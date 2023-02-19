Море, пальмы, два ствола. Аналитики составили список самых опасных городов мира

Путешествия - это не всегда романтично и про свободу передвижения. Иногда это смертельно опасно. Рейтинги самых криминальных городов в мире показывают - рекордсменами являются регионы, "славные" оборотом наркотиков, оружия, политическими кризисами, голодом и бандитскими войнами, - пишет "Монокуляр".
Ничего не изменилось - рейтинг по прежнемму возглавляет ЮАР, в которой водители монтируют в машины огнеметы, а таксисты имеют право убить пассажира за неоплату проезда.
В ЮАР также один из самых высоких в мире уровней угона автомобилей, а законодательство допускает любую степень самообороны, если речь идёт об угрозе жизни или имуществу человека. Поэтому автовладельцы чаще всего используют огнемёт "Бластер". Установка монтируется под дверками и позволяет поражать огнём грабителей, которые останавливают машину на дороге и пытаются проникнуть в неё.
При этом, согласно рекламе, огнемёт не причиняет никакого вреда покрытию автомобиля - а вот нападающие получают тяжелейшие ожоги или гибнут на месте. Впрочем, преступники пытались защититься от "Бластера" - надевая мото-снаряжение и даже подобие лат - но тогда потенциальные жертвы стали заливать в огнемёт напалм, - пишет ТГ-канал "Channel No.6":
Также из дома лучше не выходить в Афганистане, брошенном "на произвол судьбы" бежавшей в панике армией США, в Венесуэле и в Мексике.
Не ждут туристов в городах и фавелах Бразилии, Колумбии, а также в Гондурасе, Гватемале и в растаманской Ямайке. Также "отличились" четыре города США, включая бывшую автостолицу страны - Детройт.
В антирейтинг The Cities: Risk Security Index также вошли сразу три города Украины— Харьков, Одесса и Киев.
Ещё аналитики проекта обсуждают Турцию с ее всплеском криминала после землетрясения. Наиболее безопасными признаны города стран Западной и Северной Европы (Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании), а также Восточной Азии (Сингапура, Японии, Тайваня).
Также "Монокуляр" вспоминает, что в свое время в рейтинг самых опасных для туристов мест на Земле (составленный The Huffington Post) вошел московский район Гольяново - заняв третье (!) место после цыганского квартала Столипиново в Пловдиве и колумбийской Богота.
Туристам, оказавшимся в этом районе, рекомендовали "ходить, не поднимая головы", не вступать в контакты с местными жителями, беречь сумки и кошельки, а также... "раздеваться и соглашаться на всё без пререканий".
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