Как в день свадьбы и сейчас выглядят звёздные пары

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Свадьба - важное событие в жизни пары, особенно звёздной. Ведь за отношениями знаменитостей пристально следят десятки людей. Героям нашей подборки удалось сохранить крепкие семейные узы, и сейчас мы покажем, как они выглядели в день свадьбы и спустя годы.
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А какая пара нравится вам больше всего?
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