Наиболее выдающиеся судоходные каналы мира

Венеция - родина самой известной искусственной системы каналов. Но у нее есть тезка – малоизвестный город- остров Нан-мадол, который находится в Тихом океане, в штате Понпеи (не путать с итальянским островом Помпеи), который входит в Федеративные штаты Микронезии.

Нан-мадол – столица династии Саладор до 1658 года. В нем проживало 25 тыс. человек. Он состоит из нескольких искусственных островов, соединенных сетью каналов. Острова были созданы в начале 13 века и каждый из них имел свое назначение.

Остров вызывает большие вопросы у ученых и исследователей всего оккультного и загадочного. Ведь согласно исследованиям, для строительства города потребовалось не менее 800 тысяч тонн камня. Причем ученые отмечают, что построить аналогичный город на суше было бы гораздо проще и на это потребовалось бы гораздо меньше камня. Также вызывает вопрос то, как весь камень был транспортирован к месту строительства города, т.к. некоторые из них имеют весьма внушительные размеры.

Остров уникален тем, что выживал только за счет поставок кораблей. В Нан-мадоле проживали вожди всех племен. Это давало возможность правителям династии следить за ними и не позволять прибирать всю власть себе.После того как на остров напали жители соседнего города Нан-мадол пришел в упадок и люди его покинули.



Каналы Бангкока