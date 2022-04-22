Под улицами Таллина обнаружили 700-летнее ганзейское судно

Ганзейские когги в хорошем состоянии находят крайно редко. Самым известным экземпляром является Бременский когг, который обнаружили в Германии в 1962 году. Но археолог Михкель Таммет заявил, что недавно обнаруженный корабль сохранился даже лучше, чем его знаменитый родственник.

«Он в очень хорошем состоянии по сравнению с Бременским коггом, — сказал он. — Корабль достигает 24 метров в длину и девяти в ширину. Борта целы до трех метров от днища корабля. Его построили из массивных дубовых бревен и досок. Обшивка корабля пересекается и закреплена шерстью животных и смолой. Мы нашли использовавшийся для этого шерстяной материал, а также некоторые инструменты и фрагменты средневековой кожаной обуви. Раскопки продолжаются, и мы надеемся найти еще больше предметов».

Дендрохронологический анализ древесины показал, что судно потерпело крушение в 1298 году — за 82 года до того, как затонул Бременский когг.