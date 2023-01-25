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17 индивидов, у которых не жизнь, а сплошная передряга

17 индивидов, у которых не жизнь, а сплошная передряга

Автор:
25 января 2023 22:03
Сообщество : Жизнь
Метки: День   Затруднительные   Индивиды   Передряга   неудачники   ситуации   трудный   
2169
17
У каждого в жизни полно проблем и затруднительных ситуаций. Но герои этого поста переплюнули многих неудачников, и наглядно показали, как выглядит ну очень трудный день. Взгляните!
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Метки: День   Затруднительные   Индивиды   Передряга   неудачники   ситуации   трудный   
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634
Rom Час назад
КГ/АМ
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7k
Zhora Полчаса назад
Надо быть полным елбаном, чтобы ездить по пляжу на машине.
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265
al-lav Час назад
Где тут "сплошная передряга"?
Так, хер...ня какая-то несерьёзная.
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