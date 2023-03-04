Нейросеть показала, как, по её мнению, будут выглядеть известные песни

Сегодня нейросети по-прежнему остаются в центре всеобщего внимания интернет-пользователей. И стоит сказать, что этот интерес ни капельки не угасает, а, напротив, возрастает, ведь теперь создавать удивительные и красочные изображения пытается каждый любопытствующий желающий, которому хоть в какой-то мере известны механизмы генерирующих программ.
Большинство людей ваяет картинки с людьми, животными и различными существами, представляя как бы они выглядели в том или ином амплуа. Ребята, создавшие Телеграм-канал «Нейросеть рисует песни» пошли ещё дальше и решили посмотреть, что им покажет нейросеть, если в качестве запроса ей предложить тексты и названия известных песен. Получившиеся изображения получились, как минимум, занятными.
Группа «Король и Шут» — «Мёртвый анархист»
Группа «Gayazovs Brothers» — «Малиновая лада»
Дельфин — «Любовь»
Михаил Круг — «Фраер»
Группа «Корни» — «Ты узнаешь её»
Кто не помнит всеми любимый хит группы «Корни»? Странно и одновременно забавно, что нейросеть увидела главную героиню романтического трека именно в таком воплощении.
Группа «Ария» — «Штиль»
Найк Борзов — «Маленькая лошадка»
Группа «Кино» — «Алюминиевые огурцы»
Группа «Queen» — «Bohemian Rhapsody»
Группа «Звери» — «Районы-кварталы»
Михаил Боярский — Зеленоглазое такси
Группа «Кино» — «Мама-анархия»
Группа «Пикник» — «У шамана три руки»
Группа «Жуки» — «Батарейка»
Lady Gaga — «Bad Romance»
Удивительно, но у нейросети практически получилось изобразить сюжет клипа «Bad Romance». Даже костюмы получились похожими!
Кипелов — «Я свободен»
Валерий Меладзе — «Небеса»
Группа «Тату» — «Я сошла с ума»
Группа «Limp Bizkit» — «Behind Blue Eyes»
Источник:
- Как мог выглядеть Древний Египет, если бы существовал в наши дни
- Нейросеть научилась иллюстрировать песни, создавая из них залипательные сюжеты
- Как выглядели бы доставщики еды в разных произведениях поп-культуры
- Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х
- Недетские сказки: нейросеть показала, какими она видит известных персонажей славянского фольклора
Мне понравились «Районы-кварталы», Зеленоглазое такси и «Я свободен».
Я не гонюсь за рейтингом, за плюсы денег не платят. Я просто понять хочу, что означают эти минусы.
Если вы не согласны с моим мнением, то напишите - "странные у вас вкусы, здесь всё полный отстой, поэтому минус за ваши вкусы".
Или "вы мне лично не нравитесь, поэтому минус, независимо от того, согласен я с вашим комментарием или нет".
Мне просто понять хочется.
Вообще шизанулись?
автор, смени пожалуйста свой репертуар на более земные формы и образы..