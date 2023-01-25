17 индивидов, у которых не жизнь, а сплошная передряга

У каждого в жизни полно проблем и затруднительных ситуаций. Но герои этого поста переплюнули многих неудачников, и наглядно показали, как выглядит ну очень трудный день. Взгляните!

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Так и кончилась свадьба 0 Источник:

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Игра УНО безнадёжно испорчена 0 Источник:

Я случайно уронил гитару в магазине. Теперь у меня новая гитара 0 Источник:

Девушка не успела зайти в вагон, но её кофе успел. И забрызгал всех, кто стоял у двери 0 Источник:

Мою машину угнали, и через несколько часов нашли это 0 Источник:

Я пришёл с работы, и узнал, что мою квартиру ограбили 0 Источник:

Сын разбил аквариум, рыба не пострадала 0 Источник:

Я уронила с полки бутылку вина, и пока я всё убирала, кот сбросил стаканы 0 Источник:

Сначала у меня сломался большой телевизор, потом поменьше. Остался только ноутбук 0 Источник:

Я потерял кольцо, когда делал предложение 0 Источник:

Мой кот использует наполнитель как считает нужным 0 Источник:

Пляжный отдых закончился катастрофой 0 Источник:

Агрессивному лебедю не понравилась моя собака 0 Источник:

Я лишь немного задела 0 Источник:

Склероз в действии 0 Источник: