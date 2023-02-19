Море, пальмы, два ствола. Аналитики составили список самых опасных городов мира

Ничего не изменилось - рейтинг по прежнемму возглавляет ЮАР, в которой водители монтируют в машины огнеметы, а таксисты имеют право убить пассажира за неоплату проезда.

В ЮАР также один из самых высоких в мире уровней угона автомобилей, а законодательство допускает любую степень самообороны, если речь идёт об угрозе жизни или имуществу человека. Поэтому автовладельцы чаще всего используют огнемёт "Бластер". Установка монтируется под дверками и позволяет поражать огнём грабителей, которые останавливают машину на дороге и пытаются проникнуть в неё.

При этом, согласно рекламе, огнемёт не причиняет никакого вреда покрытию автомобиля - а вот нападающие получают тяжелейшие ожоги или гибнут на месте. Впрочем, преступники пытались защититься от "Бластера" - надевая мото-снаряжение и даже подобие лат - но тогда потенциальные жертвы стали заливать в огнемёт напалм, - пишет ТГ-канал "Channel No.6":