"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать без подзарядки

Samsung Galaxy A32 5G поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Однако, если постараться, этот показатель можно увеличить аж в шесть раз!
Обычно ёмкости родного аккумулятора Galaxy A32 5G хватает на сутки (или чуть больше, в зависимости от частоты пользования). Подписчик Reddit под ником Downtown_Cranberry44 модифицировал свой телефон весьма необычным способом. Для этого внутреннюю батарею пользователь заменил внешним устройством из нескольких параллельно соединенных аккумуляторов Samsung 50E.
Конечно, такой выносной блок получился громоздким и тяжеловесным и превратил довольно изящный Самсунг в кирпич весом около двух килограммов. Кроме этого, увеличилось время, необходимое для полной зарядки. Теперь телефону нужно около семи часов, чтобы аккумулятор зарядился на 100%. Остаётся невыясненным, все ли порты заряжают аппарат с одинаковой скоростью. Ну и внешне смартфон выглядит теперь совсем непрезентабельно.
Однако, как утверждает автор модификации, всё это мелочи, ведь его телефон по идее сможет работать не меньше недели без подзарядки (а то и больше). На момент публикации поста смартфон не выключался двое суток, так что эксперимент продолжается.
Помимо этого, теперь модифицированный Galaxy A32 5G обзавёлся двумя новыми портами USB-A, а также USB-C, micro USB и Lightning.
Конечно, эта переделка вряд ли может служить примером для подражания, да и в массовое производство идея не пойдет. Однако в качестве эксперимента для знатоков и энтузиастов её вполне можно потестить. А еще энтузиасту можно подкинуть идею соединить смартфон с автомобильным аккумулятором. Как считаете?
Источник:
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Не заморачиваясь...
А №1 (это название) - толстый конечно, но немерено яркий фонарь светит два часа, а если просто разговоры - хватает на месяц, если в режиме ожидания, то и два тянет