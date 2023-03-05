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Очередной приём для обмана россиян в мессенджерах придумали мошенники

Очередной приём для обмана россиян в мессенджерах придумали мошенники

Автор:
05 марта 2023 10:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: звонки   мессенджер   мошенники   
528
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Телефонные мошенники осваивают новую стратегию отъёма денег у населения – они используют иностранные телефонные номера, визуально похожие на российские.

С таких номеров злоумышленники осуществляют звонки в мессенджерах. Для усиления эффекта в качестве картинки-аватара они ставят российский герб или эмблемы правоохранительных органов РФ. Как ранее уточнял в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев, к новой схеме мошенникам пришлось прибегнуть после того, как сотовые операторы РФ перестали оказывать услугу по подмене иностранных номеров на российские.

 

Теперь мошенники используют номера с телефонными кодами Лихтенштейна (+423), Норвегии (+472), Турции (+905) и Японии (+81). Чаще всего такие аферисты промышляют в мессенджере Viber, но волна Интернет-мошенничества захлестнула все мессенджеры, в том числе малораспространённые в России, такие, как Signal, Line и Kik.

 

В действительности никакие государственные органы не будут звонить гражданам, используя мессенджер. Звонок якобы от должностного лица или представителя службы поддержки через мессенджер, неважно, с российского номера или иностранного, однозначно является мошенническим.

 

Как рассказали опрошенные «Известиями» эксперты, среди распространённых схем обмана в мессенджерах – предложения с фиктивными вакансиями. По словам эксперта в области информационных технологий и CEO компании AtreIdea Сергея Белова, такие объявления нужны, чтобы выпытать у жертвы как можно больше личной информации. Другая категория потенциальных жертв – это люди, ищущие знакомств, у них выманивают как конфиденциальную информацию, так и деньги.

 

Наконец, потенциальные жертвы кибермошенников – это предприниматели и сотрудники крупных компаний, которым рассылают вредоносные ссылки, по которым можно подцепить вирус-шифровальщик. За разблокировку компьютера у жертв требуют выкуп.

 

Как отмечает Сергей Белов, рассылка информации с иностранных номеров является приманкой ещё и для подростков, молодых людей, которых соблазняет сам факт того, что им пришло сообщение из другой страны.

 

Руководительница группы аналитики Центра противодействия киберугрозам Innostage CyberART Ксения Рысаева предупреждает, что способов заманить пользователя мессенджера перейти по вредоносной ссылке множества. Популярны, например, фиктивные кредитные предложения, поздравления с выигрышем в лотерею (несуществующую). Переход по вредоносной ссылке может обернуться «угоном» аккаунта, и мошенник получит доступ ко всем контактам жертвы. А обмануть их от лица обладателя взломанного аккаунта труда не составит.

 

Основное правило безопасности в сфере телефонного мошенничества – это не реагировать на звонки и сообщения с незнакомых номеров, особенно с иностранных.

 

PS:

орфография и пунктуация автора источника сохранены, — прим. «5 копеек»

Источник:

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Метки: звонки   мессенджер   мошенники   
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7  комментариев
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8k
Владимир 2 часа назад
- Здравствуйте. Это служба безопасности Банка.
- Здравствуйте. Все ответы на вопросы вашей службы безопасности банка являются платными. Для продолжения разговора переведите 100500 р на мой номер.
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12k
Алексей 3 минуты назад
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687
Санёк 8 минут назад
+84 95 275 90 50 мне вот с такого звонили. Говорит, полиция беспокоит), а гуглозвонилка пишет, что это Вьетнам. Поэтому они теперь в мессенджеры и звонят.
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4k
Олег Белов Полчаса назад
Из статейки стало понятно почему мне перестали по сотовой связи звонить из "втб" а перешли на вайбели и вотсап. Мне очень нравится когда у них пуканы взрываются от моего вопроса: чей Крым?
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8k
Copycat Час назад
хех у меня универсальный ответ обычно - у почти любой организации которая может тебе звонить есть какой то "стационарный номер" например линия колл-центра - просто берешь вешаешь трубку и перезваниваешь на официальный номер и спрашиваешь "вы действительно мне звонили?"

работает всегда и в случае чего ты точно ничего важного не пропустишь
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1k
Дмитрий Носов 2 часа назад
Не вижу ничего нового. Обычный классический развод: звонки в мессенджеры с незнакомых номеров. Только номера зарубежные стали использовать.

Вот действительно новый для меня развод, на который я практически повелся:
Девушка на сайте знакомств пишет (причем вполне адекватно, скорее всего, даже не чат-бот), предлагает встретиться и сходить в театр. Сама она якобы купила билет себе и скидывает ссылку на покупку билета вам. Сайт с продажей билетов вполне себе неплохо сделан, адрес сайта не пробивается как мошеннический. Смутило только название театра, в который собирались идти (адрес верный, а вот название театра не совпадало с реальным).
Как оказалось, на официальном сайте театра подобного спектакля нет. Ну а билеты фейковые
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