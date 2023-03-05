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Киевская эскортница получила орден «За содействие военной разведке» и сразу попала на "Миротворец"

Киевская эскортница получила орден «За содействие военной разведке» и сразу попала на "Миротворец"

Автор:
05 марта 2023 20:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГУР   Оксана Волошина   Украина   орден   разведка   сайт Миротворец   
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В Неньке шпионский скандал. Оксана Волощук, экскортница, известная местной общественности как «Ксюша Манекен», похвасталась в своём запрещеннограме наградой от главного управления разведки Украины, отметив, что подробности раскрывать не станет. Подробности, впрочем мгновенно стали достоянием общественности, представители которой тут же насовали девице в панамку по полной. А ко всему прочему, ещё и на "Миротворец" внесли. Такие вот противоречивые люди.

Все началось с того, что представитель Зеленского Подоляк встретился с элитными проститутками/разведчицами, обсудил "мотивацию населения" во время войны и пообещал, что всё закончится в 2023 году.

После этой встречи эскортницу Ксюшу Манекен наградила военная разведка.

В представлении к награде написано, что она «предназначена для награждения военнослужащих и работников ВСУ, работников органов госвласти за персональный вклад в процесс проведения реформ, развитие и обеспечения функционирования отдельных подразделений системы военной разведки Украины и всей системы в целом».

Кроме Ксюши награды "За содействие военной разведке" получили её коллеги по запрещённограму (победительница "Холостяка" Даша Квиткова, Саша Бо и Евгений Таллер).

«Что это было вчера, "шабаш"?» - задаются вопросом украинские ресурсы.

«По другому, простите, назвать не можем. Все недоблогеры с миллионными подписками, которые с 2014 года жили своей шикарной жизнью и ни слова о войне, оказывается были разведчиками и работали под прикрытием. Боевая киевская эскортница с позывным "Ксюша манекен" получила орден "за содействие военной разведке" Саша Бо, которая запостила в инсту «крутые» фотки с Подоляком до и после сторис о богатой жизни…».

На этом история, однако, не закончилась.

Нежданно-негаданно, похваставшуюся медалью Ксению внесли в базу «Миротворец» как врага Украины.

Свидомые громадяне раскопали (благо, интернет помнит всё), что в 2015 году мадам выложила сторис в Instagram*, где написала: «Неважно чей Крым, главное — что в Крыму всё мирно».

И ещё:

Но Крым очень преобразился. И это отмечают все, даже те, кто хотел бы вернуть Крым в Украину) так что во всем есть свои минусы и плюсы:

Также девушку обвинили в отрицании российской агрессии, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора и манипуляции общественно значимой информацией.

Всю агрессию в свой адрес девушка прокомментировала как зависть «побратимых».

Главное управление разведки Минобороны Украины на скандальную историю. впрочем, тоже отреагировало.
В разведке заявили, что для выполнения определенного рода задач привлекаются люди «разных профессий, с особыми навыками».

Ну, а что такого?

* — принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской на территории РФ.

* Запрещены в РФ

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Метки: ГУР   Оксана Волошина   Украина   орден   разведка   сайт Миротворец   
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8  комментариев
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5k
Frank Borman 47 минут назад
Какая страна, такие и разведчицы.
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19k
alexis 14 минут назад
Теперь дороже будет брать?
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3k
александр 19 минут назад
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3k
Anatoly Tananykhin 20 минут назад
Разведчица - мине.....ца. Нормальная баба, ей просто завидуют.
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812
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Полчаса назад
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10k
Летучий Мыш Полчаса назад
О, бл%дский цирк подъехал
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V2.Smirnov Полчаса назад
Первое фото и видео - призеры в номинации "Ожидание и реальность"
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Александр 46 минут назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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