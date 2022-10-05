Индийцу удалили из желудка 63 рукоятки ложек

Врачи удалили более 60 стальных ручек ложек из желудка мужчины, который, как они считают, страдает от навязчивого состояния, из-за которого пристрастился глотать столовые приборы.
В выходные в больницу в Индии доставили пациента, который жаловался на мучительную боль в животе. 32-летний мужчина не мог есть и пить и жаловался на слабость, что побудило врачей сделать рентген и компьютерную томографию, чтобы определить причину боли, — об этом в среду рассказал врач из больницы Эван в городе Музаффарнагар на севере Индии.
Сначала врачи подозревали опухоль, но при более тщательном изучении снимков они обнаружили скопление инородных тел в желудке пациента. Они немедленно провели лапаротомию — хирургический разрез брюшной стенки — и в течение двух часов удаляли ручки металлических ложек, одну за другой.
«После дальнейшего осмотра мы поняли, что посторонние предметы были стальными ложками. Мы были потрясены, увидев так много ложек в его желудке, — рассказал The National доктор Ракеш Хурана, хирург, проводивший операцию. — Их было 63 штуки. Никогда за свою почти 35-летнюю карьеру я не видел такого случая… это один из редких медицинских случаев».
Доктор Хурана сказал, что мужчина отламывал ложке черпак и проглатывал только ручки. Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии, где идет на поправку.
Врачи считают, что пациент страдает от психологического состояния, известного как пика, извращение вкуса, которое вызывает у человека навязчивое желание употреблять в пищу несъедобные предметы, такие как уголь, металл, глина или грязь.
Сам пациент сказал, что начал есть металлические предметы около полугода назад.
«Ни один человек в здравом уме не стал бы этого делать. Должно быть очень трудно и больно глотать ложки. Это ненормальное поведение», — сказал доктор Хурана.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В последнее время мой муж ведет себя очень странно. Выпив кофе, он съедет фарфоровую чашечку, оставляя только ручку!
Да, действительно странно, ведь самое вкусное именно ручка