"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать без подзарядки

Конечно, такой выносной блок получился громоздким и тяжеловесным и превратил довольно изящный Самсунг в кирпич весом около двух килограммов. Кроме этого, увеличилось время, необходимое для полной зарядки. Теперь телефону нужно около семи часов, чтобы аккумулятор зарядился на 100%. Остаётся невыясненным, все ли порты заряжают аппарат с одинаковой скоростью. Ну и внешне смартфон выглядит теперь совсем непрезентабельно.

Однако, как утверждает автор модификации, всё это мелочи, ведь его телефон по идее сможет работать не меньше недели без подзарядки (а то и больше). На момент публикации поста смартфон не выключался двое суток, так что эксперимент продолжается.