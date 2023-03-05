Киевская эскортница получила орден «За содействие военной разведке» и сразу попала на "Миротворец"

В представлении к награде написано, что она «предназначена для награждения военнослужащих и работников ВСУ, работников органов госвласти за персональный вклад в процесс проведения реформ, развитие и обеспечения функционирования отдельных подразделений системы военной разведки Украины и всей системы в целом».

Кроме Ксюши награды "За содействие военной разведке" получили её коллеги по запрещённограму (победительница "Холостяка" Даша Квиткова, Саша Бо и Евгений Таллер).