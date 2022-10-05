Индийцу удалили из желудка 63 рукоятки ложек

В выходные в больницу в Индии доставили пациента, который жаловался на мучительную боль в животе. 32-летний мужчина не мог есть и пить и жаловался на слабость, что побудило врачей сделать рентген и компьютерную томографию, чтобы определить причину боли, — об этом в среду рассказал врач из больницы Эван в городе Музаффарнагар на севере Индии.

Сначала врачи подозревали опухоль, но при более тщательном изучении снимков они обнаружили скопление инородных тел в желудке пациента. Они немедленно провели лапаротомию — хирургический разрез брюшной стенки — и в течение двух часов удаляли ручки металлических ложек, одну за другой.

«После дальнейшего осмотра мы поняли, что посторонние предметы были стальными ложками. Мы были потрясены, увидев так много ложек в его желудке, — рассказал The National доктор Ракеш Хурана, хирург, проводивший операцию. — Их было 63 штуки. Никогда за свою почти 35-летнюю карьеру я не видел такого случая… это один из редких медицинских случаев».