Американский пятнистый скунс: Боевая стойка на передних лапах. Если увидите такую позу, то просто бегите со всех ног не оглядываясь

Но и тут не обошлось без нюансов: продуктивность желёз — 15 грамм жидкости в неделю, этого хватает всего на 5 залпов. Да, мощных — в 3 метровом конусе слепнет вообще всё, что смотрело на скунса, но боезапас слишком ограничен. Поэтому перед стрельбой зверь встаёт на передние лапы, это у него предупреждающая стойка такая. Выглядит нестрашно, но достаточно одного выстрела, чтобы в следующий раз ты обходил скунса десятой дорогой, когда он начнёт выполнять акробатические номера.