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"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать без подзарядки

"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать без подзарядки

Автор:
05 марта 2023 09:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Samsung Galaxy A32 5G   Самсунг   аккумулятор   интересно   модификация   очумелые ручки   переделка   
2066
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Samsung Galaxy A32 5G поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч. Однако, если постараться, этот показатель можно увеличить аж в шесть раз!

Обычно ёмкости родного аккумулятора Galaxy A32 5G хватает на сутки (или чуть больше, в зависимости от частоты пользования). Подписчик Reddit под ником Downtown_Cranberry44 модифицировал свой телефон весьма необычным способом. Для этого внутреннюю батарею пользователь заменил внешним устройством из нескольких параллельно соединенных аккумуляторов Samsung 50E.


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Конечно, такой выносной блок получился громоздким и тяжеловесным и превратил довольно изящный Самсунг в кирпич весом около двух килограммов. Кроме этого, увеличилось время, необходимое для полной зарядки. Теперь телефону нужно около семи часов, чтобы аккумулятор зарядился на 100%. Остаётся невыясненным, все ли порты заряжают аппарат с одинаковой скоростью. Ну и внешне смартфон выглядит теперь совсем непрезентабельно.


Однако, как утверждает автор модификации, всё это мелочи, ведь его телефон по идее сможет работать не меньше недели без подзарядки (а то и больше). На момент публикации поста смартфон не выключался двое суток, так что эксперимент продолжается.


Помимо этого, теперь модифицированный Galaxy A32 5G обзавёлся двумя новыми портами USB-A, а также USB-C, micro USB и Lightning.


Конечно, эта переделка вряд ли может служить примером для подражания, да и в массовое производство идея не пойдет. Однако в качестве эксперимента для знатоков и энтузиастов её вполне можно потестить. А еще энтузиасту можно подкинуть идею соединить смартфон с автомобильным аккумулятором. Как считаете?

Источник:

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Метки: Samsung Galaxy A32 5G   Самсунг   аккумулятор   интересно   модификация   очумелые ручки   переделка   
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22  комментария
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135
Obrval 2 часа назад
А нельзя купить аккумулятор от машины и возить его на тележке за телефоном? Думаю месяца на 4 хватит.
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
Мы так стремились сбросить с себя поводок проводных телефонов, чтобы получить мобильность и мнимую свободу, но нам всего лишь удлинили поводок и теперь мы всего лишь дальше отбегаем от будки.
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66k
Андрей Полчаса назад
По роду работы таскаю постоянно с собой нетбук в рюкзаке, у него есть USB-порт, который при выключенном ноуте служит пауэрбанком для смартфона. Единственное, что мешает, это провод из-за спины к смарту в руке. Да и то - не очень.
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36k
Aleks 39 минут назад
Скажите ему кто нибудь, что уже давно существуют пауэрбанки любой емкости... А то чел походу не в курсе дел.
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64k
doker 43 минуты назад
Прибил бы гвоздём powerbank сзади и то красивше выглядело бы.
Не заморачиваясь...



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7k
rutt 50 минут назад
На самсе можно включить градацию серого и смарт легко прослужит 4 дня без всяких приблуд.
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2k
Lexx Час назад
Корпус под аккумуляторы можно было и по цивильней замутить.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Иплан
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72k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Юрий Час назад
Можно вообще автомобильный приделать...
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13k
Иван Час назад
Странно, почему мой POCO с 4000mAh спокойно держит двое суток без подобного рукожопия?
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
Хороший кнопочный телефон держит заряд почти неделю. Толстый со спецбатареей - может и месяц
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