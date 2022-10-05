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Индийцу удалили из желудка 63 рукоятки ложек

Индийцу удалили из желудка 63 рукоятки ложек

Автор:
05 октября 2022 17:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   новости   операция   пика   расстройство пищевого поведения   странные новости   
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Врачи удалили более 60 стальных ручек ложек из желудка мужчины, который, как они считают, страдает от навязчивого состояния, из-за которого пристрастился глотать столовые приборы.

В выходные в больницу в Индии доставили пациента, который жаловался на мучительную боль в животе. 32-летний мужчина не мог есть и пить и жаловался на слабость, что побудило врачей сделать рентген и компьютерную томографию, чтобы определить причину боли, — об этом в среду рассказал врач из больницы Эван в городе Музаффарнагар на севере Индии.

Сначала врачи подозревали опухоль, но при более тщательном изучении снимков они обнаружили скопление инородных тел в желудке пациента. Они немедленно провели лапаротомию — хирургический разрез брюшной стенки — и в течение двух часов удаляли ручки металлических ложек, одну за другой.

«После дальнейшего осмотра мы поняли, что посторонние предметы были стальными ложками. Мы были потрясены, увидев так много ложек в его желудке, — рассказал The National доктор Ракеш Хурана, хирург, проводивший операцию. — Их было 63 штуки. Никогда за свою почти 35-летнюю карьеру я не видел такого случая… это один из редких медицинских случаев».

Доктор Хурана сказал, что мужчина отламывал ложке черпак и проглатывал только ручки. Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии, где идет на поправку.

Врачи считают, что пациент страдает от психологического состояния, известного как пика, извращение вкуса, которое вызывает у человека навязчивое желание употреблять в пищу несъедобные предметы, такие как уголь, металл, глина или грязь.

Сам пациент сказал, что начал есть металлические предметы около полугода назад.

«Ни один человек в здравом уме не стал бы этого делать. Должно быть очень трудно и больно глотать ложки. Это ненормальное поведение», — сказал доктор Хурана.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   новости   операция   пика   расстройство пищевого поведения   странные новости   
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6k
GROMOZEKA 5 часов назад
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40k
Лесли 🥰 Час назад
Все знают, что ручки вкуснее)))
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3k
Трям 4 часа назад
Брехня!!! Там 24 от вилок!
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2k
poбт 5 часов назад
получается ручки вкуснее
или глотало еще не разработал?
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1k
MPEG-8 5 часов назад
Наверное блёсны делал.
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