15 человек, которым сегодня крупно не попёрло

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К сожалению, мы знаем, что не может везти постоянно. И бывают дни, когда все идет наперекосяк. В этом посте вы увидите неудачников, которые попали в просак. И конечно же, всё могло закончится гораздо хуже, вы только взгляните!
9. Сила есть
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