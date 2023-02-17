Ожидание и радость встречи своего человека

1933
17
Разве можно купить настоящие и самые сильные чувства – любовь и дружбу? Нет, они должны родиться спонтанно, заполнить душу нежностью, глаза – слезами, а сердце – тёплой тихой радостью.
И самый простой способ завести друга – забрать его из приюта. Герои этой подборки так и сделали. И, кажется, не ошиблись.
×
×
Вы когда-нибудь брали животное в приюте, забирали подкидыша или бездомыша с улицы?
Источник:
Ссылки по теме:
- Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости
- От улыбки станет всем светлей: улыбчивые обаяшки, которые делают мир добрее
- Эти нахалята доказали, что истинное счастье в наглости
- Когда хулиган – это призвание
- Пушистые стимуляторы эндорфинов
Новости партнёров