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Такого вы еще не видели: 25 фантастических куколок, которые вас поразят

Такого вы еще не видели: 25 фантастических куколок, которые вас поразят

Автор:
15 июля 2022 15:57
Сообщество : Животные
Метки: бабочки   животные   кокон   красота   куколка   насекомые   природа   
878
25

Не устаю повторять - красота в мелочах, а красота природы вообще не поддается писанию, даже в таком деле, как кокон (куколка) насекомых. Это просто немыслимо!

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Источник:

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Метки: бабочки   животные   кокон   красота   куколка   насекомые   природа   
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5  комментариев
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18k
Corvus Corax Час назад
Красивое...
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8k
alex9845 Полчаса назад
Удивительно что природа давно уже создала имитацию хрома,золота,серебра, а люди до сих пор не могут создать всё это в балончике.Покупаешь по колпачку типа золото, а там даже на латунь не катит,про хром вообще молчу. А эти куколки просто произведение искусства, но тут не все, есть ещё чисто под золото.
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3k
SandMANn Полчаса назад
Из насекомых терпимо отношусь только к бабочкам и стрекозам. К остальным с почтением, чтобы не «ушпилили» (лучше без рук). К куколкам «насеков» дышу ровно, но за интересные снимки спасибо – как-никак натур природа. Плюс.
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Борис Карабанов Час назад
А других красивых куколок нет? (Друг спрашивает)
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