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Американский пятнистый скунс: Боевая стойка на передних лапах. Если увидите такую позу, то просто бегите со всех ног не оглядываясь

Американский пятнистый скунс: Боевая стойка на передних лапах. Если увидите такую позу, то просто бегите со всех ног не оглядываясь

Автор:
05 марта 2023 21:11
Метки: животные   интересно   факты   
332
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Может ли стойка на руках спасти твою жизнь? Оказывается, да! Но для этого ты должен быть не человеком из Евразии, а милым и немного отбитым американским пятнистым скунсом! Этот зверёк — сконцентрированный комочек отваги, ведь он может отобрать добычу у животного, что в 100 раз больше него самого!

Пятнистые скунсы — это целый род пушистиков, обитающих на территории между южными границами Канады и Центральной Америки. Долгое время учёные не могли определиться, сколько именно видов входит в род, число колебалось между 2 и 14. Но в спорах (и генетических экспертизах) рождается истина: сегодня мы знаем, что к пятнистым скунсам относятся 7 видов.

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Пятнистые скунсы заселили все биомы: от густых лесов до пустошей. А всё благодаря диете — зверёк питается всем, что под лапу попадётся: фруктами, червями, насекомыми, змеями и падалью. Правда, и сам пятнистый скунс входит в меню почти всех местных хищников — бедолаги находятся чуть ли не в самом низу пищевой цепочки. За первый год жизни погибает около половины пятнистых вонючек. Зато залп зловонной жижи в морду отобьёт хищнику всякий аппетит и обоняние!

Но и тут не обошлось без нюансов: продуктивность желёз — 15 грамм жидкости в неделю, этого хватает всего на 5 залпов. Да, мощных — в 3 метровом конусе слепнет вообще всё, что смотрело на скунса, но боезапас слишком ограничен. Поэтому перед стрельбой зверь встаёт на передние лапы, это у него предупреждающая стойка такая. Выглядит нестрашно, но достаточно одного выстрела, чтобы в следующий раз ты обходил скунса десятой дорогой, когда он начнёт выполнять акробатические номера.

Запах выделений невероятно ядрёный и становится сильнее при контакте с водой. По рассказам американских зоологов, подвергшаяся обстрелу одежда ехала домой снаружи машины. Ведь стоит ей попасть в салон, и запах останется с автомобилем навсегда. А самое неприятное то, что животные в курсе эффективности своего супероружия. Проныры используют одуряющую вонь для отпугивания конкурентов от источников пищи. Эти скунсы настолько наглые и бесстрашные, что способны отобрать у пумы честно заработанный ужин! А она, на секундочку, в 100 раз крупнее пятнистой малявки.

Но воняют скунсы исключительно в сторону врагов. Со своими сородичами они общительны, любвеобильны и ласковы. Производители химоружия живут как поодиночке, так и группами до 7 особей. В последнем случае они заботятся друг о друге: греют, вычёсывают и проводят время вместе. Причём все эти милости-приятности происходят за пределами брачных игр и родственных отношений.

Любиться животины начинают осенью, в сентябре или октябре. Результат — 5-7 оплодотворённых яйцеклеток. Детёныши растут очень быстро, уже через 30 дней они готовы покидать мамину утробу. Но на свет они появятся лишь весной. Дело в том, что самки умеют замораживать беременность — эмбрионы замрут в развитии на 6-8 месяцев. Скунсята увидят белый свет лишь в апреле-июне. Ещё полтора месяца они будут питаться исключительно молоком, а после покинут родное гнёздышко, чтобы гонять пум и вонять на всю округу!

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Метки: животные   интересно   факты   
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4  комментария
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99k
parallax 2 часа назад
Удивительно, что не догадались всесто перца, наполнять "скунсятиной" отпугивающие аэрозольные балончики.
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10k
Света 11 минут назад
Говорят их держат как питомцев. Предварительно удалив им то самое химоружие. И они вполне хорошо живут в домах, ну типо кошек.
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