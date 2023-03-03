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15 человек, которым сегодня крупно не попёрло

15 человек, которым сегодня крупно не попёрло

Автор:
03 марта 2023 22:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Наперекосяк   Не попёрло   в просак   крупно   неудачники   попали   
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К сожалению, мы знаем, что не может везти постоянно. И бывают дни, когда все идет наперекосяк. В этом посте вы увидите неудачников, которые попали в просак. И конечно же, всё могло закончится гораздо хуже, вы только взгляните!

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Метки: Наперекосяк   Не попёрло   в просак   крупно   неудачники   попали   
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5  комментариев
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10k
GROMOZEKA Час назад
Березка?

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27k
Юрьевич Час назад
Может наоборот - нашла зуб

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1k
WithU Час назад
Комментарий к фото
Ибо нефуи заводить собаку для того , чтобы держать ее в клетке , будто канарейку .
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