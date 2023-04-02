Эти конфеты запрещены во многих странах мира

Итальянская компания "Ферреро" выпускает очень популярные яйца, которые любят не только дети, но и взрослые. Однако, если житель США захочет купить такое яйцо, ему придется пересечь границу, так как американский закон о продуктах питания, лекарствах и косметических средствах 1938 года запрещает продажу конфет, в которых находятся игрушки или мелкие предметы. Именно поэтому яйца Киндер-сюрприз нельзя купить в Америке. В 2012 году два жителя Сиэтла были задержаны на границе при попытке провезти в США 6 яиц Киндер-сюрприз и им грозило штрафом в 2,5 тысячи долларов за каждое яйцо. В то же время, статистика показывает, что с 1974 года, когда Киндер-сюрприз появился на рынке, только двое детей задохнулись, проглотив игрушки, находившиеся внутри яйца.

Мармеладки в форме сбитых животных