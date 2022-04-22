Под улицами Таллина обнаружили 700-летнее ганзейское судно

Всего в полутора метрах под улицами Таллина был найден 700-летний корабль, принадлежавший Ганзейскому союзю — крупной торговой сети, образованной в 1356 году и объединившей более 130 городов Северо-Западной Европы.
24-метровое судно, которое, предположительно, является ганзейским коггом 13-го века, было найдено во время строительных работ в эстонской столице. Корабль был рабочим судном Ганзейского союза, который в период своего расцвета даже вел войны, чтобы защитить интересы своих членов.
Ганзейские когги в хорошем состоянии находят крайно редко. Самым известным экземпляром является Бременский когг, который обнаружили в Германии в 1962 году. Но археолог Михкель Таммет заявил, что недавно обнаруженный корабль сохранился даже лучше, чем его знаменитый родственник.
«Он в очень хорошем состоянии по сравнению с Бременским коггом, — сказал он. — Корабль достигает 24 метров в длину и девяти в ширину. Борта целы до трех метров от днища корабля. Его построили из массивных дубовых бревен и досок. Обшивка корабля пересекается и закреплена шерстью животных и смолой. Мы нашли использовавшийся для этого шерстяной материал, а также некоторые инструменты и фрагменты средневековой кожаной обуви. Раскопки продолжаются, и мы надеемся найти еще больше предметов».
Дендрохронологический анализ древесины показал, что судно потерпело крушение в 1298 году — за 82 года до того, как затонул Бременский когг.
Корабль был найден на глубине 1,5 метра поблизости от таллиннского порта, недалеко от бывшего устья реки Хярьяпеа — водного пути, которого больше не существует. Фрагменты еще одного исторического крушения были найдены в 50 метрах от этого места в 2008 году, поэтому, когда началось строительство нового офисного здания, Таммета позвали наблюдать за раскопками. Археолог объяснил, что вся эта территория раньше находилась под водой.
«В 18 веке этот район все еще находился под водой, — сказал он. — 800 лет назад здесь было почти два метра воды. Возможно, здесь были более мелкие подводные песчаные гряды, которые было трудно нанести на карту, потому что они изменили свою форму и местоположение из-за ледоходов и штормов. Наш корабль нашли на одном из таких хребтов под отложениями. Он затонул недалеко от устья реки Хярьяпеа».
Обнаружив корабль, Таммет вызвал Рагнара Нурка, археолога из Таллиннской городской управы. Нурк сказал, что когг теперь перевезут в новый дом.
«Корабль перевезут с его нынешнего места, чтобы продолжить строительные работы, — сказал он. — Сейчас есть два основных варианта: он отправится в морской музей или в зону сохранения затонувших кораблей в Таллиннском заливе у острова Найссаар. К сожалению, размеры и ограничения конструкции не позволяют передвинуть корабль целым».
На пике своего развития Ганзейский союз доминировал в обмене товарами между северо-востоком и северо-западом Европы. Союз перевозил сырье, такое как меха, воск, зерно, рыбу, лен, пеньку, древесину, смолу, деготь и картофель, с Востока на Запад, а также ткани, металлические изделия, оружие и специи на Восток.
По мере своего роста Ганза установила фактическую монополию на морскую торговлю на Балтике, и в качестве основных кораблей использовала когги. У когга было больше грузового пространства, чем у его предшественника, плоское дно для доступа к мелководью и простой парус, для управления которым требовалось меньше людей, что делало его экономичным средством перевозки товаров. Размер коггов варьировался от 15 до 25 метров, а значит недавно обнаруженный корабль был одним из более крупных.
Союз в конечном итоге стал настолько могущественным, что даже начал войну с Данией, чтобы защитить свои интересы, разграбив Копенгаген и заставив короля Вальдемара IV подписать унизительный мирный договор.
Представитель компании EHC Lootsi OÜ подтвердил, что судно было найдено на их территории, но не дал никаких комментариев. Однако, по сообщениям эстонских СМИ, обнаружение когга задержит завершение строительства нового офисного здания на два месяца.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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