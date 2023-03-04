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Нейросеть показала, как, по её мнению, будут выглядеть известные песни

Нейросеть показала, как, по её мнению, будут выглядеть известные песни

Автор:
04 марта 2023 09:13
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Музыка   группА   забавно   нейросеть   песня   фото   
569
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Сегодня нейросети по-прежнему остаются в центре всеобщего внимания интернет-пользователей. И стоит сказать, что этот интерес ни капельки не угасает, а, напротив, возрастает, ведь теперь создавать удивительные и красочные изображения пытается каждый любопытствующий желающий, которому хоть в какой-то мере известны механизмы генерирующих программ.

Большинство людей ваяет картинки с людьми, животными и различными существами, представляя как бы они выглядели в том или ином амплуа. Ребята, создавшие Телеграм-канал «Нейросеть рисует песни» пошли ещё дальше и решили посмотреть, что им покажет нейросеть, если в качестве запроса ей предложить тексты и названия известных песен. Получившиеся изображения получились, как минимум, занятными.


Группа «Король и Шут» — «Мёртвый анархист»

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Группа «Gayazovs Brothers» — «Малиновая лада»


Дельфин — «Любовь»


Михаил Круг — «Фраер»


Группа «Корни» — «Ты узнаешь её»

Кто не помнит всеми любимый хит группы «Корни»? Странно и одновременно забавно, что нейросеть увидела главную героиню романтического трека именно в таком воплощении.


Группа «Ария» — «Штиль»


Найк Борзов — «Маленькая лошадка»


Группа «Кино» — «Алюминиевые огурцы»


Группа «Queen» — «Bohemian Rhapsody»


Группа «Звери» — «Районы-кварталы»


Михаил Боярский — Зеленоглазое такси

Группа «Кино» — «Мама-анархия»

Группа «Пикник» — «У шамана три руки»

Группа «Жуки» — «Батарейка»

Lady Gaga — «Bad Romance»

Удивительно, но у нейросети практически получилось изобразить сюжет клипа «Bad Romance». Даже костюмы получились похожими!


Кипелов — «Я свободен»


Валерий Меладзе — «Небеса»


Группа «Тату» — «Я сошла с ума»


Группа «Limp Bizkit» — «Behind Blue Eyes»

Источник:

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Метки: ИИ   Музыка   группА   забавно   нейросеть   песня   фото   
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9  комментариев
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14k
Majul 3 часа назад
Задрали уже своими нейросетями. Покажите лучше как нейросети видят имбецилов помешанных на выдаче максимально упоротых заданий нейросетям
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2k
Oskarin Полчаса назад
"МАЛО ПОЛОВИН" - Бузова
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5k
Котэ 52 минуты назад
я человек простой - вижу "нейросеть" - ставлю минус
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10k
Михаил 52 минуты назад
на "Рамамба Хара Мамбуру" пусть картинку запилит)
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361
Андрей Понамарев 56 минут назад
Хрень какая то, особенно "Мёртвый анархист" хоть бы фак на руке был
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А некоторые очень даже ничего!
Мне понравились «Районы-кварталы», Зеленоглазое такси и «Я свободен».
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6k
sedoisever 2 часа назад
"Нейросеть показала..."? "По её мнению..."?
Вообще шизанулись?
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13k
котегRUS 2 часа назад
при одном прочтении "нейросеть" - блевать хочется...


автор, смени пожалуйста свой репертуар на более земные формы и образы..
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