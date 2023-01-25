17 индивидов, у которых не жизнь, а сплошная передряга

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У каждого в жизни полно проблем и затруднительных ситуаций. Но герои этого поста переплюнули многих неудачников, и наглядно показали, как выглядит ну очень трудный день. Взгляните!
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Так, хер...ня какая-то несерьёзная.