд паук выглядит мило, но от обычного имеет ряд отличий. Например, вместо выжидания он использует паутину, чтобы сделать из нее импровизированную рогатку, а сам выступает в роли наводчика, поражая насекомых прямо в воздухе.
Для наблюдения за пауком-ткачом ученые использовали высококачественные камеры – они обнаружили, что он растягивает нити паутины, используя свое тело в качестве моста между нитями, чтобы они часами оставались в натянутом состоянии. Когда жертва касается паутины – паук высвобождает хватку, и сеть обвивает ее со всех сторон.
8. Сиднейский воронковый паук
Другое название Atrax robustus. На сегодня этот паук самый ядовитый, его боятся встретить. Обитает он только в Австралии примерно в 160 км от Сиднея. На других территориях замечен не был. Яд сиднейского воронкового паука может нести опасность как для насекомых, так и для людей.
Поскольку от яда этого паука было создано противоядие в 1981 году, летальные случаи от укуса прекратились. Воронковый сиднейский паук обладает большими клыками – самки даже крупнее самцов, что вызывает подкожный страх от вида. Что любопытно – шелк этого паука полезен в производстве – из него изготавливают прицелы в оптике.
7. Красный огненный муравей
Он же Solenopsis invicta. По словам ученых, впервые был замечен в Австралии в 2001 году и стал настоящей катастрофой для флоры и жителей континента. Обладая ядом, красный огненный муравей может привести к летальному исходу, особенно последствий не избежать аллергикам. Опасен он и для животных – нападая на них целой колонией, муравьи ослепляют и уничтожают жертву.
Несмотря на безобидный вид (не больше 6 мм.в длину), красный огненный муравей очень агрессивен, обладает сильным жалом. Болезненными укусами в тело жертвы вводится соленопсин – по ощущениям будто о тело тушат спичку. Человечество пытается бороться с этим видом насекомых – в XX веке пробовали использовать химикаты, но выяснилось, что они опасны для птиц и людей.
6. Сколопендра
Сколопендра – насекомое, которое у всех вызывает ужас, не хочется с ней сталкиваться! Сколопендры Австралии – самые крупные, длина их тела может достигать 15 см. Насекомое не просто устрашающе выглядит, но еще и токсично в прямом смысле – укусив, сколопендра вызывает сильную боль, которая длится несколько дней.
Но вряд ли она способна привести к летальному исходу – за всю историю был выявлен только один случай смерти от укуса сколопендры. Многоножка пугает тем, что быстро передвигается – ее сложно поймать. Любит влажные и прохладные участки, распространена во всех зонах Земли, где есть подходящие условия.
5. Комар Кусака
Комары встречаются повсюду, но не все из них безобидны, оставляя лишь укусы на теле. Некоторые являются переносчиками инфекционных заболеваний. Комар кусака – переносчик дирофиляриоза и лихорадки Западного Нила. Даже если комар не заражен – есть опасность, что при контакте с кожей он вызовет воспаление или аллергию.
Комар кусака включает в себя 700 видов – представители группы встречаются повсюду, в том числе в регионах с холодным климатом. Внешне выглядит интересно: на теле белые полосы, комар имеет чешуйчатые крылья. Длина тела не превышает 7 мм, брюшко удлиненное, а лапки заканчиваются коготками.
4. Кустарниковый клещ
Все знают – если повстречался с клещами, жди беды. Просто так от них не отделаться! Но кустарниковый клещ страшнее остальных видов. Он паразитирует на телах животных. Чтобы найти жертву, кустарниковый клещ заползает на листья. Стоит насекомому притронуться к коже какого-нибудь зверька, как он мгновенно в нее погружается и начинает сосать кровь.
Часто клещи остаются незамеченными на теле, т. к. они прячутся в подмышках, на голове и даже в промежности, и их укусы почти безболезненны. В случае укуса кустарникового клеща возникает тошнота, боли в горле и появляется лихорадка. У некоторых появляется сильная аллергическая реакция.
3. Черный муравей-бульдог
Мир насекомых огромен, как многое мы не замечаем, не смотря под ноги, а иногда это грозит нашей безопасности! Черный муравей-бульдог – самый яркий и популярный в Австралии, но заметить его практически невозможно. Для существования муравей создает подземный муравейник, где прячется.
Черный муравей-бульдог агрессивнее остальных видов – может пользоваться своим жалом, и если укусит человека с аллергией, то это может закончиться летальным исходом. С черными муравьями нередко сталкиваются австралийские жители во время отдыха на природе – в местных магазинах даже предлагают спреи и специальные костюмы для безопасности.
2. Красноспинный паук
Внешне этот паучок, конечно, выглядит устрашающе – кажется, что он способен нанести серьезную угрозу. Так ли это? На самом деле красноспинный паук может укусить только в целях защиты, если его не трогать, то это вполне милое существо. У паука есть второе название – австралийская вдова, был завезен на континент случайно, во время перевозок винограда.
Красноспинные пауки предпочитают укрываться от неблагоприятных условий, поэтому нередко заползают в помещения. От других видов паук отличается наличием красной полосы на теле. Паук этого вида скрытный, ведет ночной образ жизни. Любит селиться под бревнами, камнями или среди низких растений.
1. Странствующий паук
Странствующий паук – очень ядовит, с таким лучше не встречаться! Обитает вид преимущественно в тропиках. Поскольку он обладает небольшими размерами (примерно 12,7 см), многие недооценивают его смертоносность, хотя в 2010 году паук был занесен в Книгу Гиннесса из-за этого.
Конечности паука дают ему возможность очень быстро передвигаться. Его характерной особенностью являются клыки – они покрыты красной щетиной. Странствующий паук – любитель путешествовать, обычно ползая по лесам в поисках пропитания. Питается ящерицами, насекомыми, если попадаются мыши – они тоже становятся добычей. Днем паук прячется, а ночью выходит на охоту.
Источник:
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Что-что? Поймать? Нах-нах....
из приведённого списка только 3 являются насекомыми, странствующий паук живёт в ю. америке... остальных не проверял, наверняка ещё куча ляпов
А это с другой планеты получается ?