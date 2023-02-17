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Ожидание и радость встречи своего человека

Ожидание и радость встречи своего человека

Автор:
17 февраля 2023 14:58
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   доброта   дом   кот   любимец   приют   человек   чувство   
1933
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Разве можно купить настоящие и самые сильные чувства – любовь и дружбу? Нет, они должны родиться спонтанно, заполнить душу нежностью, глаза – слезами, а сердце – тёплой тихой радостью.

И самый простой способ завести друга – забрать его из приюта. Герои этой подборки так и сделали. И, кажется, не ошиблись.

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Вы когда-нибудь брали животное в приюте, забирали подкидыша или бездомыша с улицы?

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   доброта   дом   кот   любимец   приют   человек   чувство   
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