Такого вы еще не видели: 25 фантастических куколок, которые вас поразят

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Не устаю повторять - красота в мелочах, а красота природы вообще не поддается писанию, даже в таком деле, как кокон (куколка) насекомых. Это просто немыслимо!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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