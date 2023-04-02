Эти конфеты запрещены во многих странах мира

Конфеты - это лакомство, которое люди любят по всему миру. Однако, есть определенный вид конфет, который запрещен во многих странах из-за своего состава или свойств. Эти запрещенные конфеты могут содержать опасные химические соединения, вызывать аллергические реакции или даже оказывать психотропное воздействие на человека.
Яйца Киндер-сюрприз
Итальянская компания "Ферреро" выпускает очень популярные яйца, которые любят не только дети, но и взрослые. Однако, если житель США захочет купить такое яйцо, ему придется пересечь границу, так как американский закон о продуктах питания, лекарствах и косметических средствах 1938 года запрещает продажу конфет, в которых находятся игрушки или мелкие предметы. Именно поэтому яйца Киндер-сюрприз нельзя купить в Америке. В 2012 году два жителя Сиэтла были задержаны на границе при попытке провезти в США 6 яиц Киндер-сюрприз и им грозило штрафом в 2,5 тысячи долларов за каждое яйцо. В то же время, статистика показывает, что с 1974 года, когда Киндер-сюрприз появился на рынке, только двое детей задохнулись, проглотив игрушки, находившиеся внутри яйца.
Мармеладки в форме сбитых животных
Мармеладные мишки и червячки в течение многих лет были очень популярны. Но когда в продаже появились мармеладки в форме раздавленных автомобильными шинами животных, активисты по правам братьев наших меньших сразу же обратили на них внимание и вскоре добились запрета на производство этих конфет. Компания Kraft Foods, которая сейчас выпускает шоколад «Милка», была вынуждена оставить производство мармеладок Troli Road Kills после того, как защитники животных заявили, что эти конфеты могут поощрять у детей жестокость по отношению к животным
Смартис
Если вы хотите увидеть еще один пример деградации американского общества, то посмотрите на то, как некоторые подростки в США ищут наркотический опыт. В последнее время в американских СМИ стали появляться статьи о том, что американские школьники измельчают конфеты и вдыхают получившийся порошок, чтобы испытать наркотический эффект. В связи с этим, в одной из школ штата Мичиган, конфеты «Смартис» были запрещены среди учеников
Леденцовая трубка «Лоллипайп»
Хотя эта трубка была предназначена только для взрослых, она все-таки стала популярной среди подростков. Фанаты травки были в восторге от этого крайне неуместного продукта, но вот родителям детей было совсем не смешно. Вскоре «Лоллипайп» была запрещена к продаже.
Хиппи-сиппи
Если вы считаете, что конфеты в виде сигарет – возмутительный продукт, то тогда вы очень удивитесь, узнав, что в 1960-х годах эта конфета попала на полки магазинов. Конфета «Хиппи-сиппи» была выполнена в виде пластикового шприца, наполненного разноцветными леденцами. Родители не были в восторге, когда видели, как их дети едят Хиппи-сиппи, поэтому конфета быстро пропала из продажи.
Китайская лечебная конфета
Китай производит огромное количество контрафактных товаров, которые можно встретить не только за пределами Поднебесной, но и на территории самой страны. Однажды в Китае в продажу поступило фальшивое лекарство, которое якобы вылечивало депрессию и сексуальные дисфункции. Оказалось, что этот лекарственный препарат – всего лишь обычная конфета, которая продавалась как шуточный продукт. Вот только китайскому Управлению по контролю продуктов питания и лекарственных средств было совсем не смешно, поэтому оно предостерегло население страны от покупки этой «сомнительной чудо-микстуры» и «псевдолекарства».
Конфеты в форме сердца ко Дню Святого Валентина
Эти конфеты-сердечки с написанными на них милыми и романтичными надписями в США стали культовыми, и сейчас американцам трудно представить День Святого Валентина без них. Но в одной школе Коннектикута учащимся запретили дарить друг другу эти конфеты на день Святого Валентина. Руководство объединенной школы города ХАрвингтона запретило детям приносить в школу эти сладости в целях пропаганды здорового питания. Фактически ученикам запретили брать с собой в школу любые конфеты
Конфеты в форме сигарет
Эти конфеты, которые имитируют сигареты, были запрещены во многих странах из-за опасения, что они могут стать «шагом» для детей к переходу на курение настоящих сигарет. В ряде стран, таких как Бразилия, Финляндия, Норвегия, Ирландия, Саудовская Аравия и Турция, продажа этих сладостей запрещена. В Канаде упаковка этих конфет не может напоминать упаковку настоящих сигарет, а в канадском штате Нунавут они вообще полностью запрещены к продаже. Одним из самых популярных брендов этих конфет были «Сладкие сигареты Папая», которые теперь называются «конфетные палочки», чтобы не ассоциироваться со сигаретами. Несмотря на запрет в некоторых странах, эти конфеты по-прежнему доступны в некоторых местах.
Мексиканские конфеты со свинцом
Эти мексиканские конфеты, приправленные тамариндом или посыпанные молотым чили, были запрещены к продаже в США, когда выяснилось, что в их состав входит свинец, который при попадании в организм может вызвать фатальные последствия. Свинец – это очень токсичное вещество, и даже в малых дозах он опасен для организма человека
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