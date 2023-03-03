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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7315 постов • 858 подписчиков подписаться
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Как в день свадьбы и сейчас выглядят звёздные пары

Как в день свадьбы и сейчас выглядят звёздные пары

Автор:
03 марта 2023 12:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: день свадьбы   звезды   отечественные звезды   свадьбы звезд   фото   шоу бизнес   
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Свадьба - важное событие в жизни пары, особенно звёздной. Ведь за отношениями знаменитостей пристально следят десятки людей. Героям нашей подборки удалось сохранить крепкие семейные узы, и сейчас мы покажем, как они выглядели в день свадьбы и спустя годы.

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А какая пара нравится вам больше всего?

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Метки: день свадьбы   звезды   отечественные звезды   свадьбы звезд   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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4k
Денис 2 часа назад
Нда... Валерия за годы совместной жизни знатно лысого загоняла.
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5k
Terminator 2 минуты назад
"Яна Рудковская и Евгений Плющенко"
Правильно будет Гном Плющенко
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818
kolobok263 36 минут назад
Владимир Пресняков, а не Евгений
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4k
Нуи Хусим 54 минуты назад
Очень ценные организмы для нашего общества! Им стареть низзя...
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4k
Enigma Kuutar Час назад
Эмммм.... Евгений???? Пресняков...
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16k
Сергей Час назад
А что было бы с ними, если они весь день, понимаешь, простояли бы у шлифовального станка?:)
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2k
Vladislav Grigorenko Час назад
Не биты, не крашены, все документы на руках. Торг уместен.
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6k
Станислав Час назад
Чистяков чем-то Аль-Пачино напомнил. А вообще пара красивая.
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Нихрена себе Евгений(он же Владимир) хлеборезку накусал!!!
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3k
александр 2 часа назад
а, Евгений Пресняков, это кто?
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Спелая кукурузинка

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