Наиболее выдающиеся судоходные каналы мира

Судоходные каналы — это водные пути, специально построенные для обеспечения прохода судов. Их строят, чтобы соединить между собой моря, озера и реки. Такие каналы имеют жизненно важное значение, поскольку предлагают более короткие маршруты транспортировки, а также помогают регулировать водные перевозки внутри стран.
Во всем мире существуют сотни транспортных каналов различной длины, ширины и глубины, что облегчает повседневное перемещение различных судов. Но эти— самые грандиозные и знаменитые судоходные каналы в мире.
Волго-Донский канал
Волго-Донской судоходный канал – одно из самых важных межбассейновых соединений водных путей России и постсоветского пространства. Канал связывает Волгу с Доном, и, соответственно, изолированное Каспийское море (с каспийскими портами России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана) с Азовским и Черным морями Мирового океана. История этого водного соединения уходит корнями в древность – первую попытку соединить Волгу и Дон во время своего похода на Астрахань предпринял ещё турецкий султан Селим в середине 16 века, вторая попытка была предпринята при Петре I, в дальнейшем вплоть до начала 20 века рассматривались ещё множество вариантов соединения двух рек, но все они были обречены на неудачу – без сложнейших и масштабнейших гидротехнических работ создание судоходного канала через разделяющие реки Ергенинские высоты было невозможно.
В итоге Волго-Донской канал был построен уже в советское время – после войны, в 1948-1952 годах. На колоссальной стройке работало порядка 700 тысяч вольнонаёмных рабочих со всей страны, 100 тысяч пленных немцев и еще около 100 тысяч заключенных. Канал построили за четыре года – 31 мая 1952 года воды Волги и Дона соединились.
Коринфский канал
Из всего нашего списка Коринфский канал может похвастаться самой богатой историей. Этот созданный вручную канал проложили в Греции, он проходит от Коринфского залива Ионического моря до залива Сароникос в Эгейском море. Хотя его строительство было завершено в 1893 году, канал начали возводить еще в древние времена. Работы по возведению начались еще во времена императора Нерона. С помощью иудейских военнопленных Нерон смог построить 10 % канала. Но после смерти императора стройка остановилась. Канал стоял нетронутый, пока Греческая республика не вспомнила о нем в 1881 году.
Строительство возобновилось и для завершения проекта использовали ранее установленный фундамент. Но несмотря на все ожидания канал большей частью признали провальным. Причиной тому его узость, высокие стены и оползни (все потому, что песчаник, из которого сложили стены канала, при воздействии ветра и воздуха начинает осыпаться). Это делает канал слишком опасным для больших судов. По этой причине Коринфским каналом пользуются только небольшие суда.
Гидроузел на Енисее
Лифты бывают не только в зданиях, где они поднимают людей и грузы. Есть лифты и для кораблей: они перемещают судна с одного уровня воды на другой. Из-за высокой стоимости во всём мире таких сооружений насчитывается всего около 60. Единственный судоподъёмник в России сооружён при Красноярской ГЭС на реке Енисей.
Лишь благодаря ему суда, идущие по Енисею, преодолевают препятствие в виде 124-метровой плотины.
Обычно для обхода плотин строятся шлюзы, которые опускают и поднимают суда. Но в случае Красноярской ГЭС перепад высот был слишком большим. Чтобы организовать здесь шлюзование, потребовалось бы протянуть цепочку сообщающихся между собой камер длиной около 40 километров — от Дивногорска почти до Красноярска. По стоимости это было бы сопоставимо с возведением самой ГЭС, а расход воды свёл бы на нет весь КПД станции. Тогда и появилась идея сделать судоподъёмник: длина его составила всего 1,5 километра вместо 40.
Судоподъёмник Красноярской ГЭС строили больше десяти лет. В 1982 году сооружение было запущено в эксплуатацию. Шесть лет его тщательно проверяли.
Хьюстонский судоходный канал
Техас - один из самых важных штатов США с точки зрения экономики, поэтому не удивительно, что в столице штата Хьюстоне находится крупный порт и большой канал, облегчающий провоз грузов. Хьюстонский судоходный канал соединяет Хьюстон и Мексиканский залив.
В 1900 году Хьюстон был тихим провинциальным городом. А вот его сосед, город Галвестон был очень прибыльным портом. Всё изменил ураган, который стёр Галвестон с лица земли. После этого было решено переместить порт вглубь страны. Сейчас Хьюстноский судоходный канал продолжительность 83 км в длину, и здесь работает более 150 промышленных компаний на, самом большом в стране нефтехимическом комплексе.
Порт признан первым в Соединённых Штатах по иностранному тоннажу, первым в американском экспорте и импорте. Ежегодно через порт проходит более чем 200 миллионов тонн груза на 8 000 судах и 200 000 баржах. Имеется усовершенствованная сеть трубопроводов для транспортировки нефти.
Великий канал
В Китае находится множество важных компаний. И хотя Великий канал, который соединяет Пекин и Гуанчжоу, является не самым продвинутым с точки зрения технологий, он является самым старым. Его длина – 1700 км. А еще канал является самым древним и длинным каналом в мире. Его начали возводить в 5 веке до н.э. И к 12 веку он достиг своего настоящего размера. Это был один из самых важных инфраструктурных проектов в истории Китая.
Канал соединяет две древние китайские столицы и тянется с севера на юг на 1747 километров. Протяженность Великого канала превышает длину Суэцкого канала в 10 раз и Панамского – в 20 раз. Великий канал соединяет водные системы пяти рек: Хайхэ, Хуанхэ, Хуйхэ, Янцзы и Цяньтан.
И по сей день он используется для грузовых перевозок. Древний возраст значит, что канал ремонтировали множество раз и что его не раз разрушали наводнения. Великий канал– это вечное напоминание чуда инженерной мысли имперского Китая.
Каналы Хочимилько
В мире существует множество каналов, и некоторые из них признаны историческим достоянием. Как каналы Хочимилько в Мехико, которые находятся в южной части города. Их длина – 170 км, они соединяют 18 районов и 14 близлежащих деревушек.
В древние времена, еще до испанского завоевания, племена ацтеков создавали искусственным способом острова на озере Хочимилько для того, чтобы заниматься на них выращиванием цветов и овощей, которые последствие доставлялись в город при помощи плоских лодок трахинерас. На сегодняшний день легендарные каналы Хочимилько служат местом прогулок многочисленных туристов, для которых здесь устраиваются шумные пикники.
Интересный факт - такие каналы пронизывали весь город, но после завоевания уровень воды упал, и по этой и из-за других экономических и географических причин каналы пришли в запустение. И только каналы Хочимилько сохранились.
Сегодня этими каналами пользуются для перевозки грузов и туристов в разноцветных гондолах. И для посещения очень жуткого острова кукол.
Нан-мадол
Венеция - родина самой известной искусственной системы каналов. Но у нее есть тезка – малоизвестный город- остров Нан-мадол, который находится в Тихом океане, в штате Понпеи (не путать с итальянским островом Помпеи), который входит в Федеративные штаты Микронезии.
Нан-мадол – столица династии Саладор до 1658 года. В нем проживало 25 тыс. человек. Он состоит из нескольких искусственных островов, соединенных сетью каналов. Острова были созданы в начале 13 века и каждый из них имел свое назначение.
Остров вызывает большие вопросы у ученых и исследователей всего оккультного и загадочного. Ведь согласно исследованиям, для строительства города потребовалось не менее 800 тысяч тонн камня. Причем ученые отмечают, что построить аналогичный город на суше было бы гораздо проще и на это потребовалось бы гораздо меньше камня. Также вызывает вопрос то, как весь камень был транспортирован к месту строительства города, т.к. некоторые из них имеют весьма внушительные размеры.
Остров уникален тем, что выживал только за счет поставок кораблей. В Нан-мадоле проживали вожди всех племен. Это давало возможность правителям династии следить за ними и не позволять прибирать всю власть себе.После того как на остров напали жители соседнего города Нан-мадол пришел в упадок и люди его покинули.
Каналы Бангкока
Бангкок - город, который находится во влажном климате, на болоте, его уровень ниже уровня моря. Как итог, это место просто идеально для прокладки каналов. Начиная с момента основания города в 1782 году каналы исторически служили для самых разных целей. Они использовались для перемещения транспорта, как источник пищи и во время всевозможных церемоний.
В 19 веке каналы расширили, а в 20 веке стали больше пользоваться дорогами. Поэтому большую часть каналов закопали, чтобы по ним мог передвигаться наземный транспорт. Но несмотря на тот факт, что сейчас каналы короче, они все равно очень важны для экономической жизни города. Сейчас насчитывается 1982 канала общей продолжительностью 2600 км. Ими пользуются лодки, перевозящие товары по городам. Поскольку уровень воды в некоторых каналах и реке отличается почти на метр, то каналы соединяются с рекой посредством шлюзов.
Если вам выпадет шанс посетить Бангкок, советуем вам прокатиться по каналам, чтобы увидеть подлинный дух этого невероятного города.
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Ладожский канал старинный водный транспортный путь, задумка и творение самого Петра I, отсюда и второе название канала Петровский. В начале XVIII века являлся крупнейшим гидротехническим сооружением Европы.
117-километровую водную магистраль проложили вдоль берега Ладожского озера. Канал соединял реки Волхов и Неву. В Шлиссельбурге и Новой Ладоге находятся конечные шлюзы.