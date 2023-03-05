Американский пятнистый скунс: Боевая стойка на передних лапах. Если увидите такую позу, то просто бегите со всех ног не оглядываясь

Может ли стойка на руках спасти твою жизнь? Оказывается, да! Но для этого ты должен быть не человеком из Евразии, а милым и немного отбитым американским пятнистым скунсом! Этот зверёк — сконцентрированный комочек отваги, ведь он может отобрать добычу у животного, что в 100 раз больше него самого!
Пятнистые скунсы — это целый род пушистиков, обитающих на территории между южными границами Канады и Центральной Америки. Долгое время учёные не могли определиться, сколько именно видов входит в род, число колебалось между 2 и 14. Но в спорах (и генетических экспертизах) рождается истина: сегодня мы знаем, что к пятнистым скунсам относятся 7 видов.
Пятнистые скунсы заселили все биомы: от густых лесов до пустошей. А всё благодаря диете — зверёк питается всем, что под лапу попадётся: фруктами, червями, насекомыми, змеями и падалью. Правда, и сам пятнистый скунс входит в меню почти всех местных хищников — бедолаги находятся чуть ли не в самом низу пищевой цепочки. За первый год жизни погибает около половины пятнистых вонючек. Зато залп зловонной жижи в морду отобьёт хищнику всякий аппетит и обоняние!
Но и тут не обошлось без нюансов: продуктивность желёз — 15 грамм жидкости в неделю, этого хватает всего на 5 залпов. Да, мощных — в 3 метровом конусе слепнет вообще всё, что смотрело на скунса, но боезапас слишком ограничен. Поэтому перед стрельбой зверь встаёт на передние лапы, это у него предупреждающая стойка такая. Выглядит нестрашно, но достаточно одного выстрела, чтобы в следующий раз ты обходил скунса десятой дорогой, когда он начнёт выполнять акробатические номера.
Запах выделений невероятно ядрёный и становится сильнее при контакте с водой. По рассказам американских зоологов, подвергшаяся обстрелу одежда ехала домой снаружи машины. Ведь стоит ей попасть в салон, и запах останется с автомобилем навсегда. А самое неприятное то, что животные в курсе эффективности своего супероружия. Проныры используют одуряющую вонь для отпугивания конкурентов от источников пищи. Эти скунсы настолько наглые и бесстрашные, что способны отобрать у пумы честно заработанный ужин! А она, на секундочку, в 100 раз крупнее пятнистой малявки.
Но воняют скунсы исключительно в сторону врагов. Со своими сородичами они общительны, любвеобильны и ласковы. Производители химоружия живут как поодиночке, так и группами до 7 особей. В последнем случае они заботятся друг о друге: греют, вычёсывают и проводят время вместе. Причём все эти милости-приятности происходят за пределами брачных игр и родственных отношений.
Любиться животины начинают осенью, в сентябре или октябре. Результат — 5-7 оплодотворённых яйцеклеток. Детёныши растут очень быстро, уже через 30 дней они готовы покидать мамину утробу. Но на свет они появятся лишь весной. Дело в том, что самки умеют замораживать беременность — эмбрионы замрут в развитии на 6-8 месяцев. Скунсята увидят белый свет лишь в апреле-июне. Ещё полтора месяца они будут питаться исключительно молоком, а после покинут родное гнёздышко, чтобы гонять пум и вонять на всю округу!
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